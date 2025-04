Het verschil tussen Pro- en niet-Pro-telefoons wordt steeds groter

Apple presenteert woensdag, als het goed is, de iPhone 14 en 14 Pro. Het verschil tussen die beide modellen is volgens de geruchten groter dan ooit. Dat past in een trend. Zonder Pro of Ultra mis je steeds meer nieuwigheden op je smartphone.

Het is nu lastig voor te stellen, maar ooit waren er weinig tot geen Pro- en Ultra-smartphones op de markt. Smartphonemakers maakten een vlaggenschip, een telefoon waarop ze de meeste aandacht wilde vestigen en die de meeste nieuwigheden meekreeg. Er was tien jaar geleden wel een Galaxy S III, geen S III Pro of S III Ultra.

Daar is natuurlijk van alles op af te dingen: zo waren er bij Samsung wel Galaxy Note-modellen. Maar het splitsen van het vlaggenschip in een 'regulier model' en een Pro of Ultra is nu iets dat we zien bij alle bekende smartphonemakers.

Toch zijn er ook wijzigingen te zien. Waar de Pro- en Ultra-modellen eerst nog op een paar punten afweken van de reguliere modellen, zijn die verschillen het afgelopen jaar steeds groter geworden. In aanloop naar de iPhone 14-presentatie lichten we deze trend er even uit.

iPhone 13 13 Pro 12 12 Pro Formaat en gewicht 146,5x71,5x7,7mm, 174g 146,5x71,5x7,7mm, 204g 146,7x71,5x7,4mm, 164g 146,7x71,5x7,4mm, 189g Scherm 6,1", 2532x1170px, 60Hz-oled 6,1", 2532x1170px, 120Hz-oled 6,1", 2532x1170px, 60Hz-oled 6,1", 2532x1170px, 60Hz-oled Soc Apple A15, 4-core-gpu Apple A15, 5-core-gpu Apple A15, 4-core-gpu, vanaf 64GB opslag Apple A15, 4-core-gpu, vanaf 128GB opslag Camera's 1. Primair 12MP, f/1,6, 35mm²

2. Ultragroothoek 12MP, f/2,2, 12mm²

Front: 12MP 1. Primair, 12MP, f/1,6, 43mm²

2. Ultragroothoek, 12MP, f/1,8, 12mm², autofocus

3. Tele, 12MP

4. Lidar-scanner

Front: 12MP 1. Primair 12MP, f/1,6, 24mm²

2. Ultragroothoek 12MP, f/2,2, 12mm²

Front: 12MP 1. Primair, 12MP, f/1,6, 24mm²

2. Ultragroothoek,

12MP, f/2,2, 12mm²

3. Tele, 12MP

4. Lidar-scanner

Front: 12MP Accu en laden 3240mAh, 23W 3095mAh, 23W 2815mAh, 20W 2815mAh, 20W Prijs 909 euro 1179 euro 909 euro 1179 euro

Apple begon vorig jaar al de Pro-modellen aantrekkelijker te maken door ze meer functies te geven. Dat zat vorig jaar in een aantal belangrijke zaken. De eerste is het scherm: het Pro-model heeft een maximale verversingssnelheid van 120Hz; bij het reguliere model bleef dat 60Hz. De resolutie en diagonaal is verder wel hetzelfde.

Verder zitten er grote verschillen in de camera. De duurdere modellen hebben al jaren een telecamera extra en dat bleef zo met de iPhone 13. Voor het eerst waren er wel verschillen in de andere camera's. De camera met ultragroothoeklens kreeg autofocus voor macrofoto's, maar alleen bij de Pro. Ook de grotere sensor bleef beperkt tot de Pro.

Er zijn ook andere, kleinere verschillen. De Pro heeft een iets kleinere accu en een gpu-kern extra ten opzichte van het reguliere model. Al met al waren de verschillen tussen de iPhone 13 en 13 Pro dus al groter dan bij de 12 en 12 Pro.

iPhone 13-serie, met de 13 en 13 Pro in het midden

Galaxy S S22 S22 Ultra S21 S21 Ultra Formaat en gewicht 146,0x70,6x7,6mm, 167g 163,3x77,9c8,9mm, 228g, S-Pen 151,7x71,2x7,9mm, 169g 165,1x75,6x8,9mm, 227g Scherm 6,1", 2340x1080px, 19,5:9, 120Hz-oled 6,8", 3088x1440px, 19:9, 120Hz-oled 6,2", 2400x1080px, 20:9, 120Hz-oled 6,8", 3200x1440px, 20:9, 120Hz-oled Soc Exynos 2200, Xclips 920-gpu Exynos 2200, Xclips 920-gpu Exynos 2100, Mali G78MP14-gpu Exynos 2100, Mali G78MP14-gpu Camera's 1. Primair, 50MP, 50mm²

