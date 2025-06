Samsung werkt aan 8k-ultrawidemonitor

Samsung werkt aan een 8k-ultrawidemonitor, zo werd bekend tijdens de AMD-presentatie van donderdagavond. In de presentatie staat in kleinere letters '8k: alleen horizontaal'. Vermoedelijk heeft deze ultrawide dus ongeveer 8000 pixels in de breedte.

Samsung noemt het de Odyssey Neo G9, wat dezelfde benaming is als een bestaand model van het bedrijf. Hoeveel pixels deze in de hoogte zal hebben, is niet bekendgemaakt. Ook de diagonaal, beeldverhouding en eventuele kromming zijn nog onbekende factoren. Wel zegt AMD dat het de eerste DisplayPort 2.1-monitor moet worden.

Desalniettemin kan er met onderbouwd rekenwerk wel een inschatting gemaakt worden van waar Samsung aan werkt. Uitgaande van een horizontale breedte van 7680 pixels, wat overeenkomt met die van 8k-16:9-tv's, zou het scherm 2160 verticale pixels hebben. Dat is wel ervan uitgaande dat de nieuwe Odyssey Neo G9 dezelfde 32:9-beeldverhouding krijgt als de bestaande.

Over die beeldverhoudingen heerst ook wat onduidelijkheid. In de presentatie wordt gesproken van een 'ultra widescreen', maar op de website noemt Samsung schermen met een 32:9-verhouding juist 'super ultra widescreen'. Tweakers noemt een 32:9-monitor een superwide. Wanneer meer details bekendgemaakt worden over het scherm, moet blijken wat nu precies de verhouding is en hoe die genoemd wordt.

Om een idee te krijgen van de verdere potentiële features van de monitor kan ook naar de bestaande G9 uit 2021 gekeken worden. Die bood een 49"-diagonaal, va-paneel, 240Hz-refreshrate, 2048 local dimming zones met gebruik van minileds, een 1ms grijs-tot-grijsresponstijd, G-Sync Compatibility, FreeSync Premium Pro en een kromming van 1000R. Aan de achterzijde had die G9 ook een rgb-verlichtingsring. Te verwachten valt dat deze specs geëvenaard of voorbijgestreefd worden. Tweakers maakte ook een review van die monitor. Meer details over deze nieuwe Odyssey NeoG9 maakt Samsung bekend in januari, op de CES-beurs.

Video begint op het moment van de aankondiging van de nieuwe display