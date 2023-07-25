‘Prestatiewinst Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16GB is gemiddeld 0 tot 2 procent’

De onlangs uitgebrachte Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16GB zorgt volgens een uitvoerige review van TechPowerUp voor een gemiddelde prestatiewinst van tussen de 0 en 2 procent vergeleken met de praktisch identieke GeForce RTX 4060 Ti-variant met 8GB vram.

Het medium testte 25 games en vergeleek de framerate van die games in 1080p-, 1440p- en 2160p-resolutie. In de eerste categorie registreerde TechPowerUp geen verschil, in 1440p was dat een stijging van 1 procent en in 2160p was dat 2 procent. De reviewer spreekt dan ook van een marginaal prestatieverschil wanneer de RTX 4060 Ti 16GB met de 8GB-versie vergeleken wordt. Nvidia bracht de 16GB-4060 Ti eerder deze maand uit voor een adviesprijs van 559 euro, wat 110 euro meer is dan de oorspronkelijke 8GB-versie.

Wat minimumframerate betreft zijn de verschillen tussen de twee videokaarten iets groter. In 1080p-, 1440p- en 2160p-resolutie zijn de prestatiewinsten respectievelijk gemiddeld 1, 2 en 6 procent. TechPowerUp benadrukt dat de videokaart overigens niet bedoeld is voor gaming op hogere resoluties, dus dat deze prestatiewinst in de praktijk niet significant is. Een uitschieter is bijvoorbeeld The Last of Us Part I, die in 4k gemiddeld 27fps behaalt op een RTX 4060 Ti 16GB. Op een RTX 4060 Ti 8GB is dat 22fps. Ondanks een grote percentuele stijging van de framerate geeft het absolute getal beter weer wat dat in de praktijk betekent.

In de review wordt wel lovend gesproken over de energie-efficiëntie van de videokaart, die ondanks het extra vram met een stijging van de energieconsumptie van tussen de 6 en 10W nog steeds relatief zuinig is. Ook de raytracing van de RTX 4060 Ti 16GB is volgens het medium nog steeds superieur aan de raytracing bij concurrenten; de kaart zou in deze categorie gelijk presteren aan de Radeon RX 6800 XT.

De 4060 Ti 16GB heeft, afgezien van het geheugen, dezelfde specificaties als het 8GB-model. Zo heeft de nieuwe 16GB-variant weer 4352 CUDA-cores, een 2535MHz-boostklokfrequentie en 2250MHz GDDR6-geheugen. Ook de geheugenbandbreedte is onveranderd.

Nvidia GeForce RTX 4060 en 4060 Ti

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 25-07-2023 11:20 77

25-07-2023 • 11:20

77

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Reacties (77)

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Thekilldevilhil 25 juli 2023 11:29
De titel is een beetje suggestief... Die suggereert dat er maximaal 2% verschil tussen de 8GB en 16GB versies zit, maar dat is volgens jullie eigen bericht en TPU niet eens het punt. Ja, de gemiddelde framerate verschilt nauwelijks. Maar dat was het punt ook nooit geweest en bepaalt natuurlijk maar beperkt de speelbaarheid van een spel.

Maar even wat voorbeelden.
F1 2023 is wel een aardige. Minimum FPS gaat van 39 naar 60,7. In the last of us loopt het verschil ook redelijk op. De 16GB versie pakt er daar dik 20% bovenop op WQHD. Op een framerate die nog speelbaar is. Dus dat is dan toch het punt? Dat er nu al games zijn die van niet lekker speelbaar naar prima speelbaar gaan?

En zo zijn er nog wel meer situaties die laat zien dat 8GB eigenlijk gewoon niet altijd genoeg is. Ik snap dat ergens een keer iets moet bottlnecken, of dat nou de GPU is of de CPU. Maar deze kaart had gewoon moeten uitkomen met 12GB VRAM en niet met 8GB als je het mij vraagt. En deze review staaft dat naar mijn idee wel degelijk.

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 22 juli 2024 20:45]

Cid Highwind @Thekilldevilhil25 juli 2023 11:43
De titel van het artikel slaat inderdaad de plank mis. VRAM doet in de regel niks voor je FPS, totdat de kritische grens is bereikt en je FPS dus compleet instort tot een niet-speelbaar niveau. Gevalletje water is nat, voorbijgaande aan nuances.
No doubt, you can find plenty of evidence for 16 GB superiority if you make it your mission to find situations where an 8 GB card runs into trouble, and a 16 GB card does not. But for the vast majority of games out there, 99% at least, there is no difference between a 8 GB and 16 GB card, at 1080p and 1440p. Even in those rare cases, justifying the price increase of $100 is impossible in my opinion. The better approach is to dial down a setting or two, to reduce VRAM pressure. I think that's not unreasonable for a x60 card, even though it might be if you consider the $400/$500 price point of these cards.
Nvidia speelt handig in op de kritiek dat de oorspronkelijke kaart te weinig VRAM heeft meegekregen voor z'n prijspunt, waardoor het in selecte scenario's dus qua prestaties instortte. Naar mijn mening is die kritiek nog altijd terecht, op een GPU voor meer dan 400€ is dat nogal schraal, zeker omdat het naar beneden schroeven van juist de textures direct een visuele impact heeft. Dat is de setting die je in de regel juist als eerste op max set, juist om die reden.

