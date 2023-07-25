Prijzen van videokaarten blijven dalen, maar wel minder hard

In de voorbije twee maanden zijn de prijzen van videokaarten verder gedaald, maar niet meer zo hard als daarvoor. De meeste kaarten werden tussen de 20 en 60 euro goedkoper, met de RTX 4090 als opvallende uitzondering. Ook pas uitgebrachte modellen zitten al onder hun adviesprijs.

Waar we sommige videokaarten tussen maart en mei van dit jaar nog met meer dan honderd euro in prijs zagen dalen, zijn de prijsdalingen sindsdien een stuk beperkter. Dat blijkt uit data van Tweakers Pricewatch. In absolute zin waren de RX 7900 XT en XTX van AMD de grootste dalers in de afgelopen twee maanden; ze zijn allebei 60 euro goedkoper dan in mei.

Opvallend is dat ook de nieuwste kaarten, zoals de RTX 4060 (Ti) van Nvidia en de RX 7600 van AMD, al voor meerdere tientjes minder dan hun adviesprijs te krijgen zijn. In het geval van de vorige week geïntroduceerde RTX 4060 Ti 16GB is er in zeven dagen tijd al twintig euro van de prijs afgegaan.

Het prijsverloop van één kaart gaat geheel tegen de trend in. Voor een RTX 4090 ben je op het moment van schrijven 70 euro meer kwijt dan twee maanden terug. Wel is deze kaart nog altijd 280 euro goedkoper dan de prijs die Nvidia bij de introductie opgaf. Dergelijke afprijzingen zien we bij alle high-end Radeon- en GeForce-kaarten terug, maar de RX 7900 XT en RTX 4080 zijn met respectievelijk 22 en 20 procent veruit het meest in prijs gedaald sinds hun release.

Waar Nvidia een groot deel van zijn RTX 40-line-up nu heeft uitgerold, bestaat er bij AMD nog een groot gat in zijn aanbod. Tussen de 300 en 800 euro verkoopt AMD nog geen RX 7000-kaarten, terwijl Nvidia in die bandbreedte nu maar liefst vijf verschillende modellen aanbiedt. Naar verluidt is AMD van plan om de tussenliggende modellen in de RX 7700- en RX 7800-series te introduceren tijdens de gamescom-beurs. Die vindt eind augustus plaats, waarop verkrijgbaarheid zou moeten volgen in september.

Videokaart Prijs bij introductie Laagste prijs Verschil t.o.v. adviesprijs Verschil t.o.v. 17 mei
17 mei 25 juli In € / % In € / %
RX 7900 XTX € 1.159 € 1.049 € 989 € -170 / -15% € -60 / -6%
RX 7900 XT € 1.049 € 879 € 819 € -230 / -22% € -60 / -7%
RX 7600 € 299 N.v.t. € 289 € -10 / -3% N.v.t.
RTX 4090 € 1.949 € 1.599 € 1.669 € -280 / -14% € 70 / 4%
RTX 4080 € 1.469 € 1.199 € 1.179 € -290 / -20% € -20 / -2%
RTX 4070 Ti € 910 € 849 € 799 € -111 / -12% € -50 / -6%
RTX 4070 € 669 € 609 € 589 € -80 / -12% € -20 / -3%
RTX 4060 Ti 16GB € 559 N.v.t. € 539 € -20 / -4% N.v.t.
RTX 4060 Ti 8GB € 449 N.v.t. € 424 € -25 / -6% N.v.t.
RTX 4060 € 329 N.v.t. € 319 € -10 / -3% N.v.t.

Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

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25-07-2023 • 14:07

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Reacties (50)

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oef! 25 juli 2023 14:11
Weet iemand de reden waarom AMD zo laat op het feestje is? Staan ze met lege handen, zijn er productie issues of speelt er iets anders?
DaniëlWW2 Moderator GC
@oef!25 juli 2023 14:20
Ze hadden klaarblijkelijk aardig wat N21, N22 en N23 inventaris over. In AMD haar kwartaalcijfers kan je ook zien dat ze oplopende inventaris hebben. Ze verkopen over het hele bedrijf breed, zeker niet alles dat ze laten produceren. Dit is het hele bedrijf, hier zitten waarschijnlijk ook heel wat processoren tussen, maar vermoedelijk ook aardig wat GPUs.
Q4 2021: $1,955
Q1 2022: $2,431
Q2 2022: $2,648
Q3 2022: $3,369
Q4 2022: $3,771
Q1 2023: $4,235