2. Ultragroothoek, 12MP

3. Tele, 10MP, 3x, 10mm²

Front: 10MP 1. Primair, 108MP, 69mm²

2. Ultragroothoek, 12MP

3. Tele 1, 10MP, 3x, 11mm²

4. Tele 2, 10MP, 10x, 11mm²

Front: 40MP 1. Primair, 12MP, 38mm²

2. Ultragroothoek, 12MP

3. Tele, 64MP, 1,1x

Front: 10MP 1. Primair, 108MP, 69mm²

2. Ultragroothoek, 12MP

3. Tele 1, 10MP, 3x, 15mm²

4. Tele 2, 10MP, 10x, 15mm²

Front: 40MP Accu en laden 3700mAh, 25W 5000mAh, 45W 4000mAh, 25W 5000mAh, 25W Prijs 849 euro 1249 euro 849 euro 1249 euro

Samsung voerde de verschillen tussen het reguliere model en de Ultra dit jaar ook op. Zo heeft de S22 Ultra een slot voor de S-Pen, terwijl het vorig jaar alleen nog ging om ondersteuning voor de stylus. Dat vereist wijzigingen in het ontwerp en dat werkt dus door in diverse andere onderdelen. Zo heeft de Ultra een 19:9-scherm, in plaats van het 19,5:9-scherm. Sinds de S20 hebben de reguliere modellen niet langer een 1440p-scherm en is dat voorbehouden aan de Ultra's.

Iets dat je niet aan de specsheet af ziet, is dat de Ultra betere koeling heeft voor de soc en dus langer piekprestaties kan bieden dan het reguliere model dat kan. Ook is het verschil in accu's dit jaar groter geworden. Bovendien heeft alleen de Ultra, samen met de S22+, de mogelijkheid om met 45W te laden. Omdat Samsung ook het ontwerp heeft gewijzigd, is de S22 Ultra een heel andere telefoon geworden dan de S22, een verschil dat bij de S21 Ultra minder prominent aanwezig was.

Samsung Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra

Xiaomi 12S 12S Ultra Mi 11 M11 Ultra Formaat en gewicht 152,7x69,9x8,2mm, 182g 163,2x75,0x9,1mm, 225g 164,3x74m6x8,4mm, 196g 164,3x74m6x8,4mm, 234g Scherm 6,28", 2400x1080px, 120Hz-oled 6,73", 3200x1440px, 120Hz-oled 6,81", 3200x1440px, 120Hz-oled 6,81", 3200x1440px, 120Hz-oled Soc Snapdragon 8+ Gen 1, vanaf 128GB Snapdragon 8+ Gen 1, vanaf 256GB Snapdragon 888, vanaf 128GB Snapdragon 888, vanaf 256GB Camera's 1. Primair 50MP, 74mm²

2. Ultragroothoek, 13MP, 14mm²

3. Macro, 5MP

Front: 32MP 1. Primair 50MP, 128mm²

2. Ultragroothoek, 48MP, 31mm²

3. Tele 5x, 48MP, 31mm²

4. ToF

Front: 32MP 1. Primair 108MP, 69mm²

2. Ultragroothoek, 13MP, 14mm²

3. Macro, 5MP

Front: 20MP 1. Primair 50MP, 98mm²

2. Ultragroothoek, 48MP, 31mm²

3. Tele 5x, 48MP, 31mm²

Front: 20MP Accu en laden 4500mAh, 67W 4860mAh, 67W 4600mAh, 55W 5000mAh, 67W Prijs Nnb Nnb 849 euro 1199 euro

Bij Xiaomi is deze trend minder duidelijk te zien. De Ultra-versies van beide reguliere high-end modellen verschillen ongeveer even veel. Natuurlijk, het reguliere high-end model, de Xiaom 12S, is dit jaar kleiner. Vorig jaar waren het telefoons die even groot waren.

De grote verschillen zitten er onder meer in dat het scherm van de 12S een downgrade heeft gehad naar 1080p, waardoor het scherm nu meer verschilt dan alleen het formaat. Dat is een groot verschil en zal ook schelen in de kostprijs. In camerasensors was het verschil al groot en dat is nu nog steeds groot. De accu's verschillen evenveel als vorig jaar en ze kunnen nu ook even snel opladen.

Xiaomi Mi 11

OPPO Find X5 Find X5 Pro Find X2 Find X2 Pro Formaat en gewicht 160,3x72,6x8,7mm, 196g 163,7x73,9x8,8mm, 218g 164,9x74,5x8mm, 209g 165,2x74,4x8,8mm, 217g Scherm 6,55", 2400x1080px, 120Hz-oled 6,7", 3216x1440px, 120Hz-oled 6,7", 3168x1440px, 120Hz-oled 6,7", 3168x1440px, 120Hz-oled Soc Snapdragon 888 Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 865 Snapdragon 865 Camera's 1. Primair, 50MP, 50mm², f/1,8, geen OIS

