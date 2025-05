Privégesprekken Elon Musk, Jack Dorsey en Twitter-ceo gedeeld in rechtszaak

Tijdens de rechtszaak tussen Twitter en Elon Musk zijn privégesprekken van Musk geopenbaard. Daaruit blijkt dat Musk onder meer het lot van Twitter met oprichter Jack Dorsey besprak. Ook sprak de ceo van het bedrijf, Parag Agrawal, zijn ongenoegen uit over het gedrag van Musk.

Jack Dorsey. Foto: Joe Raedle / Staf via Getty Images

Musk en Dorsey hadden het via een chatdienst onder meer over een opensourceversie van Twitter, zo blijkt uit de rechtbankdocumenten. Dorsey, die als 'jackjack' in Musks contactenlijst staat opgeslagen, laat in eerste instantie weten dat er 'een nieuw platform' nodig is, waarna Musk hem om toelichting vraagt. De Twitter-oprichter deelt vervolgens zijn visie over een opensourceplatform, 'een beetje zoals Signal'.

Musk noemt het een 'superinteressant idee' en biedt zijn hulp aan om dit te verwezenlijken. Ten tijde van het betreffende gesprek is Dorsey nog bestuurslid, maar laat doorschemeren dat hij vanaf mei onafhankelijk is en dan het nieuwe project zou kunnen starten.

Enkele weken later heeft Musk het met zijn broer over een eventueel Twitter-blockchainsysteem met Dogecoin-betalingen. "Je zou dan een kleine hoeveelheid betalen om iets op deze vorm van Twitter te mogen plaatsen. Op deze manier wordt het merendeel van de spammers en bots verholpen." Het gebrek aan duidelijkheid over het aantal bot- en spamaccounts op Twitter werd later de reden dat Musk de overname van het bedrijf staakte.

Agrawal deelt in een privégesprek zijn ongenoegen over een controversiële tweet van Musk: "Je mag natuurlijk 'is Twitter stervende?' of wat dan ook tweeten, maar het is mijn verantwoordelijkheid om je te zeggen dat dit me niet helpt om Twitter een beter platform te maken. De volgende keer als we elkaar spreken wil ik je graag wat perspectief bieden over deze interne afleidingen en hoe dit het ons moeilijk maakt om te werken."

Musk reageert: "Wat heb je deze week voor elkaar gekregen? Ik kom niet bij het bestuur [van Twitter]. Dat is tijdsverspilling. Ik ga een aanbod doen om Twitter tot privébedrijf te maken." Het gesprek vond plaats nadat Musk als bestuurslid voor Twitter werd aangedragen en enkele dagen voordat bekend werd dat dit toch niet door zou gaan. Eerder noemde Dorsey een bestuursfunctie voor Musk de 'enige oplossing die ik vertrouw'.

Dorsey probeert het conflict te sussen door een telefoongesprek tussen Agrawal en Musk te faciliteren. Musk schrijft naar Dorsey: "Jij en ik zijn het volledig met elkaar eens. Parag werkt gewoon veel te langzaam en probeert mensen tevreden te stellen die toch niet tevreden zullen zijn, ongeacht wat hij doet." Dorsey reflecteert: "Het is tenminste duidelijk dat [jij en Agrawal] niet samen kunnen werken. Dat was verhelderend."

De turbulente aanloop naar het uiteindelijk geaccepteerde overnamebod bleek een voorteken voor het latere conflict tussen Musk en het sociale medium; nadat de overname werd stilgelegd vanwege een vermeende misleiding van het aantal bot- en spamaccounts op het platform, spande Twitter een rechtszaak aan om de overname af te dwingen.