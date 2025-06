AMD kondigt Radeon RX 7900 XT & XTX op basis van RDNA3-architectuur aan

AMD heeft zijn nieuwe generatie videokaarten op basis van de RDNA 3-architectuur aangekondigd. De Radeon RX 7900 XT en Radeon RX 7900 XTX zijn de nieuwe topmodellen die als eerste gaming-gpu's gebruikmaken van chiplets. De kaarten komen op 13 december uit.

Met de Radeon RX 7000-serie videokaarten brengt AMD de RDNA 3-architectuur met flinke verbeteringen ten opzichte van de voorgaande generatie. De fabrikant zegt tijdens ontwikkeling de nadruk te hebben gelegd op goede prestaties per watt zonder in te leveren op betere gamingprestaties. De prestaties per watt komen volgens AMD bij RDNA 3 tot 54 procent hoger uit dan op RDNA 2.

Chiplets op een gpu

Veruit de grootste verandering die we zien bij de nieuwe Radeon-kaarten is de overstap van een enkele, monolitische chip naar meerdere chiplets. Net zoals AMD bij de Ryzen-processors al enkele generaties doet, gebruikt de fabrikant meerdere chips en combineert deze tot één samenwerkend geheel. De Radeon RX 7900 XT en XTX zijn gebaseerd op de Navi 31-chip. Daarop worden maximaal 7 chiplets gecombineerd, waarvan de Graphics Compute Die de grootste chip is en alle stream processors bevat. Deze enkele GCD is omringd door kleinere chiplets die Memory Cache Dies heten, en het Infinity Cache bevatten, evenals een 64bit geheugencontroller naar het GDDR6-geheugen.

Net als op de RDNA 2-videokaarten uit de RX 6000-serie maakt AMD opnieuw gebruik van Infinity Cache als geheugenbuffer tussen de grafische chip en het GDDR6-videogeheugen, maar deze verbinding is van de tweede generatie en daarmee flink sneller. AMD stelt dat de maximale bandbreedte met 5,3TB/s onder de streep 170 procent hoger ligt dan bij de geheugenopstelling op de vorige generatie. De hoeveelheid Infinity Cache is afgenomen van 128MB op Navi 21 naar 96MB op de nieuwe Navi 31-chip, wat dankzij slimmer geheugengebruik geen prestatieverlies oplevert maar wel in energiegebruik scheelt.

Nieuwe compute-unit, snellere raytracing en AI

De compute-unit in RDNA 3 is voorzien van een dual issue SIMD unit, waarmee AMD globaal gezien dezelfde aanpassing doet als Nvidia met zijn Ampere-architectuur heeft gedaan. Elke stream processor kan nu simultaan werken aan een floating point, integer of ai-taak. Het is nog onduidelijk hoe flexibel de nieuwe compute-unit dit werk kan indelen en verdelen, maar de theoretische rekenkracht wordt met deze stap in ieder geval verdubbeld. AMD specificeert met deze aanpassing het aantal rekenkernen niet twee keer zo hoog, zoals Nvidia met zijn CUDA-cores wel is gaan doen. Met het plaatsen van twee AI-accelerators per compute-unit en de toevoeging van nieuwe instructies moeten de prestaties op dit gebied 2,7 keer zo hoog liggen als op RDNA 2.

Losgekoppelde kloksnelheden

Om de prestaties per watt zo hoog mogelijk te krijgen, heeft AMD in het ontwerp van Navi 31 de kloksnelheden van de shaders en van de front end losgekoppeld van elkaar. Volgens de fabrikant zijn hoge kloksnelheden van de front end belangrijk voor de prestaties, maar kunnen de shaders zelf iets langzamer draaien zonder dat dit de prestaties vermindert. Op de RX 7900 XTX is er voor gekozen om de shaders op maximaal 2300MHz te laten werken, terwijl de front end van deze chip op 2500MHz werkt. De fabrikant stelt dat het hiermee de beste balans kiest omdat de kloksnelheden effectief 15 procent hoger liggen dan op de voorgaande generatie terwijl dit tegelijkertijd wel 25 procent in het energiegebruik scheelt.

