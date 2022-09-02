Samsungs eerste QD-oledgamingmonitor is vanaf december te koop in Nederland

Samsungs Odyssey OLED G8 Gaming Monitor is vanaf december verkrijgbaar in Nederland. Het beeldscherm is Samsungs eerste monitor die met een QD-oledpaneel is uitgerust. Het scherm is 34 inch groot. Een prijs is nog niet bekend.

De 34"-monitor heeft een resolutie van 3440x1440 pixels en een beeldverhouding van 21:9. Het scherm ondersteunt 99,3 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum en heeft een verversingssnelheid van 175Hz. De monitor heeft een 1800R-kromming; dit staat gelijk aan de kromming van een cirkel met een radius van 1,8 meter. De Odyssey OLED G8 ondersteunt AMD FreeSync Premium en VESA DisplayHDR 400 True Black.

Aan de achterzijde van het scherm zitten de verlichtingsfuncties CoreSync en Core Lightning+. Andere Odyssey-beeldschermen kennen vergelijkbare verlichtingen, maar volgens Samsung zijn ze voor de OLED G8 geüpgraded. Het scherm is kantelbaar en in hoogte verstelbaar. De OLED G8 heeft micro-HDMI 2.1-, mini-DP 1.4- en USB-C-aansluitingen. Ook is er een 5W-luidspreker.

De gamingmonitor heeft een metalen frame en meet op het dunste punt 3,9mm. Het apparaat komt met streamingdiensten als Amazon Prime, Netflix en YouTube, waardoor de monitor ook zonder aangesloten pc of console te gebruiken is. Ondersteuning voor Gaming Hub is er ook, maar die dienst werkt vooralsnog niet in de Benelux. De OLED G8 kan ook als SmartThings-iot-hub werken. De modelnaam van de OLED G8 is G85SB.