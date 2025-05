AMD Radeon PRO W7000-workstation-gpu's krijgen RDNA 3-chip en tot 48GB GDDR6

AMD brengt dit kwartaal zijn eerste Radeon PRO-workstationvideokaarten met een RDNA 3-gpu uit. De videokaarten zijn daarmee gebaseerd op dezelfde architectuur als de RX 7000-serie, maar hebben specifieke functies voor professionals en meer geheugen met ecc-ondersteuning.

AMD introduceert in eerste instantie twee W7000-videokaarten: de Radeon PRO W7900 en Radeon PRO W7800. Eerstgenoemde is gebaseerd op de bestaande Radeon RX 7900 XTX, die eind vorig jaar beschikbaar kwam voor consumenten. De videokaart beschikt over een Navi 31-gpu met 96 compute-units. Daarmee heeft hij in totaal 6144 streamprocessors. De Radeon PRO W7900 heeft 48GB GDDR6-geheugen met ondersteuning voor error-correcting code. Zijn RX 7900 XTX-tegenhanger heeft 24GB geheugen zonder ecc. De Radeon Pro-videokaart biedt volgens AMD 61Tflops aan fp32-rekenkracht en heeft een total board power van 295W.

De Radeon PRO W7800 beschikt op zijn beurt over een RDNA 3-gpu met 70 cu's, wat neerkomt op 4480 streamprocessors. De W7800 is hiermee een volledig nieuw product; AMD heeft nog geen soortgelijke consumentenvideokaart uitgebracht in zijn Radeon RX 7000-serie. De W7800 heeft 32GB GDDR6-geheugen, eveneens met ecc-ondersteuning. De videokaart biedt 45Tflops aan fp32-rekenkracht en heeft een tbp van 260W.

De videokaarten beschikken verder over de nieuwe features die AMD introduceerde met zijn RDNA 3-architectuur. Zo hebben beide videokaarten, naast een primaire compute-die, verschillende geheugenchiplets met extra Infinity Cache. Ook hebben de kaarten een nieuwe Dual Media Engine, met ondersteuning voor AV1-encoding op maximaal 8k met 60fps. De videokaarten ondersteunen ook DisplayPort 2.1 en kunnen daarmee overweg met 8k60-schermen zonder compressie. De gpu wordt geproduceerd op TSMC's 5nm-procedé; de geheugenchiplets worden gemaakt op 6nm.

AMD brengt zijn Radeon PRO W7000-videokaarten dit kwartaal uit. Het bedrijf deelt echter geen concrete releasedatum. De Radeon PRO W7900 krijgt een adviesprijs van 3999 dollar. De W7800 gaat 2499 dollar kosten. De videokaarten zijn bedoeld voor professionals en bedrijven.