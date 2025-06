Bitwarden en Dashlane fixen bug met wachtwoorden op onveilige sites

Wachtwoordmanagers Bitwarden en Dashlane hebben een bug gefikst die het mogelijk maakte dat gebruikers per ongeluk op gesandboxte sites wachtwoorden invulden. Ook Safari was kwetsbaar; het is onbekend of Apple zijn browser heeft gefixt.

Bitwarden heeft zijn software gefixt en Dashlane tekent aan dat het in de door Google-onderzoekers gevonden bug geen kritiek probleem zag, meldt The Daily Swig. De wachtwoordmanagers vulden door de bug per abuis de wachtwoorden in op onveilige sites, zegt Google. Daardoor konden die wachtwoorden in verkeerde handen komen. Het is onbekend of de kwetsbaarheid actief is misbruikt.

Google publiceerde het lek vorige week, drie maanden nadat het de betrokken wachtwoordmanagers op de hoogte had gesteld. Andere wachtwoordmanagers als LastPass en 1Password hadden de bug niet en ook browsers Edge en Chrome waren niet kwetsbaar, zegt Google. Wachtwoordmanagers moeten wachtwoorden niet automatisch invullen als een pagina of formulier gesandboxt is en veel wachtwoordmanagers houden zich daar dus ook aan.