Dat gezegd hebbende, is de 100€ meerprijs dan wel weer enigszins cynisch te noemen en kan ik me wel vinden in hun conclusie.

Edit: Overigens zegt FPS sowieso niet het hele verhaal. Zie ook de bevindingen in Hogwarts Legacy, waar de FPS issues zijn ingeruild voor texture streaming issues. Geen idee of dat intussen ook is opgelost overigens.

[Reactie gewijzigd door Cid Highwind op 22 juli 2024 20:45]

Finraziel @Cid Highwind25 juli 2023 13:55
Nvidia maakt gewoon bewust deze kaart te duur om hun verhaal dat het te duur zou zijn om zoveel geheugen op een kaart te zetten te proberen te valideren. Maar die chips zelf kosten ze misschien een paar tientjes extra, al het extra verschil steken ze in hun zak.
AuteurYannickSpinner Redacteur @Thekilldevilhil25 juli 2023 11:33
Dat zijn individuele games die inderdaad ook in de conclusie van de review worden uitgelicht. Maar gemiddeld is de prestatiewinst echt verwaarloosbaar, ook wat minimum fps betreft.
Cid Highwind @YannickSpinner25 juli 2023 11:59
Zoals gezegd is dat een gevalletje water is nat. Vroeger zag je nog wel eens x200 segment kaarten met 64MB geheugen, die nog geen frikandel uit de majo trokken en die net zo goed 32 of 16MB mee hadden kunnen krijgen.

Dat was nog de tijd van voor reviews (of internet....) dat je bij de lokale computerzaak binnenliep en je verlekkerde aan de dozen waar met grote letters de hoeveelheid geheugen op stond als synoniem voor algemene prestaties. :)

De problemen met de 8GB 4060Ti waren echter anders van aard, namelijk dat voor bepaalde games en/of scenarios dit simpelweg niet toereikend was. De grafieken met gemiddelde minimum FPS zijn voor die achterliggende reden van deze kaart dan ook niet relevant, om de simpele reden dat gemiddelden er juist voor zorgen dat deze uitschieters worden weggemoffeld.

Aangezien het dus specifiek die negatieve uitschieters zijn waaraan deze 16GB versie zijn bestaansrecht ontleedt*, is de hamvraag dus of deze versie dus dankzij bugfixes in TLOU, RE4, Hogwarts Legacy voor gamers dus überhaupt nog relevant is.

* m.u.v. professionele, CUDA gerelateerde activiteiten.
goarilla @Cid Highwind25 juli 2023 13:41
* m.u.v. professionele, CUDA gerelateerde activiteiten.
Kan er nog genoeg AI/ML gedaan worden op hedendaagse Nvidia kaarten ?
Want ik dacht dat ze dat ook onmogelijk waren aan het maken zodat ze meer Quadros en GPU
DGX pods kunnen verkopen.
CyBeR @goarilla25 juli 2023 16:49
[...]

Kan er nog genoeg AI/ML gedaan worden op hedendaagse Nvidia kaarten ?
Want ik dacht dat ze dat ook onmogelijk waren aan het maken zodat ze meer Quadros en GPU
DGX pods kunnen verkopen.
Zeker. Wat ze (probeerden) onmogelijk te maken was specifiek Ethereum minen, want daarvoor wilden ze je hun CMP-kaarten verkopen. Die overigens wel ook echt een stuk sneller zijn in die specifieke taak (zelfs zonder kunstmatige truuken aan de kant van de geforce kaarten) vanwege het veel snellere HBM geheugen.

Maar andere gebruiksdoelen hebben ze nooit in de weg gezeten.

Overigens heb ik het idee dat dat alleen voor sommige 30-series gold en dat de Reduced Hash Rate bij de 40 series weggelaten is, aangezien de markt toch een beetje ingestort is?

[Reactie gewijzigd door CyBeR op 22 juli 2024 20:45]

Verwijderd @Cid Highwind26 juli 2023 00:06
En er nog 100$ ook extra voor vragen ook.... Het is net Apple. Een meerprijs van 150 euro voor 128GB meer geheugen ofzo. Wat kost 8GB extra tegenwoordig? Gezien het volume dat Nvidia inkoopt zal er wel flinke bulk korting op zitten.

Het is leuk als je veel textures op kunt slaan - maar als je GPU gewoon niet krachtig genoeg is kan je er weinig mee. Het is hetzelfde als een Polaris 4GB vs 8GB - feitelijk dezelfde chips, de ander met dubbel meer ram. Kan je dat extra benutten in games? Ja. Ziet het er beter uit? Wellicht. Zijn de prestaties beter? Nee.

