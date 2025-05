Mullvad VPN brengt eigen webbrowser uit in samenwerking met Tor Project

Vpn-provider Mullvad werkt samen met Tor Project aan een privacyvriendelijke webbrowser. Mullvad Browser is bedoeld om in combinatie met een vpn te draaien, maar dat is niet verplicht. De webbrowser is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux.

De Mullvad Browser is gebaseerd op Firefox ESR, net als de Tor Browser. De browser van Mullvad werkt echter niet via het Tor-netwerk; in plaats daarvan maakt de webbrowser verbinding met het gewone internet. Volgens de maker is Mullvad Browser vooral bedoeld om in combinatie met een vpn te draaien, maar dat hoeft niet per se die van Mullvad te zijn. De browser is ook bruikbaar zonder vpn-verbinding.

Mullvad en Tor Project schrijven dat de Mullvad Browser bedoeld is om fingerprinting en tracking door derden te beperken. De webbrowser stelt bijvoorbeeld de tijdzone automatisch in op UTC en beperkt het aantal geïnstalleerde fonts dat voor webpagina's beschikbaar is in de webbrowser. Ook de keyboardlay-out en systeemtaal wordt gemaskeerd.

Verder blokkeert Mullvad Browser automatisch thirdpartycookies en -trackers. De browser wordt standaard geleverd met een aantal voorgeïnstalleerde extensies: uBlock Origin, NoScript en de Mullvad-browserextensie. Ook is de privémodus standaard ingeschakeld, waarmee cookies, cache en browsergeschiedenis automatisch worden verwijderd nadat de browser wordt afgesloten.

De nieuwe webbrowser is per direct beschikbaar. Er zijn versies beschikbaar voor Windows en macOS. Er is ook een Linux-versie, in de vorm van een tar-bestand.