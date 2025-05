'AMD wil Radeon RX 7700- en RX 7800-series vanaf september verkopen'

AMD zou de komende Radeon RX7700 en RX7800 op 23 augustus op de gamescom-beurs willen presenteren. Dat zegt leaker Moore's Law Is Dead. De kaarten, die in september in de winkel moeten liggen, krijgen naar verwachting een Navi 32-gpu.

Moore's Law Is Dead zegt in een video dat AMD van plan is de nieuwe Radeon-kaarten aan te kondigen tijdens de gamescom, een gamingbeurs die tussen 23 en 27 augustus in Keulen plaatsvindt. De kaarten kunnen daarna in september al te koop zijn, al houdt de youtuber daarbij een slag om de arm. Volgens Moore's Law Is Dead is het nog niet zeker of AMD ook XT-varianten van de RX 7700 en 7800 uitbrengt.

Specificaties van de grafische kaart ontbreken nog, maar volgens Moore's Law Is Dead is in ieder geval duidelijk dat de kaarten een Navi 32-gpu krijgen. Eerder verschenen er al beelden van een Radeon RX 7800 XT met een Navi 32-gpu, een chip op basis van RDNA3 met 64MB Infinity Cache.

De RX 7800 zou 60 compute-units krijgen met 16GB GDDR6-geheugen op een 256bit-bus. Bij de RX 7700 zou dat aantal op 48 of 54 CU's liggen, met 12GB geheugen en een 192bit-geheugenbus. De huidige Radeon RX 7900 XT en XTX hebben een Navi 31-gpu met 84 en 96 CU's. Verdere details over de kaart ontbreken nog.

Tegelijk met de geruchten heeft leaker All The Watts vermeende 3DMark-benchmarkscores voor Time Spy van de RX 7700 en de RX 7800 naar buiten gebracht. Daaruit blijkt dat de kaarten een flink hogere score dan de eerdere generatie krijgen. De RX 6700 haalde een score van 11.223, de RX 7700 een score van 15.568. Dat is een verbetering van bijna 39 procent. De RX 6800 haalde een score van 16.477, de RX 7800 een score van 18.957. Dat is een verbetering van iets meer dan 15 procent.