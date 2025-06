ESET ontdekt mogelijk eerste UEFI-bootkit voor Linux

Onderzoekers van beveiligingsbedrijf ESET zeggen de eerste UEFI-bootkit voor Linux te hebben ontdekt. Bootkitty, zoals de malware heet, lijkt een rudimentair proof-of-concept, maar wel een die het mogelijk maakt om het bootproces van Ubuntu te infecteren, mits Secure Boot uit staat.

Onderzoekers van ESET hebben de bootkit gevonden in een sample dat naar VirusTotal werd geüpload. Het lijkt te gaan om een experimenteel proof-of-concept van een bootkit voor Linux, waarmee het meteen wel de eerste bootkit is voor dat besturingssysteem die in ieder geval doet wat een bootkit moet doen: kernelverificatie omzeilen en code op een systeem zetten.

ESET noemt de malware Bootkitty. Dat is overigens niet volledig aan ESET; de bootkit kan een ASCII-file laden die die naam uitschrijft. Het einddoel van de bootkit is om bepaalde binary's in te laden in een besturingssysteem en vervolgens malware in te laden, maar de onderzoekers zeggen dat ze daar geen specifieke aanwijzing voor hebben gezien.

Volgens ESET is Bootkitty nog erg rudimentair en bevat het veel bugs. De malware is zo gemaakt dat het bedoeld is om uiteindelijk Secure Boot te kunnen omzeilen. Bootkitty laadt voordat GRUB opstart en probeert meerdere GRUB-functionaliteiten over te nemen zodat verschillende integrity-verificaties van de kernel worden omzeild. De huidige versie die de ESET-onderzoekers vonden, kan dat nog niet. Die maakt gebruik van een self signed-certificaat, waardoor de malware niet om Secure Boot heen kan. Een andere beperking is volgens de onderzoekers dat de makers heel specifiek aangeven in de code welke functies de malware moet aanpassen, wat erop wijst dat de functionaliteit alleen op een beperkt aantal Ubuntu-releases werkt. Dat betekent volgens de onderzoekers ook dat de malware in de praktijk systemen eerder zal stukmaken dan overnemen.

Omdat Bootkitty nog niet goed werkt, vermoedt ESET dat de bootkit nog niet veel in de praktijk wordt ingezet. Het beveiligingsbedrijf suggereert dat aanvallers echter hun bestaande aanvalsmethodes, met bootkits voor Windows, proberen uit te breiden naar andere besturingssystemen.