Samsungs eerste QD-oledgamingmonitor is vanaf december te koop in Nederland

Samsungs Odyssey OLED G8 Gaming Monitor is vanaf december verkrijgbaar in Nederland. Het beeldscherm is Samsungs eerste monitor die met een QD-oledpaneel is uitgerust. Het scherm is 34 inch groot. Een prijs is nog niet bekend.

De 34"-monitor heeft een resolutie van 3440x1440 pixels en een beeldverhouding van 21:9. Het scherm ondersteunt 99,3 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum en heeft een verversingssnelheid van 175Hz. De monitor heeft een 1800R-kromming; dit staat gelijk aan de kromming van een cirkel met een radius van 1,8 meter. De Odyssey OLED G8 ondersteunt AMD FreeSync Premium en VESA DisplayHDR 400 True Black.

Aan de achterzijde van het scherm zitten de verlichtingsfuncties CoreSync en Core Lightning+. Andere Odyssey-beeldschermen kennen vergelijkbare verlichtingen, maar volgens Samsung zijn ze voor de OLED G8 geüpgraded. Het scherm is kantelbaar en in hoogte verstelbaar. De OLED G8 heeft micro-HDMI 2.1-, mini-DP 1.4- en USB-C-aansluitingen. Ook is er een 5W-luidspreker.

De gamingmonitor heeft een metalen frame en meet op het dunste punt 3,9mm. Het apparaat komt met streamingdiensten als Amazon Prime, Netflix en YouTube, waardoor de monitor ook zonder aangesloten pc of console te gebruiken is. Ondersteuning voor Gaming Hub is er ook, maar die dienst werkt vooralsnog niet in de Benelux. De OLED G8 kan ook als SmartThings-iot-hub werken. De modelnaam van de OLED G8 is G85SB.

Samsung Odyssey OLED G8 Gaming MonitorSamsung Odyssey OLED G8 Gaming Monitor

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 02-09-2022 09:30 71

02-09-2022 • 09:30

71

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Reacties (71)

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EnigmaNL 2 september 2022 09:33
Ik snap die verlichting aan de achterkant niet, dat zie je toch niet? Totaal nutteloze functie die wel de prijs omhoog drukt. Daarnaast ook nog Netflix etc. op een monitor... Die je op een PC aansluit... Waar je Netflix op kunt afspelen. Wat een totale onzin.

Voor de rest ziet het er wel interessant uit maar het prijskaartje zal niet mis zijn vermoed ik.
j129828 @EnigmaNL2 september 2022 09:40
Het is dan denk ik makkelijker als een TV te gebruiken, maar ben ermee eens dat de "smart" functies niet iets is wat meeste mensen zoeken.

Het licht achter kan mooi effect op de muur erachter, een soort ambilight.
cracking cloud @j1298282 september 2022 09:52
Die smart functies zijn natuurlijk vooral handig voor als Samsung later advertenties wil gaan tonen op de schermen. Waarom zouden ze zich daarmee alleen beperken tot tv’s?
Lampiz @EnigmaNL2 september 2022 09:45
Ik vind het zelf ook niet boeiend, maar de verlichting gaat om immersion/sfeer net als de ambilight functionaliteit op hun tv's. En bij computers al aanwezig sinds die AMBX setjes van Philips (wie kent ze nog 🤓) . En die smart functionaliteiten, die zijn verouderd vanaf dat de monitor van de band rolt (net als bij tv's).
oef! @Lampiz2 september 2022 10:57
Die smart functionaliteit kan natuurlijk geüpdatet worden. Bij mijn vorige Samsung tv was dat jarenlang best netjes en Tizen is een aardig tv os.

Er is natuurlijk ook een kans dat het smart gedeelte de prijs omlaag duwt omdat er telemetrie verstuurd kan worden. Dat zie je ook bij tv's.
laptopleon @oef!2 september 2022 11:38
Er kan heel veel geüpdate worden en onze Samsung smart tv – met net een nieuw os bij aankoop – heeft inderdaad een jaar of drie updates en nieuwe apps gekregen.

Maar een tv van € 2.200 moet langer mee kunnen dan dat. Dus nu hangt er AppleTV aan, zodat bijvoorbeeld de YouTube app fatsoenlijk bruikbaar is. Werkt 10x beter en sneller.

