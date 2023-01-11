Microsoft repareert twaalf Critical-bugs en een zeroday op Patch Tuesday

Microsoft heeft op zijn maandelijkse Patch Tuesday 98 kwetsbaarheden gerepareerd in verschillende Windows-versies. Een daarvan was een zeroday: een privilege-escalationbug in ALPC werd actief misbruikt. Twaalf bugs zijn kritiek.

Microsoft heeft KB5022286 voor Windows 10 en Windows Server 2019 en KB5022303 voor Windows 11 uitgebracht. Dat zijn de eerste Patch Tuesday-bugfixes van 2023. Tijdens de maandelijkse patchronde heeft Microsoft 98 bugs gerepareerd. Dat zijn er relatief veel, maar het gaat niet om een recordaantal. Er zijn ook bugfixes voor oudere Windows- en Windows Server-versies en voor Microsoft Exchange Server 2016 en 2019. Daarnaast is een handvol bugs gerepareerd in Office, SharePoint, Visio en Visual Studio Code.

De meeste bugs zijn gerepareerd in Windows. Van twee bugs was al informatie bekend en van een van die twee zegt Windows dat de bug actief werd uitgebuit. Dat is CVE-2023-21674, een privilege-escalationbug in Windows' Advanced Local Procedure Call of ALPC. De bug heeft een CVSS-rating van 8.8 en kan worden gebruikt om adminrechten op een systeem te krijgen. Daarvoor is het wel nodig dat een aanvaller al toegang heeft tot een systeem. Microsoft geeft geen verdere informatie over hoe dat lek actief wordt uitgebuit. In 2018 was er al een soortgelijke kwetsbaarheid in ALPC, die toen ook al actief werd misbruikt.

Er zit ook een patch in de download voor een bug waarover eerder al informatie openbaar is gemaakt. Dat is CVE-2023-21549, ook een privilege escalation, maar dan in SMB. Die bug werd ontdekt door beveiligingsonderzoekers van Akamai, maar volgens het bedrijf heeft het de informatie door middel van een responsible disclosure, dus op verantwoorde wijze openbaar gemaakt.

Twaalf van de kwetsbaarheden die zijn gerepareerd, worden als Critical aangemerkt. Dat zijn onder andere bugs waarmee securitymaatregelen in SharePoint kunnen worden omzeild, verschillende escalation privileges in Microsoft Cryptographic Services en drie kwetsbaarheden in het Layer 2 Tunneling Protocol. Daarmee kon van een afstand code worden uitgevoerd op een machine. Ook zaten twee van dergelijke bugs in het Secure Socket Tunneling Protocol van Windows.