Net zoals een Geforce 2 MX 32MB vs 64MB. Ook die liet nauwelijks verbetering zien omdat de GPU zelf gewoon niet krachtig genoeg was om op dermate hogere resoluties te werken dat het echt tot z'n recht zou komen. De meerprijs was vaak 50 euro terwijl geheugen bijna niks extra's kost.
BasZer @Cid Highwind25 juli 2023 14:31
die nog geen frikandel uit de majo trokken
:+ Deze uitspraak nog nooit gehoord
De grafieken met gemiddelde minimum FPS zijn voor die achterliggende reden van deze kaart dan ook niet relevant, om de simpele reden dat gemiddelden er juist voor zorgen dat deze uitschieters worden weggemoffeld.
Mooie uitleg!
Thekilldevilhil @YannickSpinner25 juli 2023 11:40
Als je reproduceerbare verschillen weg middelt wel ja... Wat iemand die F1 23 speelt daar aan heeft is mij een vraag.

Maar het hele punt van was nou juist dat er specifieke spellen zijn die gewoon compleet inkakken. En dat zal niet beter worden bij nieuwe games. Zeker niet omdat het het verschil niet theoretisch is, maar echt gaat om het verschil tussen speelbaar en niet speelbaar. En dat op het moment van uitkomen, niet 2 jaar later.

Het laat mijns inziens duidelijk zien dat NVIDIA gewoon net te veel heeft gesneden in het geheugen.

Edit:
Heb je die grafieken eigenlijk wel per spel bekeken? Als je per game kijkt wat de verschillen zijn bij de minimum fps zijn zie je toch iets anders vind ik. Want er zijn meerdere games die een grote boost krijgen in de range waarin je van niet lekker speelbaar naar speelbare framerates gaat. Het voorbeeld uit de post gaat alleen over gemiddelden, en die zijn niet heel relevant voor het probleem...

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 22 juli 2024 20:45]

Flappiewappie @YannickSpinner25 juli 2023 11:50
Ik snap dat je objectief wil blijven en goed dat er geen clickbaity titel is gebruikt. Maar de zorg die mensen hebben bij 8gig is gewoon dat sommige games (die meer dan 8gig vragen - en toevallig zijn dat ook nieuwere games dus zegt iets over de trend?) er te weinig aan hebben en daardoor niet speelbaar zijn.

Over de performance van de rest van de kaart is nooit echt twijfel geweest versus de 8gig (behalve dat de speedbump niet in lijn is tov. eerdere generaties). @Thekilldevilhil concludeert vervolgens wat er geconcludeerd moet worden. 8 gig is gewoon te weinig als je een aantal honderd euro neerlegt voor een nieuwe videokaart.

Vervolgens natuurlijk de vraag of Nvidia dit bewust doet (ja natuurlijk.... mijn mening; Nvidia heeft dit prachtig gekopieerd van Apple/behoefte creëren) zodat er alsnog een honderd euro extra uitgegeven gaat worden voor een wel performante kaart.

Met deze marketing truc heeft Nvidia last gen performance (3070 vs 4070) verkocht voor 100 euro meer.
Sp3ci3s8472
@YannickSpinner25 juli 2023 14:37
Zelfs minimum fps en zal net zoals average fps niet de lading dekken. Ook al is daar het verschil niet heel groot. Ik raad je aan om eens de analyze van Hardware Unboxed van de twee kaarten te bekijken. Dat schept een heel ander beeld.
Er zijn namelijk spellen zoals Halo Inifinite waar de fps nauwelijks verschilt, maar de textures op de 8GB kaart wel ongelovelijk blurry zijn ten opzichte van de 16GB versie. Daarnaast passen de meeste standaard benchmark runs nog in 8GB geheugen; pas als je rond gaat lopen voor 5 minuten krijg je problemen. Een standaard review is gewoon niet genoeg meer in zulke situaties.

Daarom hecht ik veel meer waarde aan een goede analyse van bijvoorbeeld Hardware Unboxed:
https://www.youtube.com/watch?v=2_Y3E631ro8

Laat overigens niet weg dat de 4060 Ti een kaart is met 50 klasse prestaties, 60 klasse in de naam en 70 klasse als de prijs. Wat best triest is, zeker vergeleken met de vorige generatie.
SanderBos @YannickSpinner25 juli 2023 18:33
Ik zou het niet een verwaarloosbaar verschil noemen....
Exirion @YannickSpinner25 juli 2023 22:37
Het is hetzelfde verhaal als bij RAM op je mainboard: zolang je geen software draait die de limiet bereikt zal een verdubbeling van de hoeveelheid geheugen niks uitmaken. Totdat je software draait die wel de limiet bereikt. Generaliseren aan de hand van gemiddelde usecases vind ik Tweakers-onwaardig.
kiang @Thekilldevilhil25 juli 2023 19:29
Sorry maar he slaat de plank totaal los: de titel gaat wel degelijk over minimale framerates. Als je over meerdere games heen kijkt en de minimum framerate neemt, dan heb je enkel uitzonderingen die er baat bij hebben, maar dat is dus een zeldzaamheid: die twee procent uit de titel gaat wel degelijk over de minimale framerate, zij het 2% gemiddeld over alle geteste games heen.

Het probleem van dit stuk elektronisch van een gpu afval is dat de chip idioot klein is en de bus slechts 128b breed is, een breedte die normaal altijd bij xx50 kaarten gebruikt wordt.

