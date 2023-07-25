Fout tls-certificaat veroorzaakte storing SharePoint Online en OneDrive

Microsoft meldt dat de storing van SharePoint Online en OneDrive for Business is opgelost. Het probleem werd veroorzaakt door een fout met het tls-certificaat van de services. Dit probleem werd geïntroduceerd na een update van Microsoft.

Veel gebruikers meldden maandagavond dat ze een foutmelding te zien kregen bij het bezoeken van SharePoint Online of OneDrive for Business, detailleert BleepingComputer. Na een update lijkt het tls-beveiligingscertificaat voor .sharepoint.de te zijn toegevoegd aan het internationale domein. Hierdoor ontstond er een discrepantie tussen het certificaat van het Microsoft-platform en gebruikers die van buiten Duitsland verbinding probeerden te maken.

Microsoft zegt dat getroffenen via het Microsoft 365-admincenter meer informatie kunnen krijgen over het verholpen probleem. De storing lijkt grofweg een uur geduurd te hebben.

SharePoint Online en het onderliggende OneDrive for Business maken deel uit van het zakelijke Microsoft 365-abonnement. De eerstgenoemde service maakt het mogelijk om binnen een bedrijf of organisatie onderling informatie uit te wisselen en op te slaan. OneDrive is een cloudopslagplatform.