Verder zijn Radeon AIB shipments echt dramatisch ingezakt. In Q3/Q4 2022 en Q1 2023 bij elkaar, zijn er ongeveer 2,32 miljoen Radeon videokaarten verscheept door de AIBs. In Q1 2022 waren het er nog 3,21 miljoen. Bij AMD kunnen ze nauwelijks meer iets verkopen omdat AIBs nauwelijks nog wat verschepen. In die industrie waar de GPU ontwerper de meeste winst maakt, kunnen die AIBs met geen mogelijkheid grote hoeveelheden onverkochte videokaarten gaan opbouwen. Aardige kans dat er heel wat onverkochte GPUs bij AMD in opslag lagen. Die zijn ze langzaam aan het verkopen. En nu Navi 21 (RX6800 en RX6900 series) inmiddels bijna verkocht lijkt te zijn, zal Navi 32 gaan volgen. Die GPU zal vermoedelijk ietwat vergelijkbaar presteren met N21 in rasterisation, met de betere RDNA3 RT, iets efficienter etc.

Ik had er een tijdje geleden eens een, toegegeven misschien wat geïrriteerde reactie over geschreven op het forum. Want ik kan gewoon niet begrijpen hoe AMD denkt dat afwezigheid, goed is voor hun Radeon divisie na alle investeringen om het gat met Nvidia zo ver te dichten als ze al hebben gedaan.
https://gathering.tweaker...message/75601666#75601666

[Reactie gewijzigd door DaniëlWW2 op 22 juli 2024 19:06]

Coolstart @DaniëlWW225 juli 2023 16:00
Het lijkt er op dat AMD een kans laten liggen zeker nu Nvidia met de 4060ti geen echte prestatie boost geeft tegenover de 3060ti.

Bij de overgang van de GeForce 20-serie naar de GeForce 30-serie was dat helemaal anders. De 2060 Super was zelfs niet te vergelijken met de potente 3060 Ti. Tegen de tijd dat de 4060 Ti verscheen - 2,5 jaar na de introductie van de 3060 Ti - zou men een aanzienlijke sprong in prestaties verwachten voor dezelfde prijs van $400 of een toename in VRAM. Maar dat gebeurde allebei niet, en in sommige games presteert de nieuwe 4060 Ti minder goed dan de 3060 Ti omdat de geheugenbus geknipt is tot 128 bit. Dat heeft zelfs effect op nieuwe games en ook als fps aan de lage kant zijn. Dus de impact is reeel. DLSS3 moet het dan maar oplossen maar in games zoals The Last of Us Part 1 kan ook DLSS3 het niet redden. Games stutters tot 8fps omdat de 8Gb ram onvoldoende is, ook op 1080p...

Als je dat 2,5 jaar geleden zou zeggen had niemand je geloofd!

AMD zou Nvidia een mep kunnen uitdelen maar doet dat niet. Waarom is dan de grote vraag. Misschien omdat hun kosten hoger liggen (grotere chip, bredere geheugenbus, meer geheugen) en dus een prijzenoorlog niet kunnen winnen en mogelijk omdat ze op volume ook niet kunnen winnen.

Hoe dan ook, Nvidia is er in geslaagd een 4050ti te verkopen als een 4060ti en op de kop toe €100 extra vraagt voor 16Gb ram. De prijzen mogen nu wel wat zakken maar met een adviesprijs van €560 is de 16gb versie eerder lachwekkend. Als je zoiets kan doen wil zeggen dat je heer en meester bent in de markt en ik vermoed dat AMD liever meesurft dan een prijzenoorlog start waar ze mogelijk meer verliezen dan winnen.
DaniëlWW2 Moderator GC
@Coolstart25 juli 2023 16:21
De RTX4060Ti is dan ook een bizar slecht product, zelfs voor de standaarden van deze generatie. :/
Maar ik snap gewoon echt niet waarom AMD niet hun overschotten aan N22, RX6700 series dus, inzet voor al die gamers die een oudere 8GB of zelfs 6GB videokaart hebben en toch wel eens naar iets beters met 12GB willen? 12GB VRAM is inmiddels geen overbodige luxe meer voor veel recente games, maar er zijn veel PC gamers waarvoor de prijs van een RX6700XT waarschijnlijk alsnog te hoog is.

