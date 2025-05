Gerucht: Xiaomi 12T krijgt adviesprijs vanaf 580 euro, 12T Pro vanaf 770 euro

De aankomende Xiaomi 12T-serie krijgt naar verluidt een vanafprijs van 580 euro. De duurste variant in de serie, een 12T Pro met 12GB ram en 256GB opslagruimte, krijgt mogelijk een adviesprijs van 800 euro.

Xiaomi 12T Pro (PhonAndroid)

WinFuture-journalist Roland Quand meldt op Twitter de prijzen van de verschillende configuraties van de Xiaomi 12T-reeks. De 12T met 8GB ram en 128GB opslag kost mogelijk 580 euro en de 256GB-versie 630 euro. Bij de 12T Pro kost de versie met 8GB ram en 256GB opslag mogelijk 770 euro. Ook is er een variant met 12GB ram, deze krijgt volgens Quandt een prijskaartje van 800 euro.

De genoemde prijzen betekenen dat de Xiaomi 12T en 12T Pro goedkoper zouden zijn dan de Xiaomi 12 en 12 Pro direct na de release. Om de kosten te drukken is er mogelijk gekozen voor een plastic behuizing in plaats van een metalen frame. De 12T-serie wordt waarschijnlijk onthuld tijdens het aankomende Xiaomi-event op 4 oktober.

Volgens GSMArena krijgen beide toestellen in de 12T-serie een 6,67"-amoledscherm met een resolutie van 1220x2712 pixels, wat tussen fullhd en qhd+ invalt. Daarnaast hebben de schermen naar verluidt een verversingssnelheid van 120Hz. De toestellen krijgen dezelfde 5000mAh-accu en ondersteunen 120W-snelladen.

De verschillen tussen de twee toestellen betreffen mogelijk vooral de camera's en de soc. De 12T Pro beschikt mogelijk over een 200-megapixelcamera. Bij de standaard 12T zou er een 108-megapixelcamera aanwezig zijn, aldus GSMArena. De andere camera's zijn wel voor beide toestellen hetzelfde. Het gaat hierbij om een 8-megapixelgroothoekcamera, een 2-megapixelmacrolens en een 20-megapixelfrontcamera. Het Pro-model beschikt naar verluidt over de Snapdragon 8+ Gen 1-soc die ook in de 12S-toestellen te vinden is. Deze subserie is alleen in China verkrijgbaar. Bij de 12T gaat het naar het schijnt om de Dimensity 8100 Ultra.