Zoals zo veel mensen heb ik hiervan geleerd dat je moet zorgen dat je vooral niet afhankelijk moet zijn van het smart gedeelte van je tv.
la cucaracha @oef!2 september 2022 18:55
Juist daarom wil ik geen smart functies op een monitor.
Het ding hangt toch al aan mijn computer en heeft slechts 1 simpele taak; beeld door het touwtje duwen.
Dus het weglaten van alle opsmuk en franje die ik toch nooit zal gebruiken kan de prijs drukken.
Christoxz @EnigmaNL2 september 2022 09:43
Daarnaast ook nog Netflix etc. op een monitor... Die je op een PC aansluit... Waar je Netflix op kunt afspelen. Wat een totale onzin.
Voor sommige kan dit wel ideaal zijn, ik heb bijvoorbeeld een Fire Stick op mijn scherm aangesloten, aangezien ik mijn monitor ook gebruik als 'tv'. Dan is het toch wel fijn om te kunnen netflixen/youtuben zonder dat er een computer aan staat. (Een game PC aan hebben voor Netflix/YT is ook zonde)
Ziet er naar uit dat het scherm ook komt met een remote, dat is best ideaal als je opzoek bent naar zo'n combi.

Een gimmick, maar geen totale onzin.
bed76 @Christoxz2 september 2022 10:39
Precies, kan redelijk wat stroom besparen als ook niet je pc de hele tijd hoeft aan te staan. Alleen is dan de vraag hoeveel extra stroom deze gimmick dan weer extra verbruikt tov een monitor zonder...
oef! @EnigmaNL2 september 2022 10:27
Die verlichting snap ik nog wel. Bij videomeetings heeft mijn Brio webcam last van teveel lichtinval van een raam waardoor het contrast teveel wordt.

Verduistering is de oplossing maar dan wordt het weer erg donker. Ik gebruik nu 2 hue bars tegen de muur om dat op te lossen - het beeld wordt er beter door. Die 2 hue bars zijn waarschijnlijk duurder dan geïnteregreerde leds.
EnigmaNL @oef!2 september 2022 10:33
Bij de oudere Odyssey schermen is de verlichting op de achterkant niet erg fel, zeker niet fel genoeg om je gezicht te verlichten. Dat zal bij deze vermoed ik niet veel anders zijn.
jrutgers @EnigmaNL2 september 2022 12:09
Led verlichting ziet er meestal beter uit als indirect licht. zoals via reflectie van een muur.(diffuser helpt ook)
Een andere reden om verlichting achter je monitor te hebben kan zijn kijk gemak. de reden dat ik een LED strip achter mijn monitor heb geplakt is dat ik anders naar een licht vlak zit te kijken op een donkere plek. (vooral avonds).Als er dan wat licht om de monitor heen komt is dat net even wat prettiger op de ogen. Al zou ik het voor kleur kritiek werk niet aanraden.
EnigmaNL @jrutgers2 september 2022 12:12
De LED verlichting van de bestaande Odyssey schermen is niet fel genoeg om indirect licht te verzorgen. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat het bij dit nieuwe scherm niet veel anders zal zijn. Ik heb Hue Play Bars op mijn bureau om indirect licht te geven maar die kan ik niet vervangen door de LED lampjes op een Odyssey.
k995 @EnigmaNL2 september 2022 09:45
Daarnaast ook nog Netflix etc. op een monitor... Die je op een PC aansluit... Waar je Netflix op kunt afspelen. Wat een totale onzin.
Ja, 100-200 watt verbruiken waar deze monitor een paar watt verbruikt, in deze tijden, wat een onzin.
Finraziel
@k9952 september 2022 10:09
Een pc verbruikt echt niet zoveel idle hoor (en een video streamen geldt als idle). Maar ja alsnog zal de chip in de monitor wel een stuk efficiënter zijn. Verder zie ik ook nut als je bv een werk pc of laptop gebruikt waar je geen netflix op wilt of kunt gebruiken. De mijne is bv meestal met de vpn verbonden en dan werkt dat spul niet (los van dat hij maar een paar mbps haalt over de vpn).
k995 @Finraziel2 september 2022 11:48
Afhankelijk van je PC zal die toch een 50-100+ watt verbruiken hoor zelfs als dit idle is, de extra kost qua energie van dat smart gedeelte in het scherm is verwaarloosbaar.
Finraziel
@k9952 september 2022 11:50
Ja 50 haal je wel, daar zit mijn eigen systeem momenteel op terwijl ik op tweakers zit en er een youtube video naast heb staan. Dat is een 5600G met een 3070. 100 lukt misschien wel met een erg zwaar systeem, maar 200 lijkt me overdreven.
k995 @Finraziel2 september 2022 15:11
Met wat disks en randapparatuur kom je heel ver, maar is idd misschien extreem maar zelfs 100 watt paar uur per dag tikt aan.
rable @Finraziel2 september 2022 11:47
Bij sommige systemen kan dat behoorlijk tegenvallen hoor. Afhankelijk van de grafische kaart, kan die bij simpele video playback al aan 30-50 watt komen. Het volledige systeem kan zo wel tegen de 100 watt aanzitten. Kijk voor de gein eens op https://www.techpowerup.c...radeon-rx-6900-xt/31.html
dstyle_nl @EnigmaNL2 september 2022 09:43
Als ik zo naar de monitor kijk lijkt het er op dat het eigenlijk meer een TV is. Ik kan mij voorstellen dat er zaken berekend moeten worden in het apparaat en dat hiervoor een cpu nodig is. Aangezien ze die er toch al in hadden gestopt kun je ook netflix,hbo edg gebruiken. Waar ik wel bang voor ben is dat de latency niet zo geweldig is, dat was ook bij de alienware QD oled het geval. Dat het een IOT hub is, is wel leuk vind ik. Overigens kon ik niet zien of hij een rj45 aansluiting of wifi aansluiting heeft.

