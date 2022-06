Samsungs 32"-gamingmonitor met 240Hz en miniledbacklight gaat 1499 euro kosten

Samsungs Odyssey Neo G8 is vanaf juli te koop voor 1499 euro. De Neo G8 is een 32"-gamingmonitor met een 4k-resolutie, miniledbacklight en verversingssnelheid van 240Hz. De G7 is net zo groot, heeft een verversingssnelheid van 165Hz en is 200 euro goedkoper.

De Odyssey Neo G8 G85NB heeft een resolutie van 3840x2160 pixels en een grijs-naar-grijsreactietijd van 1ms. Het VA-paneel bevat quantumdots en heeft een kromming van 1000R, wat gelijkstaat aan de kromming van een cirkel met een straal van een meter. Het scherm ondersteunt 95 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum en heeft een piekhelderheid van 2000cd/m².

De monitor ondersteunt AMD FreeSync Premium Pro en Nvidia G-SYNC, heeft aan de achterzijde CoreSync-belichting en kan aan VESA-mounts worden bevestigd. Het scherm kan met DisplayPort 1.4 of HDMI 2.1 worden aangesloten. Verder zijn er twee USB-A-poorten en een 3,5mm-aansluiting. Samsung kondigde het scherm eerder dit jaar aan en de G8 is in het wit en in het zwart beschikbaar.

Naast de Neo G8 kondigt Samsung de prijzen aan van de Odyssey Neo G7 G75NB en de G4 G40B. Die Neo G7 deelt veel specificaties met de Neo G8, met als belangrijkste verschil dat de G7 een verversingssnelheid van 165Hz heeft.

De G40B komt als 25"- en 27"-scherm en heeft een resolutie van 1920x1080 pixels. Deze platte schermen hebben een verversingssnelheid van 240Hz, een grijs-naar-grijsreactietijd van 1ms en ips-panelen. De twee schermen ondersteunen AMD FreeSync Premium, G-SYNC en HDR10. De 27"-variant kost 399 euro; het kleinere scherm is 50 euro goedkoper. Alle genoemde producten zijn vanaf juli in Nederland te koop.