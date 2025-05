AMD komt voor oktober met nieuwe Radeon 7000-gpu's 'voor enthousiastelingen'

AMD gaat in het derde kwartaal van 2023 nieuwe videokaarten in de Radeon RX 7000-serie uitbrengen. Volgens de ceo zijn de kaarten bedoeld voor 'enthousiastelingen', maar meer informatie wordt niet gegeven

Tijdens de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers zegt AMD-ceo Lisa Su dat het bedrijf in het afgelopen kwartaal het aanbod aan mainstreamkaarten in de Radeon 7000-serie heeft uitgebreid, en dat het de bedoeling is dat in het derde kwartaal hetzelfde gebeurt bij de RDNA 3-gpu's voor het 'enthousiastelingen'-segment, schrijft Wccftech. Momenteel heeft AMD in de Radeon 7000-reeks de high-end Radeon 7900 XT- en XTX-gpu's uitgebracht, en de goedkopere Radeon RX 7600 die zich richt op 1080p-gaming.

Welke videokaarten precies onder dit enthousiastelingensegment vallen, is onduidelijk. AMD zegt dat zijn Radeon RX 7900-kaarten bijvoorbeeld voor 'ultra-enthousiastelingen' zijn. Mogelijk gaat het dus niet om nieuwe iteraties van dat segment, maar om het segment daaronder: de RX 7800- en 7700-modellen. Dat zou in lijn zijn met een eerder gerucht van leaker Moore's Law is Dead, die beweert dat deze gpu's in september in de winkel moeten liggen. Hoewel specificaties van de videokaarten ontbreken, krijgen ze naar verwachting een Navi 32-gpu. Volgens de leaker wil AMD de kaarten in augustus op Gamescom aankondigen.

AMD draaide het afgelopen kwartaal een omzet van 5,36 miljard dollar, 18 procent minder dan een jaar geleden en iets minder dan het vorige kwartaal. Het netto-inkomen was 27 miljoen dollar, terwijl dat een jaar geleden nog 447 miljoen dollar was. Toch is dat beter dan het eerste kwartaal van 2023, toen er 139 miljoen verlies werd gedraaid. AMD zegt sterke resultaten te hebben behaald in het afgelopen kwartaal, hetgeen het bedrijf voornamelijk dankt aan de groeiende vraag voor zijn vierde generatie EPYC- en Ryzen 7000-processors. Ook stelt het bedrijf dat de vraag naar AI-producten voor datacenters blijft stijgen. AMD is van plan om de productie van zijn MI300-AI-chips in het vierde kwartaal van het jaar op te schroeven.