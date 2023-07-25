‘Prestatiewinst Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16GB is gemiddeld 0 tot 2 procent’

De onlangs uitgebrachte Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16GB zorgt volgens een uitvoerige review van TechPowerUp voor een gemiddelde prestatiewinst van tussen de 0 en 2 procent vergeleken met de praktisch identieke GeForce RTX 4060 Ti-variant met 8GB vram.

Het medium testte 25 games en vergeleek de framerate van die games in 1080p-, 1440p- en 2160p-resolutie. In de eerste categorie registreerde TechPowerUp geen verschil, in 1440p was dat een stijging van 1 procent en in 2160p was dat 2 procent. De reviewer spreekt dan ook van een marginaal prestatieverschil wanneer de RTX 4060 Ti 16GB met de 8GB-versie vergeleken wordt. Nvidia bracht de 16GB-4060 Ti eerder deze maand uit voor een adviesprijs van 559 euro, wat 110 euro meer is dan de oorspronkelijke 8GB-versie.

Wat minimumframerate betreft zijn de verschillen tussen de twee videokaarten iets groter. In 1080p-, 1440p- en 2160p-resolutie zijn de prestatiewinsten respectievelijk gemiddeld 1, 2 en 6 procent. TechPowerUp benadrukt dat de videokaart overigens niet bedoeld is voor gaming op hogere resoluties, dus dat deze prestatiewinst in de praktijk niet significant is. Een uitschieter is bijvoorbeeld The Last of Us Part I, die in 4k gemiddeld 27fps behaalt op een RTX 4060 Ti 16GB. Op een RTX 4060 Ti 8GB is dat 22fps. Ondanks een grote percentuele stijging van de framerate geeft het absolute getal beter weer wat dat in de praktijk betekent.

In de review wordt wel lovend gesproken over de energie-efficiëntie van de videokaart, die ondanks het extra vram met een stijging van de energieconsumptie van tussen de 6 en 10W nog steeds relatief zuinig is. Ook de raytracing van de RTX 4060 Ti 16GB is volgens het medium nog steeds superieur aan de raytracing bij concurrenten; de kaart zou in deze categorie gelijk presteren aan de Radeon RX 6800 XT.

De 4060 Ti 16GB heeft, afgezien van het geheugen, dezelfde specificaties als het 8GB-model. Zo heeft de nieuwe 16GB-variant weer 4352 CUDA-cores, een 2535MHz-boostklokfrequentie en 2250MHz GDDR6-geheugen. Ook de geheugenbandbreedte is onveranderd.