Meer geheugen helpt daarom slechts bij enkel games met uitzonderlijke gebruikspatronen: veel vram willen gebruiken maar er niet bijster veel mee doen (en dus geen bottleneck hebben qua bus breedte en gpu kracht).

Dit is werkelijk waar een kaart die niet meer dan 300€ had mogen kosten. De chip is echt heel erg klein, en de bus is echt low end.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 20:45]

Jan1337 @Thekilldevilhil25 juli 2023 12:07
Maar even wat voorbeelden.
F1 2023 is wel een aardige. Minimum FPS gaat van 39 naar 60,7. In the last of us loopt het verschil ook redelijk op. De 16GB versie pakt er daar dik 20% bovenop op WQHD.
[..]
En zo zijn er nog wel meer situaties die laat zien dat 8GB eigenlijk gewoon niet altijd genoeg is.
Nu ben je wel een beetje aan het cherry picken naar mijn idee. De cijfers van F1 min FPS die je pakt zijn op 4k, terwijl Nvidia in echt al haar communicatie rondom de 4060 Ti zegt dat het puur een 1080p-kaart is. Zelfde met The Last of Us op WQHD, is dat realistisch? Tuurlijk is er het (imho erg valide) argument dat je voor dit bedrag een 1440p-kaart mag verwachten, maar Nvidia zelf claimt met de RTX 4060 Ti niet een 1440p-kaart te verkopen.
Sinester @Jan133725 juli 2023 12:20
maar Nvidia zelf claimt met de RTX 4060 Ti niet een 1440p-kaart te verkopen.
Je ziet wel dat de marketing van nVidia echt prachtig werkt

In dat opzicht vind je het vast ook niet erg dat de 4060 ti amper sneller is als de 3060 ti maar als je de marketing van nVidia moet geloven waren ze dat ook helemaal niet van plan en is hij alleen sneller met DLSS 3.0
Muna34 @Jan133725 juli 2023 12:59
Alleen ben het wel erg met @Thekilldevilhil eens dat 8GB tegenwoordig niet meer voldoende is. Textures worden groot en optimalisaties wat dat aangaat worden slecht doorgevoerd. Resultaat is dat je de 8GB zo vol kan zetten met textures.

Mocht ik een nieuwe videokaart halen dan ga ik een model halen met ten minste 12GB of hoger.

Je ziet ook een trend vooral bij de wat grotere studios dat de textures ook nagenoeg niet geoptimaliseerd worden middels compressie. Dit wordt versterkt door technieken zoals asset streaming in combinatie met een nvme waardoor er sneller en makkelijker dingen in en uit het geheugen geladen wordt. Hoewel dit natuurlijk super werkt blijft de constatering van soms te grote textures een feit.

En dan hebben we het nog niet eens over resolutie gehad.
Sp3ci3s8472
@Jan133725 juli 2023 17:14
[...]

Nu ben je wel een beetje aan het cherry picken naar mijn idee. De cijfers van F1 min FPS die je pakt zijn op 4k, terwijl Nvidia in echt al haar communicatie rondom de 4060 Ti zegt dat het puur een 1080p-kaart is. Zelfde met The Last of Us op WQHD, is dat realistisch? Tuurlijk is er het (imho erg valide) argument dat je voor dit bedrag een 1440p-kaart mag verwachten, maar Nvidia zelf claimt met de RTX 4060 Ti niet een 1440p-kaart te verkopen.
Als je het oke vind om voor een 1080p 450-600 euro te betalen, ja dan is het een 1080p kaart. Het maakt in mijn ogen weinig uit dat Nvidia vind dat dit een 1080p kaart is, voor het geld wat ze vragen verwacht ik eerder 1440p 90-120fps.

Daarnaast is hij nauwelijks sneller dan een 3060 Ti....
cricque @Jan133725 juli 2023 14:36
Tsja ik was niet van plan om een 4k scherm te kopen (anytime soon) en dan heb ik een 4k scherm op de kop getikt (nieuw), maar gewoon 60fps. Mijn 2060 super haalt het wel, maar is echt minimaal. Dit was misschien een kanshebber, toch wat nieuwer, dus zal wel sneller zijn, maar als je de prijs bekijkt kan je evengoed een 4070 nemen. Enja ik hoef niet alles op max te hebben en ook geen 150fps ofzo. Maar was beetje aan het wachten op deze, maar dit zal em dus niet worden.
tele-n-ettertje @Thekilldevilhil25 juli 2023 13:55
Zou die 39FPS geen foutje kunnen zijn? De 4060 (non-ti) doet het immers met 40.2 FPS minimum.
BlueBird022 @Thekilldevilhil25 juli 2023 15:01
Hardware unboxed heeft ook aantal mooie video's hierover. Het verschil tussen 8 GB VRAM en 16 GB VRAM.
Chrono Trigger @Thekilldevilhil25 juli 2023 17:16
Nvidia's strategie is om RTXx060 kaarten uit te brengen zodat daarna Ti varianten uitgebracht kunnen worden voor 150 euro extra. Daar mogen we best kritisch op zijn.
thomas_n 25 juli 2023 11:28
Is deze kaart niet meer bedoeld voor specifieke toepassingen die veel vram nodig hebben? Dus niet zozeer als een goede prijs/prestatie-verhouding voor games, maar als een relatief goedkope optie om over vrij veel vram te beschikken?

