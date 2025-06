Op de redactie van Tweakers worden vaker bijzondere monitors binnengebracht, maar de Samsung Odyssey Neo G9 57G95NC is zo'n scherm dat zelfs bij ons nog veel bekijks trekt. De eigenschappen en specificaties van deze gamingmonitor zijn dan ook in alle opzichten overdonderend. Het VA-lcd-scherm heeft een diagonaal van maar liefst 57", ofwel 145 centimeter van hoek tot hoek, waarbij het 1000R-gekromde paneel zich om je hele blikveld heen vouwt. Hoewel een concurrent in de vorm van de Acer Z57 inmiddels is aangekondigd, blijft de Odyssey Neo G9 57G95NC, die al begin 2023 voor het eerst in het nieuws kwam, voorlopig de enig verkrijgbare monitor met dit formaat.

De Odyssey Neo G9 57G95NC is een superwide, wat wil zeggen dat het scherm een verhouding heeft die veel breder is dan die van de gebruikelijke 16:9-beeldschermen. In dit geval is dit 32:9, waardoor het scherm precies even breed is als twee normale schermen naast elkaar. Superwides zijn nog steeds bijzonder, maar tegenwoordig veel gebruikelijker dan een aantal jaar geleden. Er staan nu bijna vijftig superwides in de Pricewatch, van allerlei fabrikanten en met paneelopties van ips tot QD-oled.

Samsung was de eerste fabrikant die een superwide uitbracht: de C49HG90 uit 2017. Net als veel tegenwoordige modellen had dit model een 49"-diagonaal, maar een resolutie van 3840x1080 pixels, als het ware twee 27"-1080p-schermen aan elkaar geplakt tot een paneel. Tegenwoordig is een resolutie van 5120x1440 pixels gebruikelijk voor monitors van dit formaat, waarmee oppervlak en scherpte identiek zijn aan twee 2560x1440-monitors van 27 inch. De Odyssey Neo G9 57G95NC zet de volgende stap: dit scherm komt overeen met twee 32"-4k-monitors in één. Dat betekent dat de Neo G9 57G95NC niet alleen hoger en breder is dan de standaard 49"-superwides, maar ook een scherper beeld laat zien. De enorm hoge resolutie van 7680x2160 pixels stelt even hoge eisen aan je set-up; zelfs de krachtigste consumentenvideokaart van dit moment, Nvidia's Geforce RTX 4090, kan hem nog niet optimaal aansturen. In deze review gaan we ook in op de vraag welke framerates je kunt verwachten. Spoiler: in veeleisende spellen zijn die zelfs met topkaarten niet erg hoog.

Naast een enorm formaat en hoge resolutie heeft de Odyssey Neo G9 57G95NC genoeg andere bijzondere eigenschappen. Oledmonitors worden de laatste tijd steeds vaker uitgebracht, maar Samsung heeft voor dit scherm gekozen voor een lcd-paneel van het VA-type. Dat ondersteunt een maximale refreshrate van 240Hz, net als Samsungs vorige superwide topmodel, de Odyssey Neo G9 49AG950. Achter het paneel zit een miniledbacklight met bijna 2400 localdimmingzones, waarbij tijdens hdr-weergave een piekhelderheid van minstens 1000cd/m² wordt beloofd. Voor al dat moois betaal je een aanzienlijk bedrag: op het moment van schrijven kost de Odyssey Neo G9 57G95NC bijna 2500 euro. Dat is ongeveer twee keer zoveel als wat je momenteel nog voor de oude Odyssey Neo G9 49AG950 betaalt, en er zijn genoeg andere mooie schermen die aanzienlijk minder kosten.