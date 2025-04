Gegevens Samsung-klanten zijn buitgemaakt bij hack

Samsung meldt dat er gegevens van klanten zijn buitgemaakt bij een hack, die eind juli heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn onder meer namen en contactgegevens gestolen. Het bedrijf heeft niet bekendgemaakt hoeveel mensen er mogelijk zijn getroffen.

In een verklaring zegt Samsung dat iemand eind juli 'ongeautoriseerd toegang heeft gekregen tot zijn systemen'. Begin augustus kon Samsung bevestigen dat de dief klantgegevens heeft gestolen, maar dat er niet via de systemen is ingebroken op de apparaten van klanten. Verder zouden er geen bank- of paspoortgegevens zijn gelekt. Het bedrijf zegt dat het extra beveiligingsmaatregelen heeft genomen en dat het een extern cyberbeveiligingsbedrijf heeft ingeschakeld.

Wie achter de diefstal zit, is niet bekend. In een faq raadt Samsung klanten aan om op hun hoede te zijn als ze ongevraagde e-mails ontvangen en hun accounts te controleren op tekenen van verdachte activiteiten.

Samsung is eerder dit jaar het slachtoffer geweest van een andere datadiefstal. Daarbij zijn bedrijfsgegevens gestolen, waaronder de 'broncode voor de werking van Galaxy-smartphones'. Ransomwarebende Lapsus$ heeft die aanval opgeëist.

Update, 22.33 uur: In de originele versie van het artikel stond dat alleen Amerikaanse klanten van Samsung over de hack zijn geïnformeerd. Er blijken echter ook Samsung-klanten in Europa te zijn die op de hoogte zijn gebracht van de datadiefstal via een e-mail van het bedrijf. Het artikel is daarop aangepast.