N22 word ook gemaakt op de oudere 7nm node waardoor die chips niet zo duur zijn als 5nm chips. Verder rapporteerde TSMC een tijdje terug al dat ze onderbezetting op 7nm hebben. De capaciteit is er en dan kan je ook een lagere prijs uitonderhandelen voor wafers. Ook zijn er allang productielijnen voor de RX6700 series. Daar zitten ook geen opstartkosten meer aan verbonden.

AMD zou in principe hetzelfde kunnen doen wat ze met de RX570/RX580 ook deden. Gewoon N22 blijven maken voor langere tijd als een goede videokaart voor gamers met een beperkter budget. Maar ze houden de prijs voor de RX6700XT te hoog en nu zitten ze ook met de RX7600 die eigenlijk ook te duur is omdat er ook nog zoveel RX6600XT en RX6650XT videokaarten zijn, die ook nog verkocht moeten worden.

AMD lijkt ook niet te profiteren van meeliften op Nvidia. Nvidia verkoopt veel minder, maar ze verkopen tenminste nog GeForce chips. AMD heeft drie dramatische kwartalen gehad en de omzet in AMD hun Gaming segment lijkt vooral uit consolechip sales te moeten komen.
Shal-Ziar @oef!25 juli 2023 14:16
Ik gok dat het ermee te maken heeft dat de vorige serie kaarten, de 6000 serie erg goed verkoopt. De 6700xt alsook de 6800xt zijn prijs prestatie nog steeds erg goede kaarten.
Pim0377 @Shal-Ziar25 juli 2023 14:31
dat zeker, ik had 2 maanden geleden een stinkmazzel gevalletje toen ik mijn nieuwe build samenstelde bij Azerty.
De laatste 6950XT AMD reference card, voor 655 op de kop getikt, heb nog steeds het idee dat het een foutje op de site was, want daarna was de goedkoopste 6950XT die ik kon vinden boven de 800.
Inmiddels zijn de prijzen wel wat verder gezakt, maar was een leuke deal toen :)

Ben erg blij met de performance, heb niks te klagen.

[Reactie gewijzigd door Pim0377 op 22 juli 2024 19:06]

YES @Pim037725 juli 2023 14:49
Volgens de pricewatch was hij tot eind mei voor € 649,- te koop. Wellicht was dit o.a. bij Azerty en heb jij daar net één van de laatste weten op te pikken :)
Sowieso een goeie deal, of het nou een foutje was of niet, natuurlijk :D
aminam @Pim037725 juli 2023 14:58
nee was geen foutje azerty en megekko verkochten weken lang 6950xt voor tussen 650 en 690 euro. Dus dat kan goed kloppen, bij megekko werden ze ook kort voor 650 verkocht. Voor mijn betaalde ik een paar maand terug 670 bij azerty.
icceni @Pim037725 juli 2023 16:23
Bij Megekko is de Asrock Phantom Gaming RX 6950 XT nog steeds te koop voor € 649. Dat is al geruime tijd zo.
d3x @Shal-Ziar25 juli 2023 14:27
idd de oude generatie zit daar volledig tussen, ze staan alleen helaas niet in de lijst, je kan een 6800XT kopen voor 550eur ongeveer. Zelfde prijs als een 4060Ti maar in ruwe native FPS 20-30% beter en zelfs met RT nog onpar (als je RT dan zo graag wil...). Enkel Power is in het voordeel van de 4060... Dit is dus een kaart van 2j geleden. Eigenlijk komt een RTX 4070 al in de buurt nu maar heeft helaas maar 12GB ram.
Wachten dus tot September als je een nieuwe generatie AMD wil en dan hopen dat prijzen relevant genoeg zijn vs performance en power en alle prijzen wat gaan drukken.

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 19:06]

NLxAROSA @oef!25 juli 2023 15:33
AMD is op dit moment alleenheerser op de APU markt. De huidige RDNA3 architectuur (780m) is al genoeg om alle titels (inclusief AAA) op 1080p en medium/high te spelen. En dan heb ik het over games als TLOU, Hogwarts etc. De rest speel je gewoon op high/ultra en/of 1200p of nog hoger. Shared memory architecture, net zoals op de consoles, met snel geheugen. En de volgende series zijn al onderweg.

