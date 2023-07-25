Prijzen van videokaarten blijven dalen, maar wel minder hard

In de voorbije twee maanden zijn de prijzen van videokaarten verder gedaald, maar niet meer zo hard als daarvoor. De meeste kaarten werden tussen de 20 en 60 euro goedkoper, met de RTX 4090 als opvallende uitzondering. Ook pas uitgebrachte modellen zitten al onder hun adviesprijs.

Waar we sommige videokaarten tussen maart en mei van dit jaar nog met meer dan honderd euro in prijs zagen dalen, zijn de prijsdalingen sindsdien een stuk beperkter. Dat blijkt uit data van Tweakers Pricewatch. In absolute zin waren de RX 7900 XT en XTX van AMD de grootste dalers in de afgelopen twee maanden; ze zijn allebei 60 euro goedkoper dan in mei.

Opvallend is dat ook de nieuwste kaarten, zoals de RTX 4060 (Ti) van Nvidia en de RX 7600 van AMD, al voor meerdere tientjes minder dan hun adviesprijs te krijgen zijn. In het geval van de vorige week geïntroduceerde RTX 4060 Ti 16GB is er in zeven dagen tijd al twintig euro van de prijs afgegaan.

Het prijsverloop van één kaart gaat geheel tegen de trend in. Voor een RTX 4090 ben je op het moment van schrijven 70 euro meer kwijt dan twee maanden terug. Wel is deze kaart nog altijd 280 euro goedkoper dan de prijs die Nvidia bij de introductie opgaf. Dergelijke afprijzingen zien we bij alle high-end Radeon- en GeForce-kaarten terug, maar de RX 7900 XT en RTX 4080 zijn met respectievelijk 22 en 20 procent veruit het meest in prijs gedaald sinds hun release.

Waar Nvidia een groot deel van zijn RTX 40-line-up nu heeft uitgerold, bestaat er bij AMD nog een groot gat in zijn aanbod. Tussen de 300 en 800 euro verkoopt AMD nog geen RX 7000-kaarten, terwijl Nvidia in die bandbreedte nu maar liefst vijf verschillende modellen aanbiedt. Naar verluidt is AMD van plan om de tussenliggende modellen in de RX 7700- en RX 7800-series te introduceren tijdens de gamescom-beurs. Die vindt eind augustus plaats, waarop verkrijgbaarheid zou moeten volgen in september.