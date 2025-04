Gerucht: opvolger Sony Xperia Pro-I heeft drie grotere 48MP-camera's

Sony zou werken aan een opvolger voor zijn Xpera Pro-I-smartphone van vorig jaar. Volgens dat gerucht komen er drie grote camerasensors in de telefoon, alledrie met een resolutie van 48 megapixels. De primaire camera zou een variabel diafragma hebben.

De Chinese bron noemt de drie camerasensors: het zou gaan om de Sony IMX903, IMX803 en IMX557. Van die typenummers is alleen de IMX557 bekend als camera in recente andere Xperia-telefoons, waarin die een resolutie heeft van 12 megapixels. Hoe dat ineens een 48-megapixelsensor zou kunnen worden, is onbekend.

Het gerucht ligt in lijn met hoe Sony denkt over de camera-set-ups van telefoons. In recente telefoons hebben alledrie de camera's dezelfde resolutie, hoewel de grootte van de sensors afwijkt. Ook een variabel diafragma is niet nieuw. Het gebruikt die al in feite op de telecamera van de Xperia I IV, die een telecamera met variabele zoom heeft. Het lijkt erop dat bij de opvolger van de Pro-I de primaire camera een lensopening heeft die open en dicht kan. Het diafragma wisselt tussen f/1,2 en f/4. Er zijn nog geen smartphones met een diafragma van f/1,2.

De primaire camera heeft net als de de Pro-I een oppervlakte van rond 123 vierkante millimeter bij een optisch formaat van 1". De camera met ultragroothoeklens komt tot 69 vierkante millimeter, 1/1,3". De camera met telelens heeft volgens het gerucht een sensor van rond 40 vierkante millimeter, 1/1,7".

De Pro-I kwam vorig jaar uit voor 1799 euro en geldt als meest luxe smartphone van de fabrikant, gericht op foto- en videomakers. Zo is de telefoon te gebruiken als externe monitor voor camera's via een verloopstukje van USB-C naar HDMI, dat Sony meelevert.