Ik denk dat je over een jaar of twee voor 99% van de games helemaal geen dedicated GPU meer nodig hebt, en dat de meeste mensen die 500+ euro gewoon in hun zak houden.
Aaargh! @NLxAROSA26 juli 2023 12:50
Ik denk dat hier een unieke kans ligt voor AMD. Aangezien Nvidia geen x86 CPUs produceert zijn die beperkt tot het produceren van discrete GPUs met los VRAM. Een van de dingen die je ziet bij de overstap van Apple van x86 naar hun eigen SoCs is het enorme voordeel wat je haalt uit unified memory. Misschien niet direct voor games (alhoewel ik dat in de toekomst ook verwacht, aangezien games nu vooral gebouwd worden rond de beperkingen van discreet VRAM) maar voor heel veel andere toepassingen al wel. Zelfs de duurste 4090's zijn beperkt tot 24GB VRAM, vergelijk dit met een M2 Ultra waar je bijna de volledige 192GB RAM toegankelijk kan maken voor de GPU.

In de x86 wereld is er nu niets vergelijkbaars. Als ik AMD was zou ik in dit gat springen: maakt een APU met daarin een high-end CPU en GPU en de mogelijkheid tot een grote hoeveelheid unified memory. Hier hebben ze een unieke kans om iets te doen waar Nvidia niet snel een antwoord op heeft.
DennisH82 25 juli 2023 14:15
Ik ben erg benieuwd naar de prestaties (en prijzen) van de RX 7700 en 7800 (XT) kaarten
Hopelijk zijn ze dan begin september beschikbaar, nog mooi optijd voor Starfield :)
Want mijn huidige RX 6650 XT is nu prima voor 1080p gaming, maar ben bang dat hij die game niet gaat trekken, zeker omdat ik dan toch alles op high/ultra wil zetten, dus fingers crossed ;)
DaniëlWW2 Moderator GC
@DennisH8225 juli 2023 14:40
Het lijkt qua prestatieniveau voor nu op: (gebaseerd op die TimeSpy scores)
"RX7700 12GB" = net iets sneller dan RX6800
"RX7800 16GB" = tussen de RX6800XT en RX6900XT
Flinke korrel zout want TimeSpy is niet perfect verklarend, meer indicatief. :)

Prijzen weet niemand. En het gaat nog interessant worden of AMD zichzelf weer in de voet zal schieten door veel te hoog in te zetten, nauwelijks te verkopen, waarna de prijzen weer gaan zakken. :z
Wolfos @DennisH8225 juli 2023 20:52
Volgens AMD is de 7700 maar goed voor een "Heroic Experience". Voor de "Legendary Experience" heb je toch echt de 7900XT nodig :+
slamhk 25 juli 2023 14:20
De RTX 4070 begint zo wel interessant te worden; een efficiente RTX 3080 met meer VRAM en betere RT performance. Ik denk dat het opzich wel waard is voor zijn prijs.
Voor de rest hoop ik dat AMD meer RDNA3 kaarten gaat uitbrengen :).
DennisH82 @slamhk25 juli 2023 14:26
Mocht AMD niet optijd zijn en of tegen vallende prijs / prestaties hebben zit ik inderdaad ook zeker de RTX 4070 te overwegen
Niet zozeer voor de RT maar wel prestaties en ja ook minder stroomverbruik dus minder warmte in de kast en kamer ;)
ArcticWolf @DennisH8225 juli 2023 18:59
Ik wacht de volgende generatie Intel kaarten even af, hoop dat die wat beweging in de markt kunnen gaan brengen. De prijzen zijn en blijven nog steeds absurd.
slamhk @ArcticWolf26 juli 2023 11:57
Nice, Ik denk dat voor huidige en toekomstige games intel zeker een interessante optie gaat worden!
Alleen de tijd tussen aankondiging en release mag wel korter zijn dit keer.
Erik050 @slamhk25 juli 2023 23:48
Ik heb zelf net vorige week vrijdag een Inno3d 4070 gekocht via Megekko voor € 589. Ik vind het nog steeds belachelijk veel geld voor een 70 series kaart, maar het is al een heel stuk beter dan de adviesprijs van € 669(!).

En ik kon nu m'n RTX 2060 nu nog voor een redelijk bedrag verkopen, daarom leek het me een goed moment om nu te upgraden. :*)
SuperDre
@Erik05026 juli 2023 00:44
Originel 2060 of al een super, want daar zat al een behoorlijk verschil tussen. Zelf heb ik de super, maar heb ook mn oog nu op de 4070, jammer dat het naar 12GB is ipv 16GB(of 24GB ivm bus).
Erik050 @SuperDre26 juli 2023 15:19
Ik had een gewone RTX 2060. De super is inderdaad al een stuk sneller. Wel jammer van de 12GB in de 4070, al denk ik dat ik zelf niet zo snel tegen limitaties zal aanlopen. De tijd zal het leren.

