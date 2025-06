Microsoft fikst tijdens Patch Tuesday slechts 38 bugs, kleinste aantal in tijden

Microsoft heeft tijdens Patch Tuesday 38 kwetsbaarheden gerepareerd. Dat is een opvallend klein aantal bugs voor de maandelijkse reparatieronde, waarin de afgelopen maanden meestal veel meer bugs werden gefikst. Drie van de kwetsbaarheden waren zerodays.

Microsoft heeft KB5026361 voor Windows 10-builds 19042.2965, 19044.2965 en 19045.2965 uitgebracht en KB5026372 voor Windows 11-versie 22621.1702. In de maandelijkse patchronde worden drie zerodays gerepareerd. Twee daarvan werden actief misbruikt tijdens aanvallen. Van de ander waren al wel details publiek gemaakt, maar die werd niet uitgebuit. De bugs CVE-2023-29336 en CVE-2023-24932 zijn respectievelijk een privilege escalation in Win32K en een omzeiling van Secure Boot. De laatste werd volgens Microsoft gebruikt door een bootkit genaamd BlackLotus. Daarover kwamen in maart details naar buiten door ESET. Hoe de aanvallen praktisch werden uitgebuit, maakt Microsoft nooit bekend.

Een derde kwetsbaarheid, CVE-2023-29325, is een remote code execution in Windows Object Linking and Embedding. Daarvan waren details al openbaar gemaakt, maar de kwetsbaarheid werd voor zover bekend niet misbruikt.

Tijdens de maandelijkse patchronde van mei repareerde Microsoft in totaal 38 kwetsbaarheden. Dat zijn er relatief weinig; in de afgelopen maanden zat het aantal gerepareerde kwetsbaarheden vaak tegen de honderd aan, of ging het daar overheen. Van de kwetsbaarheden hadden er twaalf de mogelijkheid om op afstand code uit te voeren. Verder was het in acht gevallen mogelijk data uit een systeem te achterhalen en was het in nog eens acht gevallen mogelijk de rechten te verhogen op een systeem. Er werden verder vijf denial-of-service-bugs gerepareerd, vier manieren om de beveiliging te omzeilen en een spoofing-bug.