Of is het meer een marketing-gimmick, om gamers te verleiden met een groot getal (16GB vram!), ook al kunnen ze de meerprijs misschien beter in andere delen van hun systeem steken?

Nu ik erover nadenk, die twee opties sluiten elkaar niet uit. Nvidia kan met deze kaart zo ook twee vliegen in één klap slaan. ;)
HKS-Skyline @thomas_n25 juli 2023 11:53
16GB vram is voor de meeste nieuwe games (op hoge resolutie) bijna een vereiste, een probleem met de 4060Ti is echter dat deze is beperkt tot een 128-bit geheugenbus en dus niet optimaal gebruik kan maken van de 16GB. Ook is de chip zelf net niet krachtig genoeg waardoor je weinig verschil merkt. Ik denk wel dat de 4060Ti een groot voordeel had gehad als hij een 256-bit bus had gehad en dat de verschillen tussen de 8 en 16GB variant dan een stuk groter waren geweest.

[Reactie gewijzigd door HKS-Skyline op 22 juli 2024 20:45]

A Lurker @HKS-Skyline25 juli 2023 12:24
Altijd weer dat gezeur over de bus zonder te kijken naar de bandbreedte. Daar draait het namelijk onder de streep echt om. Je kunt niet resoluut stellen dat een 128-bits bus ontoereikend is zonder context.

Men verwacht dat je nooit moet inleveren bij een opvolger, en als een xx60 vaak met een 256-bits bus kwam iedereen dus protesteert, maar feit is dat de bus maar een van de ontwerpbeslissingen zijn in het grotere geheel. Het zou hetzelfde zijn als klagen over de hoeveelheid geheugenchips op de kaart zonder te kijken naar hoeveel gb elke chip is.
HKS-Skyline @A Lurker25 juli 2023 13:53
Tuurlijk is de bandbreedte relevant, maar als ze deze kaart gewoon een 256 bit bus hadden gegeven dan had hij qua prestatieniveau wél daar gezeten waar men het had verwacht. Nvidia is marktleider en knijpt met opzet de consumentenlineup om de 4090 te kunnen rechtvaarden. Marginale verbeteringen tov. de voorgaande generatie, en de consument blijft het maar slikken. Je wordt belazerd waar je bij staat.
A Lurker @HKS-Skyline25 juli 2023 20:07
Tuurlijk is de bandbreedte relevant, maar als ze deze kaart gewoon een 256 bit bus hadden gegeven dan had hij qua prestatieniveau wél daar gezeten waar men het had verwacht.
Ongefundeerde claim geboren uit onvrede over Nvidia, napraten van anderen over te smalle bussen en te snel conclusies trekken. Welke ik kan weerleggen met een klein onderzoekje:

Bij de review van Tweakers is op 1080p Ultra de prestatiescore van de 4070 uit op 164.6 fps gemiddeld, waar de 4060 Ti op 126.8 fps uit komt. Maw, de 4070 is 29.8% sneller dan de 4060 Ti op 1080p Ultra. Op 1440p Ultra is dit verschil iets uitgelopen naar 33.5%. Op 4k Ultra is het 37%.

Als ik dan de specs pak:
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-4070.c3924
https://www.techpowerup.c...ce-rtx-4060-ti-8-gb.c3890

Zien we dat bij de FP32 een 4060 Ti 22.01 TFlops doet, waarbij de 4070 op 29.15 uitkomt. Dat is een toename van 32%. Ook texture en pixel fill zijn 32% beter. Prima in lijn met het prestatieverschil voor 1080p en 1440p.

Kijken we naar de geheugenbandbreedte, noteren we 288GB/s vs 504GB/s, dus een toename van 75%. De 4070 is dus relatief rijk uitgerust qua bandbreedte tov de 4060 Ti.

Dus als de 4060 Ti echt zo'n bottleneck op geheugenbandbreedte zou hebben, zouden we andere verschillen zien dan precies die 32-33% die we ook bij de rauwe core performance bemerken in de resoluties waar deze kaart voor gemaakt is. Maar blijf je vooral blindstaren op die geheugenbus.

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 22 juli 2024 20:45]

3DEXP @A Lurker25 juli 2023 15:23
Niet alleen dat, maar ook niet kijken naar de architectuur. Door meer L2 Cache, ik geloof 34mb L2 Cache, zou een 128-bit geheugenbus met een bandbreedte van 288Gb/s, met ADA architectuur, het zelfde presteren als een Ampere GPU met een bandbreedte van 554 Gb/s.
Wat dit betreft kan dus zo maar zijn dat een 128-bit geheugenbus geen bottlenek vormt voor 16gb geheugen. Het werkt dus meer efficient, kleinere chip, misschien wat zuiniger.
A Lurker @3DEXP25 juli 2023 16:26
Ja dat inderdaad. Het is bijzonder hoe iedereen nooit klaagt over het aantal ROPS, het aantal geheugenchips, het aantal raytracing cores. De turbo-boost-snelheid. Om maar wat andere zaken te noemen. Voor hetzelfde geldt is dat ook allemaal een bottleneck (in sommige situaties; want daar hangt het ook allemaal weer van af). Maar daarbij weten de meesten wel dat het weinig zin heeft om daarover te gaan vallen; je kunt beter naar FPS, gemiddeld en mimimum, kijken om een kaart als geheel te beoordelen.

