Netflix: pagina over delen van accounts stond 'door fout' online

Netflix heeft de controversiële regels rondom het delen van accounts weer van zijn website verwijderd. Het bedrijf schreef vorige week over nieuw beleid, maar zegt nu dat dat 'door een fout' online was verschenen. Netflix kreeg veel kritiek nadat het de regels had geplaatst.

Netflix zegt in een reactie tegen The Streamable dat de hulppagina over controversiële accountwijzigingen van vorige week 'een fout' waren. "Er stond voor een korte periode een artikel online waarin informatie stond die alleen voor Chili, Costa Rica en Peru gold", zegt een woordvoerder van het bedrijf. De regels zijn inmiddels weer aangepast. Netflix zegt ook dat het nieuw beleid rondom wachtwoorden delen niet zomaar zal uitrollen 'zonder dat eerst aan klanten te communiceren'. Het bedrijf blijft wel experimenteren met manieren om het delen van accounts tegen te gaan.

Eerder deze week ontstond veel ophef toen Netflix een hulppagina online zette waarop het de regels toelichtte voor het delen van accounts. Volgens die nieuwe regels moeten alle apparaten minimaal eens per maand vanaf de locatie van het primaire account inloggen. Daar kwamen veel boze reacties op van gebruikers die de regels oneerlijk vonden en die tientallen situaties konden bedenken waarin zij daardoor benadeeld werden, zelfs als ze hun account niet deelden met anderen.

Netflix hoopt op deze manier het delen van accounts tussen verschillende gebruikers tegen te gaan. Het bedrijf worstelt daar al jaren mee en probeert gebruikers op verschillende manieren te bewegen om accounts niet te delen met anderen. In het afgelopen jaar heeft Netflix veel verschillende experimenten uitgevoerd om de beste manier te vinden om accountdelen te voorkomen. Dat gebeurde meestal in individuele landen. Het bericht dat het bedrijf nu online zette, stond ook op de hulppagina voor Costa Rica, maar was internationaal te lezen. Daar zat volgens het bedrijf de fout: de pagina had alleen voor Costa Ricanen, Chilenen en Peruanen leesbaar moeten zijn.