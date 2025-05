Mullvad brengt fysieke beveiligingssleutel uit en zet broncode en ontwerp online

Vpn-dienst Mullvad brengt een fysieke beveiligingssleutel uit. Die is bedoeld om in te loggen met tweetrapsauthenticatie, maar de sleutel lijkt geen fido2 te ondersteunen. Zowel de software als het ontwerp van de sleutel is open source beschikbaar.

Mullvad heeft voor de verkoop van de sleutel een nieuw bedrijf genaamd Tillitis opgericht. Dat is meteen ook de naam van de sleutel. De Tillitis Key kan worden gebruikt om een time-based one time password of totp-code te genereren om in te loggen bij websites met 2fa . Mullvad zegt dat applicaties pas tijdens het gebruik op het apparaat worden geladen en daar dus niet persistent op blijven staan. Ook maakt de sleutel gebruik van een vorm van multiboot waarbij verschillende applicaties op de sleutel kunnen worden geladen zonder met elkaar in aanraking te komen. Mullvad schrijft in de documentatie dat de sleutel voor totp-log-ins, het verifiëren van software-integriteit en voor SSH-toegang kan worden gebruikt.

De Tillitis lijkt in ieder geval geen fido2- of WebAuthn-protocol te ondersteunen. Dat is een protocol dat bedrijven als tweetrapsauthenticatiemethode kunnen implementeren. Er zijn veel van zulke sleutels, zoals de bekende Yubikey of de SoloKey, die specifiek met die standaard in het achterhoofd ontworpen zijn. Tweakers nam eerder een aantal van die sleutels onder de loep. Mullvad noemt nergens in de documentatie ondersteuning voor die populaire protocollen.

Mullvad heeft zowel de software als de hardware openbaar beschikbaar gemaakt. Op GitHub staat naast de documentatie ook de code die op de sleutel draait, maar ook de schema's van het pcb en de fpga.

De sleutel wordt deze week gepresenteerd op de Open Source Firmware Conference. Vanaf dat moment is v1 van de sleutel ook te koop. De prijs is op dit moment onbekend. Het lijkt erop dat er vooralsnog alleen een USB-C-versie van de sleutel beschikbaar komt, maar in de documentatie staat dat daar wel een adapter voor USB-A wordt meegeleverd.