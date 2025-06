Ontwikkelaars omzeilen vbios-restricties van Nvidia-gpu's met nieuwe flashtools

Verschillende software-engineers hebben een manier gevonden om Nvidia's gpu-biosrestricties te omzeilen. Daarmee kunnen gebruikers in veel gevallen aangepaste vbios-versies flashen op hun videokaart. Nvidia-gpu's hebben sinds de GTX 900-serie een securityprocessor die dat voorkomt.

Twee verschillende ontwikkelaars, Veii en Kefinator, hebben nieuwe tools gemaakt waarmee gebruikers het bios van hun Nvidia-gpu kunnen flashen. Dat schrijft TechPowerUp op maandag. Met de tools is het mogelijk om 'vrijwel alle' vbios-versies te flashen op nagenoeg alle Nvidia GeForce-videokaarten. Daarmee worden de beveiligingsfuncties van Nvidia's Falcon-securityprocessor omzeild.

De tool maakt het onder meer mogelijk om het bios van een gpu met fabrieksoverclock te flashen op een goedkopere variant van die gpu met lagere kloksnelheden. Voor Nvidia's Turing-gpu's in de RTX 20-serie en oudere chips kan de signaturecheck zelfs volledig omzeild worden. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om de stroomlimieten op te hogen. Zonder signaturecheck is het ook mogelijk om aangepaste biosversies te maken met andere spanningen, fancurves en thermische limieten.

Voor nieuwere videokaarten in de RTX 30- en 40-series zijn er beperktere crossflashmogelijkheden. Gebruikers kunnen andere vbios-versies op hun gpu flashen, maar kunnen het bios niet zelf handmatig aanpassen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld de voormalige standaardspanning van 1,10V herstellen op een GeForce RTX 4090. Bij nieuwere RTX 4090-modellen is de spanning beperkt tot 1,07V.

De tools van Veii en Kefinator, respectievelijk OMGVflash en NVflashk, zijn gratis beschikbaar. Het flashen van een vbios is echter niet zonder risico's en doet de garantie van videokaarten vervallen; het is daarmee vooral bedoeld voor powerusers. Het wordt aangeraden om voorafgaand een back-up van het bestaande vbios te maken. Beide tools hebben een optie om het standaard vbios op te slaan; GPU-Z kan dat ook.