Ik moet ook zeggen dat de 2060 nog best goed presteerde hoor, maar meestal probeer ik m'n oude kaart nog voor een redelijk bedrag te verkopen om de prijs voor een nieuwe gevoelsmatig wat lager te houden. En soms begint het ook te kriebelen om weer eens wat nieuws te hebben. ;)
SuperDre
@Erik05027 juli 2023 00:22
Ik doe niet aan verkopen van mn kaart, die blijft mooi in de kast liggen voor als er wat gebeurd en de nieuw kaart retour moet of kapot gaat na garantie.
SuperDre
@slamhk26 juli 2023 00:42
Wel jammer dat het maar 12GB is en niet 16GB (of 24GB ivm bus).
jarco5000 25 juli 2023 14:34
De prijzen zijn nog steeds veel meer dan wat ik vind dat een video kaart waard is voor mij. Ik ben wel actief op zoek, maar ze zijn gek als ze denken dat ik deze bedragen ga betalen.
nzall
@jarco500025 juli 2023 14:47
De 4070 is denk ik nog net te doen als 1440p kaart aan de huidige prijs, al zou die nog wel een paar tientjes mogen dalen. Probleem is dat alles erboven en eronder fel overprijsd is en volgens mij best wel met tot wel 20% in huidige prijs zou moeten dalen om redelijk te zijn. Met die kanttekening dat de 4090 als absoluut topmodel zijn hoge prijs wel iets of wat acceptabel maakt.

Als ik absolute plafonds zou moeten geven als rightprijzen: 4080 -> 950 EUR; 4070 Ti -> 700 EUR; 4070 -> 550 EUR; 4060 Ti 16 GB -> 425 EUR; 4060 Ti 8 GB -> 325 EUR; 4060 -> 250 EUR. Misschien dat anderen deze prijzen nog steeds te hoog vinden, en eerlijk gezegd vind ik ze zelf ook nog wat hoog, maar deze prijzen lijken me gezien de staat van de markt voor grafische kaarten en de vorige generatie redelijk.
ArcticWolf @nzall25 juli 2023 18:58
Ik speel gewoon op 1440p met mijn GTX1080. Dus je hebt helemaal geen 4070 nodig voor 1440p gaming...
nzall
@ArcticWolf25 juli 2023 19:16
De 1080 wordt niet meer gemaakt. En de vergelijkbare kaarten van de 2000 en 3000 series hebben niet genoeg VRAM voor 1440p.
Znorkus @ArcticWolf28 juli 2023 10:07
Same here, gewoon 2560*1600 op een 2060s (en daarvoor happy op een gtx 780). Gewoon settings tweaken totdat je een mooie framerate hebt. Scheelt dat ik geen recente shooters speel.
arbraxas @nzall25 juli 2023 15:38
Gewoon nee, de vorige generatie had een echt duidelijk lagere prijs, TOT corona, crypto etc.
Daar is de prijs gewoon belachelijk opgedreven. Is nu weer iets genormaliseerd, maar ze zijn nog steeds torenhoog. En mijn loon is zeker niet zo significant gestegen als de videokaartprijzen.

Dat de verkopen stagneren vind ik niet zo vreemd, gezien alle prijzen enorm zijn gestegen moeten keuzes gemaakt worden. Videokaarten van rond de 1K staan dan laag op het lijstje. Ook die van 500 wat dat betreft.

[Reactie gewijzigd door arbraxas op 22 juli 2024 19:06]

