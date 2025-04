Micron brengt in eerste helft 2024 GDDR7-geheugen voor next-gen videokaarten uit

Micron introduceert in de eerste helft van volgend jaar zijn eerste GDDR7-geheugenchips. Deze geheugenstandaard wordt al langer genoemd, maar is nog niet klaar voor gebruik. GDDR7 wordt naar verwachting gebruikt in de volgende generatie gpu's van AMD en Nvidia.

Micron meldt in de presentatie van zijn kwartaalcijfers dat het bedrijf zijn GDDR7-producten volgend jaar introduceert. Dat doet het op zijn 1-Beta-node, het laatste procedé van de geheugenmaker dat nog gebruikmaakt van duv-lithografie. In de toekomst stapt Micron over op euv-lithografiemachines.

De fabrikant deelt nog geen verwachte specificaties van zijn GDDR7-chips. Samsung sprak eerder al wel over zijn toekomstige GDDR7-geheugen. Dat bedrijf noemde een bandbreedte van 36Gbit/s per pin. Bij GDDR6 ligt dat maximum nog op 16Gbit/s, hoewel er inmiddels ook GDDR6- en GDDR6X-chips met snelheden tot 24Gbit/s beschikbaar zijn.

Cadence, een bedrijf dat software en hardware maakt voor het ontwerpen van chips, kondigde eerder al verification solutions voor GDDR7-geheugen aan, waarbij het bedrijf al enkele specificaties van het geheugentype deelde. GDDR7 maakt bijvoorbeeld gebruik van pam3-codering voor dataoverdracht. Dat is in tegenstelling tot het gebruik van pam2-codering uit GDDR6 of pam4 in GDDR6X. Met pam3 worden drie spanningsniveaus gebruikt voor de transmissie van het signaal. Daardoor is het mogelijk om meer bits te verzenden per klokcyclus zonder dat de kloksnelheid daarvoor verhoogd moet worden.

Volgens eerdere geruchten maken onder meer Nvidia's GeForce RTX 50-serie en AMD's Radeon RX 8000-gpu's gebruik van GDDR7-geheugen. Dat is echter nog niet bevestigd. Van beide series is bovendien nog geen releasedatum bekend, hoewel een Nvidia-roadmap onlangs vermeldde dat de opvolger van Nvidia's huidige Lovelace-gpu-architectuur in 2025 uitkomt.