Maar bij geheugen wordt eigenlijk zelden gekeken naar alle andere relevante zaken, of naar het eindresultaat in FPS of naar bv het geheugengebruik. Nee, hetgeen dat vaak geroepen wordt is dat de bus te krap is. Zonder context, zonder benchmarks. Maar het had ook net zo goed GDDR6X kunnen zijn wat ze gebruikt hadden (de RTX 4070 heeft dit soort geheugen) ipv GDDR6, hetgeen ook zeer relevant is voor de bandbreedte. Waarom wordt dat dan nooit gezegd? "Ze hadden er GDDR6X op moeten zetten ipv GDDR6".

Ach onder de streep gaat het om FPS per euro (en eventueel ook per watt). Bang-for-buck. En daar zien we toch wel veel teleurstelling binnen de 4000-serie. Daar zijn we het volgens mij allemaal over eens. Dus ik ben het zeker eens met de frustratie dat Nvidia wel erg makkelijk heeft denken te kunnen scoren. Hopelijk komen ze er eens niet mee weg. Echter zal het me uiteindelijk nog steeds een worst wezen of die bus nu 128, 192 of 256 bits is.

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 22 juli 2024 20:45]

noway @A Lurker25 juli 2023 14:25
wel belangrijk de bus snelheid want dat is nu de bottleneck.
Vraag jezelf eens af waarom zouden zij dit nu doen?
Het is al een miskoop..... punt 1
Welke idioot heeft dit bedacht?
Een gamer zou dit NOOIT kopen en al helemaal niet wat ze ervoor vragen!
bijna 600 euro voor een low end kreupele kaart die niet sneller is dan 3060 ti?
Dan moet je wel weinig brein capaciteit hebben voor deze 4060 ti.
Cid Highwind @noway26 juli 2023 08:43
De bus snelheid is met deze GPU nooit het echte probleem of de bottleneck geweest.

Zie ook de door anderen aangehaalde video van hardware unboxed. Het is nog altijd dat bepaalde games reeds op 1080p inkakken van stabiele 60 tot 100 fps, naar onder de 30 met zware stotters.

Daar helpt extra bandbreedte gewoonweg niet. Extra bandbreedte zou wellicht iets meer fps in het algemeen kunnen leveren, maar dat is niet het issue.

Wat men Nvidia *had* kunnen doen, was kiezen voor een 10GB/160bit of 12GB/192bit configuratie. Daarmee loop je minder snel in een RAM gelimiteerd scenario én geniet je als bijkomend voordeel mogelijk iets hogere prestaties.
ilaurensnl @thomas_n25 juli 2023 11:32
Er zijn bepaalde games die meer vram vragen, buiten die specifieke gevallen zou het niet super veel verschil moeten maken, als ze beide binnen het geheugen vraag blijft dan maakt het niet uit 8, 12 of 24 tenzij er natuurlijk specifieke optimalisaties aanwezig is.

Mensen willen extra VRAM dus geven ze extra VRAM, persoonlijk denk ik wel nuttig als je, je videokaart voor een langere termijn wilt gebruiken, of bezig wilt met AI (of grafische workstation taken)
Teigetje! @ilaurensnl25 juli 2023 11:50
Ik denk dat de meeste mensen een videokaart gemiddeld een jaar of 3 gebruiken (zo niet langer) en dan kun je niet zonder 16GB als je het grafisch leuk wilt houden bij resoluties boven de 1080p. En voor deze prijsklasse mag je dat ook gewoon verwachten. Echter de prijs versus de performance is zo slecht dat deze kaart gewoon geen optie is.
sdk1985
@Teigetje!25 juli 2023 11:58
De resolutie maakt al eigenlijk niet meer uit, er zijn games waarbij je voor ultra texture details niet genoeg hebt aan 8GB VRAM. Echter of dat een probleem voor je is, dat is een andere vraag. Je kunt er immers altijd voor kiezen om een stapje lager te gaan.
ApfelMoes @thomas_n25 juli 2023 11:34
Zo zie ik het, goeie instap kaart om veel vram te hebben voor software wat het nodig heeft. Blender, unreal, substance etc. 3060 12gb was daarvoor al populair. Jammer dat de 4060ti zo duur is maar alsnog veel goedkoper dan een 4080/4090.
GarBaGe 25 juli 2023 11:34
De 4060Ti 16GB is een mooie demonstrator die laat zien dat 8GB ook op 1080p te weinig is (in ultra settings).
Het gebrek aan geheugen geeft dan enorme slechte min fps cijfers.
Hardware Unboxed heeft hier een hele mooie video van gemaakt:
https://www.youtube.com/watch?v=2_Y3E631ro8
Thomg @GarBaGe25 juli 2023 13:07
Sterker nog, HUB laat ook zien dat sommige spellen de FPS niet echt inkakt maar als je even een blik gooit op wat het spel echt doet zie je dat textures niet laden of krijg je last van nare pop-in.

