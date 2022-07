Kabinet: 4,5 procent omzet streamingdiensten moet naar Nederlandse producties

De Nederlandse staatssecretaris voor Cultuur en Media Gunay Uslu wil dat grote streamingdiensten 4,5 procent van hun Nederlandse jaaromzet gebruiken voor Nederlandse series, films en documentaires. Dat staat in een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Streamingdiensten die een Nederlandse jaaromzet hebben van meer dan dertig miljoen euro, moeten als het aan de staatssecretaris ligt een deel van hun omzet voor Nederlandse films, series en documentaires gebruiken. Volgens de overheid gaat het om onder meer Netflix, Amazon Prime en Videoland. Deze diensten moeten 4,5 procent van hun jaaromzet investeren in Nederlandse producties.

Met investeren bedoelt de staatssecretaris dat ze zelf een Nederlandse titel produceren of dit samen met een andere partij doen. Diensten kunnen ook een bestaande, recente Nederlandse productie kopen en aanbieden. 'Een nader te bepalen percentage van de investeringen' moet voor onafhankelijke producties zijn, om te kunnen waarborgen dat het Nederlandse aanbod diversiteit en eigenheid heeft, schrijft de staatssecretaris.

De verplichting moet voorkomen dat 'het Nederlands cultureel audiovisueel aanbod' meer onder druk komt te staan door grote bedrijven met een internationaal aanbod. In het coalitieakkoord werd al gesproken over de verplichting, maar toen waren de percentages en overige voorwaarden nog niet bekend.

Het ministerie werkt al jaren aan een verplichting voor streamingdiensten om een deel van de omzet te gebruiken voor Nederlandse producties. Eind 2019 was er een vergelijkbaar voorstel. Toen werd er een percentage van drie tot zes procent genoemd. Diensten als Netflix en Disney+ die zelf producties maken, moesten volgens dit voorstel meer investeren in Nederlandse producties. Partijen die alleen producties van andere partijen inkopen en vertonen, moesten drie procent investeren in Nederlandse producties. Nu wordt er niet over een dergelijk onderscheid gesproken.

Hoewel sommige streamingdiensten nu Nederlandse producties maken en vertonen, zijn er ook partijen die dit niet doen. HBO kondigde bijvoorbeeld eerder aan Nederlandse producties te willen maken, maar zei begin deze maand tegen Variety dit te stoppen. Hier zou het bedrijf geld mee willen besparen.