Wat betreft deze verlichting, die projecteert tegen de muur. Het hoeft van mij ook niet persee maar deze monitoren zijn natuurlijk nu nog niet voor de mainstream.

Wel een erg mooie ontwikkeling, ik zou best zo'n scherm willen maar meer dan 800 euro mag het van mij niet kosten.
Mr. Vanish @EnigmaNL2 september 2022 09:44
Verlichting achter een scherm geeft rust voor de ogen. In donkere ruimtes wordt het contrast verminderd met de achtergrond.
Byron010 @EnigmaNL2 september 2022 10:22
Je ziet het wel als je monitor vlak op de muur staat, maar het voegt niet veel toe. Mijn Alienware 3423DW (hun QD-Oled monitor) heeft ook verlichting op de achterkant waarvan ik dacht dat het compleet onzin was. Af en toe merk ik het op en is het 2 seconden leuk en daarna ben ik het weer vergeten.
Zebby @EnigmaNL2 september 2022 10:43
Ik heb de 32 inch QDOLED van Dell, daar gaat die verlichting als een soort Ambilight feller in sommige games :P Deed mijn zaklamp aan in Metro en toen ging dat licht opeens flikkeren en aan. Geinig.
cold_as_ijs @EnigmaNL2 september 2022 10:47
De smart functies zijn tot daaraan toe, maar een iot hub in je monitor?
Moet je monitor straks de hele dag aan staan om je lampen aan en uit te zetten in huis
Therealest @EnigmaNL2 september 2022 11:08
Opzich zie je het wel toch, als je er tegenaan kijkt of het tegen een witte muur heb staan.
WillySis @EnigmaNL2 september 2022 11:39
Die verlichting op de achterkant zal best veel gamer aanspreken. Zeker de gamers die in een (half) verduisterde kamer spelen.
De verlichting op en in computer gerelateerde devices in in de meeste gevallen nutteloos, maar het wordt wel veel verkocht. Wat mij betreft zijn statuslampjes en de backlight van de monitor voldoende.
Kuhr89 @EnigmaNL2 september 2022 12:21
Wellicht wat bias lighting voor op de muur?
zion @EnigmaNL2 september 2022 13:02
Ik ben het op zich met je eens, als het gaat om een dedicated (game-)PC, maar voor de jongeren die alleen maar een PC op de slaapkamer hebben en geen TV is het wel een groot pluspunt.

De apps op mijn TV (LG OLED55C16LA) werken een heel stuk makkelijker en geven een stuk betere beeldkwaliteit dan het streamen via mijn PC, dus dat heeft in dat geval wel degelijk meerwaarde.

Het lijkt me echter wel een redelijke niche markt, en de vraag is natuurlijk ook maar hoe vaak er updates voor zullen zijn en hoeveel streaming diensten hij uiteindelijk zal ondersteunen.