Door alleen te kijken naar FPS mis je flink wat informatie.
redzebrax @Thomg25 juli 2023 18:11
Dit, het feit dat bij een 8 GB versie als oplossing niet alle high res textures worden ingeladen (ook bij 1080p) om niet tegen een vol geheugen aan te lopen en bijgevolg instorting van fps, maakt een vergelijking tussen de 2 kaarten op basis van alleen fps niet serieus, Dit onderwerp werd al dagen eerder aangehaald hier op het tweakers forum, de 4060 ti had gewoon standaard 16GB moeten hebben. Een artikel dat alleen een 2% fps verschil benadrukt gaat volledig voorbij aan de mogelijke problemen die de 8GB versie heeft.
youridv1 @GarBaGe25 juli 2023 11:46
Ik wilde dezelfde video gaan linken. 0 tot 2 procent is niet het hele verhaal. Ja, gemiddeld over een heel aantal games is de prestatie winst minimaal, want het is dezelfde GPU core met dezelfde rekenkracht. Je moet alleen wel goed letten op de uitschieters naar beneden, waarvan HUB er een paar goed belicht die allemaal hun eigen combinatie van VRAM problemen hebben. Je koopt immers niet alleen een GPU op basis van gemiddelde performance, maar ook op basis van wat je minimaal kunt verwachten in iedere game. Met name daarin zijn 8GB kaarten nogal zwak als je graag de nieuwste games speelt.

Maar de 100 euro toeslag is wel extreem. 12 GB zou het minimum moeten zijn voor een kaart in deze prijsklasse in 2023. Momenteel is de 4060Ti maar iets van 50 euro goedkoper dan de goedkoopste 4070, die nu toch al wel een tijdje stabiel afgeprijsd is. Je moet wel een bijzondere reden hebben waarom je die 50 euro dan niet bij zou leggen.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 20:45]

PommeFritz 25 juli 2023 11:35
100 euro toeslag voor 8 GB extra VRAM (voor een kaart in 2023 die dat al vanaf het begin had moeten hebben) :(
Cloggs @PommeFritz25 juli 2023 11:46
Je hebt voor 50 euro meer een 4070 (539 vs 589). Je bent gek als je dan deze kaart koopt.
ruftman @Cloggs25 juli 2023 13:27
Inderdaad, als je toch al in die prijsklasse een Nvidia kaart wilt kopen, kun je beter die paar tientjes meer uitgeven.
Blokker_1999 @PommeFritz25 juli 2023 11:46
Waarom had die kaart dat al van in het begin moeten hebben? Ik denk dat deze gemiddelde prestatieverschillen net aantonen dat zoveel geheugen vandaag nog niet veel zin heeft voor vele gamers.
Cid Highwind @Blokker_199925 juli 2023 12:17
Ik kan hier meerdere redenen voor bedenken:

1. Het is een kaart van >400€
2. Het is een kaart die de naam xx60 TI meekrijgt

Dat is historisch gezien een GPU uit het hogere middensegment.

Iemand die wat meer thuis is in de GPU wereld en hoe de markt zich ontwikkeld heeft de afgelopen jaren, weet dat ook hier krimpflatie toch wel van toepassing is. Was deze GPU voor 100€ minder als een 4050 op de markt gezet, wat gezien de geheugenbus en VRAM goed te verdedigen valt, lagen de verwachtingen anders en zou men een stuk vergeeflijker zijn zo nu en dan een compromis te moeten maken.
BarnET @Cid Highwind25 juli 2023 12:59
Klopt,

Zie bijvoorbeeld de reactie op de AMD RX7600.
Niemand zal zeggen dat het een fantastische kaart is die je moet kopen.
Maar er is een stuk minder verontwaardiging.
Sinester @Blokker_199925 juli 2023 12:42
Ik denk dat deze gemiddelde prestatieverschillen net aantonen dat zoveel geheugen vandaag nog niet veel zin heeft voor vele gamers.
Heb je gelijk in en wordt ook steeds weer herhaald, maar het feit blijft wel dat er op dit moment spellen zijn die niet goed te spelen zijn op 8GB kaarten, en dit wordt natuurlijk alleen maar meer in de toekomst.