nzall
@arbraxas25 juli 2023 16:22
Als ik bedoel "vorige generatie" bedoelde ik de adviesprijzen van de kaarten, de prijzen die we dus nooit betaald hebben, en deels ook hoe deze kaarten zich verhouden tot deze vorige generatie. De 4080 is een pak sneller dan de 3090 Ti, welke ook al fel duurder was dan wenselijk was; De 4070 valt ook ergens rond de 3090 Ti, en de 4070 valt ergens rond de 3080. Daarom dat ik de prijzen van hierboven aangeef: ten opzichte van de generatie ervoor krijg je de performance van één of meerdere niveaus hoger voor een lagere prijs dan de MSRP van die eerdere generatie.
SuperDre
@arbraxas26 juli 2023 00:46
Maarja, een fles cocacola kostte ook een stuk minder tentijde van de release van de vorige generatie. Dus is het niet vreemd dat deze weer een stukje meer kost.
nzall
25 juli 2023 14:35
1 kleine opmerking: 5 dagen geleden was de 4080 zelfs nog NET iets goedkoper: de KFA versie kostte toen rond de 1166 EUR, wat nog net 1% goedkoper is dan de Inno3D versie die ze nu als goedkoopste aangeven.
TRDT @nzall25 juli 2023 14:45
Hij heeft in het buitenland nog wel minder gekost. Het blijft een momentopname.
BarnET 25 juli 2023 15:37
Gooi dan ook alstublieft even de vorige generatie er tegenaan.
De meeste van de laatste generatie zijn gewoon niet interessant en verkopen ook voor geen meter.
De RTX 4060 bijvoorbeeld. De RX6700(xt) en zelfs Nvidia's 3060ti (12gb) zijn interessanter.
MDK007 @BarnET25 juli 2023 15:40
3060 ti zijn er toch geen 12 Gb versies bij mijn weten?
BarnET @MDK00725 juli 2023 15:42
klopt sorry hoor is ook zo verwarrend af en toe
ArawnofAnnwn @BarnET25 juli 2023 15:44
Moet zeggen dat ik mij er niet heel erg in verdiept heb, maar als ik naar de gpu benchmark kijk, zijn de 3060ti en 6700 minimaal sneller dan de 4060, maar is het stroomverbruik van de 4060 bijna de helft van die twee kaarten, waardoor ik veel eerder de 4060 zal kopen. 3060 ti en 6700 xt zitten beide op zo'n 200w, 4060 op 120w.
BarnET @ArawnofAnnwn25 juli 2023 16:32
Kijk is verder naar de minimum frame rates en de resultaten op 1440p
ArawnofAnnwn @BarnET25 juli 2023 17:48
Ik heb op twee websites vergelijkingen gedaan en zie relatief weinig verschillen. Ik heb gpucheck en userbenchmark gebruikt. Op gpucheck kun je ook verschillen in games zien op 1080 en 1440. De verschillen zijn minimaal. Ik heb nu een 2080 super die het goed doet, maar ik zou deze bijna upgraden naar een 4060 vanwege het stroomverbruik van de 2080. Denk dat ik pas voor een nieuwe ga bij de 5000 of 6000 serie van nvidia, mits er tegen die tijd een zuinigere kaart is sneller is dan de 2080.
SuperDre
@ArawnofAnnwn26 juli 2023 00:48
En niet te vergeten DLSS3 wat een behoorlijke performance boost kan geven bij veel spellen.
MDK007 25 juli 2023 14:49
Ik heb recent de rtx 4070 aangekocht voor 619€ bij Megekko.
Op dit ogenblik leek mij dat een interessante aankoop.

[Reactie gewijzigd door MDK007 op 22 juli 2024 19:06]

gimbal @MDK00725 juli 2023 15:13
Prima toch. Als Megekko goede aftersales heeft dan zijn die paar tientjes extra verwaarloosbaar.
KuroHana 25 juli 2023 15:41
dit is nou het zelfde als "benzine blijft dale maar minder haard" en als het op dat laagste punt beland is schiet het omhoog,
Minoesh 25 juli 2023 16:11
Ik vind de prijzen nog te hoog. Ik schrik ervan, nog steeds zo'n € 600 voor een 4070.
Als de prijzen zo hoog blijven ga ik mij game PC niet meer upgraden. De hardware prijzen zijn het niet meer waard t.o.v. hoe en hoeveel ik op m'n PC game. Steeds vaker indie games die de hardware niet nodig hebben en de rest op m'n Switch. Er zijn zat leuke spellen te vinden zo.

Ik heb naast een GPU ook ondertussen een nieuwe mobo, CPU en ram nodig. Dan zit je zo boven
de € 1.000. Ik blijf maar uitstellen :P
CykkVii @Minoesh25 juli 2023 16:44
Echt zo, alle pre xxxx series waren altijd in de 400 range als het om de 70 serie ging. Fucking duur man.
blissard @Minoesh25 juli 2023 16:51
Als je games het niet nodig hebben, dan is er sowieso weinig reden tot upgraden toch?
FixDieWeed 26 juli 2023 15:55
Kon nu ook Coolblue.be maar hun prijzen marktconform maken...
Ik kan via het werk daar voordelig kopen, maar het prijsverschil is toch bitter als de rtx4080 die ik momenteel voor ogen heb daar 200/300 euro duurder is dan bij een megekko of Amazon.
Als iemand tips heeft met prijzen bij Coolblue, dan zijn deze altijd welkom.

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