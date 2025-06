Dashlane maakt broncode van Android- en iOS-apps openbaar

Wachtwoordmanager Dashlane heeft de broncode van zijn Android- en iOS-apps open source beschikbaar gemaakt. Daarmee wil het bedrijf transparanter worden over zijn software. Gebruikers kunnen zelf voorlopig nog geen wijzigingen doorvoeren in de code.

Dashlane schrijft dat het de code beschikbaar maakt onder een Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0-licentie. Het bedrijf heeft de code van de Android- en iOS-apps online gezet. Voor dat laatste besturingssysteem is ook de code van de macOS-variant en de Authenticator- totp -app online gezet. Bij Android wordt voor die authenticator dezelfde code gebruikt als voor de app.

Dashlane zegt dat de code voorlopig alleen beschikbaar is om die te bekijken. Er kunnen geen pullrequests worden gedaan voor nieuwe features of beveiligingsmeldingen. In de toekomst wil Dashlane dat wel aanmoedigen, maar daarvoor is 'een nieuw niveau van interne organisatie nodig'. Beveiligingsonderzoekers die bugs in de code vinden kunnen dat op de normale manier aan Dashlane melden, via het responsibledisclosureprogramma op HackerOne. Het is ook niet mogelijk om zelf een instance van Dashlane op te zetten.

In de toekomst wil Dashlane ook de code voor de webextensie openbaar maken. Sinds een paar jaar is Dashlane alleen nog maar in de browser te gebruiken en niet meer via een standalone desktopapplicatie. Het duurt nog even voor de extensie openbaar wordt, zegt het bedrijf, omdat de extensie nu wordt aangepast aan de MV3-eisen die Chrome in de toekomst aan extensies stelt.

Dashlane zegt dat het de code beschikbaar maakt om transparanter te zijn tegenover gebruikers en klanten. Ook zegt het bedrijf dat het op die manier zichzelf scherp houdt om code beter te maken en de kwaliteit op orde te houden. Volgens Dashlane zijn er voor het opensourcen van de code veel comments en interne content weggehaald en moesten er interne securityaudits worden uitgevoerd.