Radiance Display Engine

Met de RX 7000-serie krijgt de displayoutput ook een flinke update, wat AMD daarvoor zelfs heeft omgedoopt tot de Radiance Display Engine. De nieuwe generatie Radeons zijn voorzien van de gloednieuwe DisplayPort 2.1-standaard en kunnen 12bit per kanaal uitsturen. Met DP 2.1 is het dankzij een enorme bandbreedte van 54Gbit/s volgens AMD mogelijk om met dsc een 8k-scherm tot 165Hz of een 4k-scherm tot 480Hz aan te sturen. Dat is een enorme stap ten opzichte van DisplayPort 1.4, zoals gebruikt wordt op de RX 6000-serie maar ook op Nvidia's nieuwe RTX 40-serie kaarten. Bij DP 1.4 ligt de limiet met compressie voor 8k op 60Hz en voor 4k op 240Hz. De fabrikant legde tijdens de presentatie graag de nadruk op dit voordeel in connectiviteit ten opzichte van zijn concurrent.

Media Engine, FSR 3 en Hypr-RX

Met de RX 7000-serie brengt AMD voor het eerst ondersteuning voor AV1-encoding naar zijn videokaarten. De nieuwe Media Engine moet bovendien betere video-encoding mogelijk maken door het gebruik van AI, al geeft de fabrikant vooralsnog geen details hoe dit precies gebeurt en of de AI-accelerators hiervoor gebruikt worden. Wel wordt SmartAccess Video geïntroduceerd, waarbij een Ryzen 7000-processor en Radeon RX 7000-videokaart gecombineerd versneld een zware encoding- of decodingtaak kunnen uitvoeren.

Tijdens de presentatie noemde AMD kort dat er een nieuwe versie van FSR aan zit te komen, met een verwachte lancering ergens in 2023. Onder de naam FSR 3 zal AMD voor RDNA 3-videokaarten een tegenhanger van DLSS 3 uit gaan brengen, waarbij de AI-accelerators op de gpu gebruikt zullen worden om frames te genereren en tussen gerenderde frames in te tonen.

Op het gebied van software wil AMD daarnaast in de eerste helft van 2023 Hypr-RX introduceren. Met deze functie moet het voor gamers makkelijker worden om een optimaal game-profiel in de Adrenalin-software te kiezen, waarbij features zoals Boost, FSR en SuperResolution niet meer handmatig hoeven worden gekozen.

Verwachte prestaties

In de presentatie noemt AMD een aantal prestatieclaims voor de RX 7900 XTX, maar de fabrikant doet geen directe vergelijking met Nvidia's GeForce RTX 4090. Globaal worden tot 50 procent betere raytracingprestaties beloofd dan op de RX 6950 XT, en in rasterization zou dit op 4k tussen de 50 en 70 procent moeten zijn. Als AMD dit waar kan maken dan zal het er per game om gaan spannen of de RTX 4090 of de RX 7900 XTX sneller is. Opvallend is daarnaast dat AMD in zijn presentatie lijkt te suggereren dat FSR op RDNA 3 voor een grotere prestatietoename zorgt dan verhoudingsgewijs op de RX 6950 XT het geval is.

Prijzen en beschikbaarheid

De AMD Radeon RX 7900 XT en RX 7900 XTX zullen vanaf 13 december beschikbaar zijn, volgens de fabrikant zowel in referentieversies als custom kaarten waar de boardpartners mee zullen komen. De adviesprijs van de RX 7900 XT komt uit op 899 Amerikaanse dollar, de RX 7900 XTX krijgt een adviesprijs van 999 dollar. Omgerekend naar euro's is dat met de huidige wisselkoers inclusief btw momenteel 1110 euro voor de RX 7900 XT en 1233 euro voor de RX 7900 XTX.