Dan blijft ook nog de opstarttijd een punt, een monitor wil je juist niet van dat hij ook nog een heel OS met Apps moet opstarten, want dat duurt langer. Als mijn computer in deep sleep (S4) is, dan duurt het ongeveer 3sec voordat mijn monitor beeld geeft en dan staat mijn desktop er al op te wachten...., Een normale boot (vanaf uit dus) 11sec dus dan is mijn monitor al wel aan op tijd.
Mijn TV doet er zo'n 20sec. over voordat alle pop-ups weer weg zijn (alhoewel dat uit te schakelen is als je hem puur als monitor wil gebruiken).

Of het dus de uiteindelijke meerprijs, die er ongetwijfeld aanhangt, kan rechtvaardigen betwijfel ik.

[Reactie gewijzigd door zion op 22 juli 2024 14:04]

Metallize @EnigmaNL2 september 2022 13:35
Ik gebruik zelf ook verlichting achter mn TV , en monitoren , omdat mn ogen dan minder vermoeid raken, ik denk dat ze daarom een LED achter in bouwen.

En met mn tv ... ja het is een Sony XJ94 .. .als in Red Dead Redemption 2 de zon op komt .. dan krijg ik pijn in mn ogen er van ..door de felheid en local dimming zones wat het kan weergeven :D .. dus ja het heeft nut ..zeker in de avonden

[Reactie gewijzigd door Metallize op 22 juli 2024 14:04]

PjotrX @EnigmaNL2 september 2022 09:45
Ik heb thuis al een jaar of zo een oled tv als monitor en ik gebruik juist vaak de software van de tv om films te kijken. Grootste reden was dat de meeste stremmingsdiensten geen 4k ondersteunen op de PC (maar misschien is dat alweer achterhaald?). Netflix was een van de weinigen die dat wel ondersteund maar daar moet je wel wat voor doen om het werkend te krijgen. HDR ondersteuning vanuit prime werkte toen ook niet (sowieso hoe windows omgaat met hdr is niet ideaal).
batjes @PjotrX2 september 2022 09:52
Netflix was een van de weinigen die dat wel ondersteund maar daar moet je wel wat voor doen om het werkend te krijgen.
Resolutie op 1440p of hoger zetten. Op 1080p schermen en met een AMD kaart kan je virtual super resolution gebruiken.
sdziscool @EnigmaNL2 september 2022 09:44
kan me goed voorstellen dat dit gewoon geintergreerd is zodat men hem niet koopt voor op de werkvloer, office spul is vaak duurder want het wordt via het bedrijf gekocht, maar voor monitors maakt het vaak niet veel uit of je nu de office of gamer editie koopt. Met zo'n led feest op de achterkant zal HR toch wel een paar seconden extra denken voordat ze deze kopen voor een professionele setting.
Herr_Boogie @EnigmaNL2 september 2022 10:22
Niet elke scherm staat met de achterzijde naar een muur. De achterzijde en de voet zijn zowat de enige onderscheidende elementen aan een scherm.
Mijn scherm staat bijvoorbeeld knal in het midden van mijn ruimte en de achterzijde is het eerste wat je ziet als je de ruimte binnen komt. Het zou fijn zijn als er idd een meer pragmatische versie beschikbaar zou zijn, die meteen ook een stuk scherper geprijsd zou zijn, maar een productlijn lanceer je niet met een instappertje.
ruftman @EnigmaNL2 september 2022 11:37
Tsja, doorgaans kijk ik toch echt naar de voorkant van mijn monitor....
Ryan1981 2 september 2022 09:46
Kan het zo snel niet vinden, heeft deze dezelfde triangular RGB layout als de alienware? Schijnt wat issues te veroorzaken met tekst.

Helaas weer geen 27", mijn geduld wordt wel getest :P
Byron010 @Ryan19812 september 2022 10:16
De alienware gebruikt een samsung QD oled panel, dit is inderdaad het zelfde panel en dus dezelfde issues. De text-fringing is te verbeteren met software aanpassingen en het verschilt per persoon hoe erg je er aan stoort, ik merk het helemaal niet meer als ik thuis van mijn PC gebruik maak. (Alienware QD-OLED display)
Ryan1981 @Byron0102 september 2022 10:23
Ik had idd een review van hardware/monitor unboxed gekeken waar hij in detail op deze issue ingaat inclusief de software die dit kan verbeteren maar de conclusie m.b.t. de software was dat het (nog) niet altijd werkt, en met name niet in browsers.

Vind het wel een lastige afweging, ik wil ze wel als all round monitor inzetten. Nog geen review gezien die het over de wrgb pixel layout van lg heeft i.c.m. tekst.