2. Ultragroothoek, 50MP, 50mm², f/2,2

3. Tele, 13MP, 2x

Front: 32MP 1. Primair, 50MP, 50mm², f/1,7, OIS

2. Ultragroothoek, 50MP, f/2,2

3. Tele, 13MP, 2x

Front: 32MP 1. Primair 48MP, 31mm², f/1,7

2. Ultragroothoek, 12MP, 20mm², autofocus, f/2,2

3. Tele 2x, 13MP, f/2,4

Front: 32MP 1. Primair, 48MP, 55mm², f/1,7

2. Ultragroothoek, 48MP, 31mm², f/2,2, autofocus

3. Tele 5x, 13MP, f/3,4

Front: 32MP Accu en laden 4800mAh, 80W 5000mAh, 80W 4260mAh, 65W 4260mAh, 65W Prijs 999 euro 1299 euro 999 euro 1199 euro

OPPO had vorig jaar wel een Find X3 Pro, maar geen reguliere Find X3, dus we hebben teruggegrepen op een jaar eerder, toen het duo Find X2 en X2 Pro uitkwam. Als Chinese fabrikant slaat OPPO graag de 4 over in productnamen, omdat het in die cultuur geldt als ongeluksgetal. Er zijn dus geen Find X4-modellen geweest.

Ten opzichte van de X2 heeft de X5 behoorlijk wat verschillen. Het scherm en de soc hebben een downgrade gehad, waar dat bij de X2 niet zo is. Op het gebied van de camera zijn de verschillen juist kleiner geworden. De Pro heeft optische beeldstabilisatie en een andere lens voor de primaire camera, en daar blijft het bij. Het prijsverschil is dit jaar ook groter.

Oppo Find X5 Pro achterkant

Sony 5 IV 1 IV 5 III 1 III Formaat en gewicht 156x67x8,2mm, 172g 165x71x8,2mm, 185g 157x68x8,2mm 168g 165x71x8,2mm, 186g Scherm 6,1", 2520x1080px, 120Hz-oled 6,5", 3840x1644px, 120Hz-oled 6,1", 2520x1080px, 120Hz-oled 6,5", 3840x1644px, 120Hz-oled Soc Snapdragon 8 Gen 1, 8GB/128GB Snapdragon 8 Gen 1, 12GB/256GB Snapdragon 888 Snapdragon 888 Camera's 1. Primair 12MP, 39mm², f/1,7

2. Ultragroothoek 12MP, 20mm², f/2,2

3. Tele 2,5x, 12MP, 10mm²

Front: 12MP 1. Primair, 12MP, 39mm², f/1,7

2. Ultragroothoek, 12MP, 20mm², f/2,2

3. Tele 3,5x-5x, 12MP, 10mm²

Front: 12MP 1. Primair, 12MP, 39mm², f/1,7

2. Ultragroothoek, 12MP, 20mm², f/2,2

3. Tele 3/4,4x, 12MP, 16mm²

Front: 8MP 1. Primair, 12MP, 39mm², f/1,7

2. Ultragroothoek, 12MP, 20mm², f/2,2

3. Tele 3/4,4x, 12MP, 16mm²

Front: 8MP Accu en laden 5000mAh, 30W 5000mAh, 30W 4500mAh, 30W 4500mAh, 30W Prijs 1049 euro 1399 euro 999 euro 1299 euro

Bij Sony gaat het niet om een verschil tussen een 'Ultra'-versie en een regulier 'vlaggenschip', maar de relatie tussen de 1-serie en de 5-serie voelt wel ongeveer zo. De 5-telefoons zijn iets kleiner, maar vorig jaar ging het, behalve om een scherm met een lagere resolutie, eigenlijk om dezelfde telefoon.

Nu is er een verschil aangebracht in de cameraset-up. De 1 IV heeft een vernieuwende telecamera met continue zoom, en die zit niet op de 5. Die heeft een regelrechte downgrade gehad ten opzichte van de 1 en van de telecamera van vorig jaar. Wel heeft de 5 dit jaar draadloos laden, iets dat er vorige jaren nog niet was. Het verschil bij Sony is dus niet zo groot.

Sony Xperia 5 IV. Het is wel knap als je het verschil kan zien met de 1 IV, want het design komt overeen

Tot slot

Deze inventarisatie van telefoons laat zien dat het inderdaad klopt dat veel fabrikanten een steeds groter gat laten vallen tussen de Pro- of Ultra-modellen. Mochten de geruchten over Apple kloppen en de verschillen tussen de iPhone 14 en 14 Pro groter zijn dan die bij modellen van vorige jaren, past dat dus in een duidelijke trend.

Het is ook te merken dat fabrikanten de afgelopen jaren steeds meer de aandacht hebben gelegd op die duurste modellen. Dat is logisch: het is een manier om innovatief over te komen en wellicht ook meer van die telefoons te verkopen, want dat drijft de omzet omhoog. Door dezelfde naam te blijven hanteren, proberen fabrikanten wellicht om het 'halo'-effect van de Pro- en Ultra's te laten afstralen op de goedkopere, maar nog steeds dure telefoons eronder.