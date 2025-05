Western Digital meldt inbraak op netwerk, My Cloud-opslagdienst is offline

Western Digital heeft op maandag bekendgemaakt dat hackers hebben ingebroken op zijn netwerk. Daarbij zijn volgens het bedrijf 'bepaalde gegevens' buitgemaakt. De My Cloud-cloudopslagdienst van het bedrijf is momenteel onbruikbaar.

Western Digital schrijft in een persbericht dat het op zondag 26 maart een 'netwerkbeveiligingsincident' opmerkte. Daarbij zouden onbevoegden toegang hebben gekregen tot een aantal systemen van het bedrijf. WD zegt 'maatregelen' genomen te hebben om het incident op te lossen, met behulp van forensische en beveiligingsexperts. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen ook samen met rechthandhavingsinstanties.

Western Digital meldt daarbij dat er vermoedelijk 'bepaalde gegevens' zijn buitgemaakt bij de hack. Het bedrijf meldt echter niet om wat voor gegevens dat gaat. Het doet onderzoek naar de aard en omvang van de gestolen data. Het onderzoek naar het incident bevindt zich volgens WD in een vroeg stadium. WD komt later met updates.

De opslagfabrikant zegt dat het 'proactieve beveiligingsmaatregelen' neemt, waaronder het offline halen van bepaalde systemen en diensten. Het bedrijf treedt niet verder in detail daarover. Op Western Digitals statuspagina is echter te zien dat de My Cloud-dienst van het bedrijf momenteel niet werkt. Via die dienst kunnen gebruikers via het internet de bestanden op hun My Cloud-nas bekijken. WD zegt 'actief te werken' aan het herstellen van zijn infrastructuur en diensten. Wanneer de diensten naar verwachting weer online komen, is niet bekend.