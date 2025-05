Netflix-wachtwoord delen is illegaal volgens Britse overheidsorganisatie

De Britse Intellectual Property Office acht het delen van een Netflix-wachtwoord met iemand buiten het huishouden in strijd met het auteursrecht. Tot nu toe ziet Netflix het delen van een wachtwoord door de vingers.

De Intellectual Property Office heeft op zijn website gezet dat het delen van een Netflix-wachtwoord in strijd is met het auteursrecht en daarmee illegaal. Inmiddels is de regel over Netflix weer van de overheidswebsite verdwenen, maar tegenover de BBC bevestigt de IPO dat het delen van een Netflix-wachtwoord in strijd is met de wet.

De IPO stelt dat het volgens het strafrecht en volgens het burgerlijk recht strafbaar is om naar Netflix-content te kijken via het account van iemand anders. "Zowel in het strafrecht als in het burgerlijk recht zijn er wetten die van toepassing zijn in een zaak waarin een wachtwoord wordt gedeeld met de intentie om een gebruiker toegang te laten hebben tot werken die onder het auteursrecht vallen zonder daarvoor te betalen."

Het is wel aan Netflix om naar de rechter te stappen als gebruikers hun wachtwoord delen met mensen buiten het huishouden, volgens de IPO. De vraag is of Netflix dat wil doen, aangezien het dan abonnees kan kwijtraken aan concurrenten als Disney+ en Amazon Prime.

Netflix heeft eerder dit jaar bekendgemaakt een einde te willen maken aan het delen van accounts. De groei van het aantal Netflix-abonnees stagneert en het bedrijf wil gebruikers daarom gaan aanspreken op het delen van een wachtwoord met mensen buiten het huishouden. De belangrijkste stap die Netflix tot nu toe heeft gezet, is het aankondigen van een goedkoper abonnement dat reclames toont.

Ook komt Netflix met een functie om een profiel te exporteren naar een ander account. Op die manier wil het bedrijf het makkelijker maken voor gebruikers om een eigen abonnement af te sluiten. Het bedrijf heeft tot nu toe nog geen accounts beëindigd vanwege het delen van een wachtwoord.