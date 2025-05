AMD introduceert Radeon RX 7900M-laptop-gpu met 72 compute-units en 180W-tgp

AMD heeft zijn Radeon RX 7900M-videokaart voor laptops aangekondigd. Het betreft de eerste laptop-gpu van het bedrijf met een ontwerp op basis van chiplets. De gpu komt als eerste beschikbaar in een m18-laptop van Alienware.

De AMD Radeon RX 7900M is gebaseerd op de RDNA 3-architectuur. De chip beschikt over 72 compute-units, wat neerkomt op 4608 shaders. De videokaart krijgt een multichipontwerp met een 5nm-gpu en vier 6nm-mcd's, wat goed is voor een 256bit-geheugenbus en 64MB Infinity Cache. De gpu krijgt verder 16GB GDDR6-geheugen op 18Gbit/s, wat overeenkomt met een bandbreedte van 576GB/s. AMD meldt dat de RX 7900M een boostclock van maximaal 2090MHz haalt. De laptop-gpu krijgt een total graphics power van 180W.

AMD maakt de Radeon RX 7900M als eerste beschikbaar in de Alienware m18-laptop, die onderdeel is van het AMD Advantage-programma. Deze laptop krijgt een adviesprijs vanaf 2800 dollar. Het apparaat krijgt, naast de RX 7900M, een AMD Ryzen 9 7945HX-cpu met zestien Zen 4-cores en kan optioneel worden uitgerust met een 480Hz-scherm. De laptop moet vandaag uitkomen, hoewel deze nog niet op de Nederlandse Alienware-website staat vermeld.

Er gingen eerder al geruchten rond over de komst van een AMD Radeon RX 7900M-videokaart voor laptops, die samen geïntroduceerd zou worden met AMD's nieuwe Threadripper-processors. Deze geruchten bleken te kloppen; AMD kondigde vandaag inderdaad zijn nieuwe Threadripper 7000-serie aan, met modellen voor zowel consumenten als professionals.