Handig is dus ook om niet alleen Tweakers als bron te nemen, maar iets verder te kijken
q-enf0rcer.1 25 juli 2023 12:40
Voor 200 euro minder zou dit best een leuke kaart zijn, voor 330 euro heb je een 6700 XT met Starfield. Dan is de keuze snel gemaakt, die kaart presteert tenslotte beter op die nutteloze RT gimmick na :)

[Reactie gewijzigd door q-enf0rcer.1 op 22 juli 2024 20:45]

SuperDre
@q-enf0rcer.125 juli 2023 12:51
Nouja, de keuze is niet zo snel gemaakt. Ik zou namelijk niet meer voor een 6700XT gaan, oude kaart inmiddels, die een stuk meer slurpt en toch minder geheugen heeft.
q-enf0rcer.1 @SuperDre25 juli 2023 13:03
Stroomverbruik van de 4060 Ti is inderdaad stock iets beter, maar de AMD kaart is prima te undervolten zonder verlies van FPS waardoor je dat gat ook kan dichten. Je moet je afvragen of ruim 200 euro meer betalen en Starfield Premium mislopen (spel van rond de 100 euro) het wel waard is voor die kleine voordelen. Naar mijn mening is het dat absoluut niet. Je betaalt effectief bijna het dubbele voor een kaart die op veel vlakken zelfs verliest van de 6700 XT. Dat is gewoon absurd, helemaal als je bedenkt dat de 6700 XT juist een oudere kaart is.
SuperDre
@q-enf0rcer.126 juli 2023 00:31
Ugh, begint men weer over 'undervolten' ofwel moeten pielen met de kaart. Als je daarmee geen fps verlies zou hebben, waarom is dat dan niet meteen de out-of-the-box instelling. Heb een hekel aan dingen moeten finetunen om het goed te krijgen, heb wel betere dingen te doen.
Maar zaken als dlss 3 zorgen dan wel weer voor een behoorlijke performanceboost ten opzichte van de 6700XT.
q-enf0rcer.1 @SuperDre26 juli 2023 09:11
Undervolten is wellicht niet voor iedereen. Maar het gemak waarmee dit kan worden gedaan via de meegeleverde software verwacht je dat de gemiddelde Tweaker deze stap niet overslaat. RSR zorgt weer voor een performance boost bij AMD kaarten. Maar dat soort technieken gebruik je gewoon liever niet. Zowel DLSS en RSR zorgen voor verlies van beeldkwaliteit. DLSS vind ik dan wel weer de iets betere upscaler. Maar het is nog steeds niet op een niveau dat ik het kan aanraden.
SuperDre
@q-enf0rcer.126 juli 2023 13:48
De doorsnee gamer ziet het verschil niet tijdens gamen, tenzij men er op gewezen wordt en er op gaat fixeren, en dan dus niet meer de game spelen.
The Zep Man
25 juli 2023 11:25
De 4060 Ti 16GB heeft afgezien van het geheugen dezelfde specificaties als het 8GB-model. Zo heeft de nieuwe 16GB-variant weer 4352 CUDA-cores, een 2535MHz-boostklokfrequentie en 2250MHz GDDR6-geheugen. Ook de geheugenbandbreedte is onveranderd.
Dus wellicht meer een interessante kaart voor CUDA-taken i.p.v. gaming. Bij dergelijke taken (zeker met ML) maakt meer geheugen een groot verschil.
bassekeNL @The Zep Man25 juli 2023 21:05
Inderdaad, voor de dev die af en toe een spelletje speelt.

Voor Stable Diffusion heb ik een 3060 met 12GB gekocht. Dat GTA ook vloeiender speelt is een bonus.
holoduke51 25 juli 2023 11:31
Maar als je een 12b parameter AI model draait dan is de performance meer dan 50x zo groot met 16gb ipv 8gb.
DRaakje 25 juli 2023 11:33
Ik draai Diablo 4 op en 5700 RTX icm met een 3860*1600 scherm. Crashde regelmatig, na wat uitzoek werk bleek het te komen doordat ik uit het VRAM liep. Daarna de textures van High naar Medium en het probleem was weg. Lastige was dat FPS prima te doen was op High, maar moest toch terug naar die Medium setting...
Kan best dat de prestatiewinst goed is, maar met de toename van hoge resolutie schermen heb je die extra VRAM toch echt nodig.
Ululator 25 juli 2023 11:49
Meer VRAM draait niet om FPS, maar of de kaart een zekere zwaarte uberhaupt kan draaien. Met mijn 6GB 2060 kan ik bijvoorbeeld Control niet op ultrawide resoluties spelen zonder de textures lager te zetten. Verder heeft de texture streaming in Control ook last van geheugendruk, textures flipperen dan constant naar een lage resolutie.

De meeste engines zijn gelukkig beter getweaked op weinig VRAM, en aangezien een Xbox one S ook 8 GB VRAM beschikbaar heeft worden deze generatie spellen nog getarget om daar onder te blijven.

Bij de volgende generatie zal dat echter anders zijn, en ik kan niemand de hoofdpijn van settings tweaken om onder een VRAM niveau te blijven aanraden.

Ik heb verder geen goede woorden voor de upsell smerigheid die Nvidia maar blijft uithalen. AMD lijkt al tijden een vrije keuze van VRAM grootte toe te staan bij hun board partners.
PjotrX 25 juli 2023 11:51
Hoe lang zijn deze games gebenchmarkt? Mijn vorige kaart had 8GB vram en ik merkte bijvoorbeeld met Deathloop dat na een tijdje spelen op high texture settings je enorme gestotter kreeg. Als ik op max settings wilde spelen moest ik dus na een tijdje het spel herstarten. Dit zie ik niet terug in de benchmark van TechPowerUp terugkomen. Ik kan voorstellen dat meer spellen dat hebben en dat je die niet eruit haalt als je even een benchmark runt.

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