Link naar uitleg tekst rendering van Hardware Unboxed: https://youtu.be/52eiLP3Zy-s

[Reactie gewijzigd door Ryan1981 op 22 juli 2024 14:04]

Byron010 @Ryan19812 september 2022 10:28
Omdat de WRGB layout dit probleem niet heeft :p daar is het gewoon zoals je gewend bent. Alleen maak je op andere vlakken weer een compromis. Ik heb hiervoor de LG C2 42" geprobeerd, en eigenlijk al vrij snel teruggestuurd. Geen anti-reflection coating maakte het voor mij onbruikbaar, naast dat 42" toch nog toch groot is als monitor. Ook is het 144Hz vs 175 (oke marginaal verschil), maar al deze dingen hebben mij toch voor de QD-OLED laten kiezen.
Applejack @Byron0102 september 2022 19:26
Dat is ook niet helemaal waar. WRGB heeft, zoals de naam zegt, een extra witte subpixel waar Windows ook niet op voorzien is en cleartype ook geen goeie oplossing voor heeft.
Trick7 @Ryan19812 september 2022 15:07
Voor wat het waard is: hier de alienware QD-OLED al enige maanden in gebruik. Ik zie het niet en heb er niet eens iets aan proberen te doen via cleartype e.d.
Le_Freak ! @Trick73 september 2022 08:11
En bevalt ie?
Trick7 @Le_Freak !4 september 2022 13:35
Zeker, ben er echt heel blij mee. Kwam van een LG IPS ultrawide en alleen al de afwezigheid van de backlight bleeding maakt het voor mij het geld meer dan waard! Eindelijk een monitor die geen consessies doet :)
Verwijderd 2 september 2022 09:38
Dit wordt hem voor mij mits de prijs onder de 1500€ blijft, wat een gaaf design :) de ledjes achterop zet ik dan gewoon op wit.
MMaI @Verwijderd2 september 2022 09:42
De AlienWare AW3423DW kost ~€1500 euro dus verwacht dat deze monitor rond dezelfde prijs terecht komt
Byron010 @MMaI2 september 2022 10:20
De Alienware AW3423DW kost 1320... dit is al sinds de release zo.
https://www.dell.com/nl-n...itoren-monitoraccessoires

De verwachte prijs van deze Samsung monitor is 1699. Ik snap eigenlijk niet dat Tweakers het hier niet noemt gezien ze het zelf gerapporteerd hebben in het vorige nieuwsbericht: (onderaan)
nieuws: Samsung brengt smart functies naar Odyssey-gamingmonitors

[Reactie gewijzigd door Byron010 op 22 juli 2024 14:04]

izzet3838 @Byron0102 september 2022 10:29
DE Alienware AW3423DW kost 1320... dit is al sinds de release zo.
https://www.dell.com/nl-n...itoren-monitoraccessoires

De verwachte prijs van deze Samsung monitor is 1699. Ik snap eigenlijk niet dat Tweakers het hier niet noemt gezien ze het zelf gerapporteerd hebben in het vorige nieuwsbericht: (onderaan)
nieuws: Samsung brengt smart functies naar Odyssey-gamingmonitors
1699 is wel heel duur ik hoopte eigenlijk stiekem op een vergelijkbare prijs als de alienware, aangezien je bij alienware betaald voor de naam/het merk maar ook hoopte ik dat de early adopter fee er af zou zijn ondertussen.
1700 is helaas toch buiten budget dan nog een jaartje wachten.

Er wordt trouwens gesproken over usb-c aansluiten, heeft deze usb pd en een kvm switch?
speedhaste @MMaI2 september 2022 14:25
Ik verwacht ook een vergelijkbare prijs, alhoewel er wel diverse verschillen tussen de Dell en Samsung zijn.
De Dell monitor heeft meer connectiviteit en heeft een NVIDIA G-Sync Ultimate module welke een impact op prijs kunnen hebben. Waar de Samsung Smart functies heeft die zullen draaien op een ARM SBC.
Ik ben benieuwd naar vergelijking tests als deze uit is.
Verwijderd @MMaI2 september 2022 09:47
Deze lijkt mij wel wat luxer met het metalen design en ingebouwde streaming.

