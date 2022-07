Twitter klaagt Elon Musk aan na afzien van overnamedeal

Twitter klaagt Elon Musk aan om ervoor te zorgen dat de overnamedeal van 44 miljard dollar toch doorgaat. Musk trok zich vorige week vrijdag terug uit de overeenkomst om het sociale medium over te nemen.

Volgens Twitter is Musk zijn contractuele verplichtingen niet nagekomen door uit de deal te stappen, zo blijkt uit rechtbankdocumenten ingediend bij het hof van Delaware. "Drie maanden na de overeenstemming weigert Musk zijn verplichtingen naar Twitter en diens aandeelhouders na te komen omdat de deal niet langer in zijn persoonlijke belang is. Na een openbaar spektakel te hebben georkesteerd (...) gelooft Musk klaarblijkelijk dat hij, in tegenstelling tot iedere andere partij onderhevig aan het contractrecht van Delaware, vrij is om van gedachte te veranderen, het bedrijf zwart te maken, de gang van zaken te verstoren, de aandeelwaarde te verwoesten en simpelweg weg te lopen."

Musk heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de aanklacht van Twitter, maar schrijft op het sociale medium kort nadat het nieuws over de rechtszaak naar buiten kwam: "Oh, de ironie, lol." Eerder werd bekend dat de Tesla-ceo twijfels had over de overname van Twitter vanwege de te grote hoeveelheid spambotaccounts.

Vooralsnog zou Musk daarentegen juridisch weinig argumenten hebben om onder het contract uit te kunnen komen, stellen experts tegenover de Financial Times. Wat dat gaat betekenen voor de deal, is niet duidelijk. Musk en Twitter zouden tot een overeenkomst kunnen komen, maar de deal zou ook door de rechtbank gehandhaafd kunnen worden. Ook zou het kunnen dat de clausule in het contract, waarbij Musk een vergoeding van een miljard dollar aan Twitter moet betalen ter compensatie van eventuele geleden schade, gehonoreerd moet worden.