Bitwarden neemt Zweedse start-up voor wachtwoordloos inloggen over

Wachtwoordmanager Bitwarden neemt Passwordless.dev over. Deze start-up helpt bedrijven bij het implementeren van wachtwoordloos inloggen in hun software. Het is voor zover bekend de eerste overname die Bitwarden doet.

Bitwarden kondigt de overname van Passwordless.dev aan op zijn website. Met de overname wordt het team van de Zweedse start-up onderdeel van Bitwarden. Het bedrijf zegt dat de diensten van Passwordless.dev ook na de overname onafhankelijk aan ontwikkelaars worden aangeboden, losstaand van andere Bitwarden-producten. Het bedrijf gaat wel gebruikmaken van de technologie van Passwordless.dev in zijn eigen producten. Bitwarden noemt geen overnamebedrag.

Passwordless.dev biedt een opensourceframework aan waarmee ontwikkelaars gemakkelijker wachtwoordloze authenticatie in hun software kunnen implementeren. Deze dienst komt nu beschikbaar onder Bitwarden. Het bedrijf biedt Passwordless.dev dit kwartaal gratis aan als bèta. Later volgen betaalde versies, hoewel er na die periode ook een gratis versie beschikbaar blijft.

Bitwarden krijgt dit jaar ook ondersteuning voor passkeys, zegt het bedrijf in zijn blogpost. Passkeys werden in mei 2022 geïntroduceerd door de FIDO Alliance. De feature moet wachtwoorden volledig vervangen door de authenticatie van een apparaat zelf, zoals Face ID op iPhones of een vingerafdrukscanner. Dit zou veiliger zijn, omdat er dan geen wachtwoorden vereist zijn en deze dan ook niet gestolen kunnen worden.

Verschillende bedrijven hebben aangegeven passkeys te gaan ondersteunen. Apple voegde eerder al ondersteuning toe in iOS 16 en macOS Ventura, terwijl Google de functie in december toevoegde aan Chrome. Ook wachtwoordmanagers Dashlane en 1Password gaan de feature integreren. Bitwarden zelf ondersteunt momenteel al inloggen via bijvoorbeeld Face ID en vingerafdrukscanners op smartphones. De betaalde versie van de wachtwoordmanager kan ook overweg met yubikeys en andere beveiligingssleutels.