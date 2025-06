AMD kondigt Radeon PRO W7500- en W7600-videokaarten voor workstations aan

AMD kondigt twee nieuwe Radeon PRO-videokaarten voor workstations aan. De W7600 en W7500 zijn beide gebaseerd op de RDNA 3-architectuur en hebben 8GB GDDR6-geheugen. De W7600 heeft een adviesprijs van 599 dollar, terwijl de W7500 beschikbaar komt voor 429 dollar.

AMD introduceert de Radeon PRO W7500 en W7600 voor midrangeworkstations, meldt het bedrijf in een persbericht. Beide videokaarten krijgen een Navi 33-gpu, net als de Radeon RX 7600 voor consumenten. Daarbij heeft de W7600 een volledig ingeschakelde gpu met 32 compute-units en een boostclock van 2,43GHz. De W7500 heeft 28 CU's, die maximaal 1,70GHz halen. De gpu's worden door TSMC geproduceerd op zijn 6nm-procedé. De hoger gepositioneerde Navi 31- en 32-gpu's worden gemaakt op 5nm.

Beide videokaarten beschikken verder over 8GB GDDR6-geheugen op een 128bit-geheugenbus. De videokaarten hebben daarnaast 32MB Infinity Cache. Anders dan bij de Navi 31- en 32-gpu's zit deze extra cache niet op losse chiplets, maar geïntegreerd in de gpu zelf. De W7600 heeft een tbp van 130W en beschikt over een enkele 6-pinsaansluiting voor de stroomvoorziening. De W7500 verbruikt 75W en wordt daarmee volledig van stroom voorzien via een PCIe x16-slot.

Verder hebben de W7600 en W7500 beide een singleslotontwerp. De videokaarten hebben vier DisplayPort-aansluitingen. De kaarten hebben daarnaast een blowerkoeler met een enkele ventilator. AMD brengt de videokaarten dit kwartaal uit voor de losse verkoop. Later dit jaar verschijnen ze ook in voorgebouwde workstations van oem's.