Ik hoop 🤞
Eiknarf 2 september 2022 09:39
Nou vraag ik me af of die 99,3 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum ook effect heeft op kleurenblinden zoals ik?
beerse @Eiknarf2 september 2022 10:46
Volgens mij gaat het bij de beeldschermen om de kleuren die ze geven. Het hangt er van af hoe jij kleurenblind bent. Voor zover ik het begrijp, mist een kleurenblinde een (serieus) deel van het kleur spectrum wat dan als de naast liggende kleur gezien wordt. Er schijnen systemen te zijn die kleurenblindhied aanpassen (niet opheffen) door het kleurspectrum te verschuiven. Een beetje vergelijkbaar met het hoorbaar maken van de geluiden die een vleermuis gebruikt, maar dan met licht.

Monitoren als deze zouden voor kleuren blinden het kleur spectrum kunnen aanpassen net als de systemen voor kleurenblinden. Maar dan is het maar net hoe het over komt en wat je er aan hebt. Misschien komt er in de toekomst iets in de instellingen naast die voor 'hoog contrast' en dergelijke. Misschien helpt het voor jou al om de kleur temperatuur aan te passen.

En uiteindelijk scheelt het ook al wat je er mee doet. Foto's bewerken en video's editen kan best wel zolang je beperkt tot knippen en plakken en niet aan de kleur instellingen zit.
Epsilon @Eiknarf2 september 2022 11:23
Waarschijnlijk wel :).

Kleuren die niet getoond worden kan niemand zien :). Nu heb je nog kans.
MastaG 2 september 2022 09:57
Ik heb sinds een tijdje een laptop met een OLED scherm en moet zeggen, dat wanneer je gewend bent aan het contrast met perfect zwart, dat ik in ieder geval nooit meer terug ga naar een paneel met backlight.

32 inch is perfect voor mij (27 was wellicht nog beter gewest), alleen jammer dat het een gebogen paneel is.
Erik1337 @MastaG2 september 2022 18:54
Same here! Ben wel benieuwd naar de effecten van pixel burn-in..
Byron010 2 september 2022 10:14
Ik begreep dat dat deze monitor geen VESA mount heeft, toch wel een heel groot gemis op zo'n monitor.
no00waa @Byron0102 september 2022 11:02
Inderdaad, sterker nog: de reden om hem compleet te negeren voor veel mensen
honey 2 september 2022 13:58
Is het tegenwoordig weer hip om gekromde monitoren te hebben? Het valt me op dat veel nieuwe OLED of Mini-LED monitoren een kromming hebben. Waarom?

Ik hoop nog op een goede monitor voor video bewerking die goedkoper is dan een Flanders. ;)
zandduin 2 september 2022 17:26
Opmerkelijk dat er geen ethernet port zit in een scherm met smart functionaliteiten.
Ik begrijp ook niet de keuze voor een micro HDMI en mini DP poorten i.p.v. de standaard formaten.
Spockz 2 september 2022 09:43
Interessante monitor. Al zou ik nog liever een 5120x1440 resolutie zien als volwaardige vervanging van 2 losse 27" schermen. Hoe verhoudt "VESA DisplayHDR 400 True Black" zich tot HDR600 en hoger?

En wat moet je nou eigenlijk met ingebouwde streaming diensten? Lijkt mij alleen maar de kosten omhoog brengen door extra componenten en testen. Bovendien is het ook nog een potentiële ingang voor inbrekers en voor bugs.

[Reactie gewijzigd door Spockz op 22 juli 2024 14:04]

zandduin @Spockz2 september 2022 17:22
Monitors Unboxed heeft een goede vergelijking video geüpload van een OLED scherm (Die vaak het VESA True Black certificaat krijgen) en HDR1000 scherm.

https://youtu.be/IOq_pTEEObc
bones 2 september 2022 10:43
Erg jammer van de kromming. Blijft een nutteloze “gimmick” wat niet op tv’s en monitoren hoort. Gelukkig zijn de tv fabrikanten er inmiddels weer vanaf gestapt. Nu de monitoren nog.
Xander.M @bones2 september 2022 11:12
Bij ultra wides is het echt niet een gimmick. Voor werk redenen had ik een 21:9 nodig, en met mijn setup kon ik eigenlijk niet een curved halen(lang verhaal). Toch een curved gekocht, en dat oogte heel natuurlijk. Deze moest met pijn in mijn hart terug en omgeruild worden voor een platte. Ik miste de curve direct. Het is echt geen gimmick
TheDeeGee @bones2 september 2022 12:27
Zit te wachten op een 27" 1440p 16:9 OLED, maar dat maak ik niet meer mee denk ik.

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