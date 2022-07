Snapchat brengt webversie uit, nog niet beschikbaar in Benelux

Het sociale medium Snapchat brengt een webversie uit van zijn app. Met de webversie kunnen berichten en 'snaps' worden verstuurd. Ook zijn videogesprekken en reguliere gesprekken mogelijk. Snapchat for Web is momenteel nog niet beschikbaar in de Benelux.

Snapchat for Web is momenteel alleen te gebruiken in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Op een later moment wordt de webversie beschikbaar voor gebruikers in meer landen. Bij een bezoek aan Snapchats webversie vanuit de Benelux wordt de melding 'verschijnt binnenkort' getoond.

Voor de webversie van Snapchat is op dit moment bovendien een abonnement op Snapchat+ vereist. Het is niet duidelijk of de functie op een later moment ook zonder abonnement te gebruiken is. Het betaalde abonnement kost 4 dollar per maand en geeft gebruikers toegang tot 'exclusieve, experimentele en prereleasefuncties'. In Nederland en België is Snapchat+ nog niet beschikbaar.