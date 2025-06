Microsoft forceert installatie van Secure Boot-patch tegen bootkit pas in 2024

Microsoft gaat pas vanaf volgend jaar een update voor Secure Boot inschakelen voor alle Windows-gebruikers. Eerder deze week kwam het bedrijf met een update voor een bug waarmee aanvallers Secure Boot konden omzeilen, maar die wordt pas vanaf 2024 geforceerd.

Het gaat om de kwetsbaarheid CVE-2023-24932. Die werd eerder deze week gerepareerd tijdens Patch Tuesday. De bug is een zeroday die eerder door beveiligingsbedrijf ESET werd ontdekt. CVE-2023-24932 beschrijft een bootkit waarmee Secure Boot op Windows 10 en Windows 11 kan worden omzeild. De BlackLotus-bootkit werd in de praktijk ingezet, maar het is niet bekend waarvoor.

Hoewel er een patch voor de bootkit is uitgebracht, wordt die niet automatisch geïnstalleerd, zegt Microsoft. In een supportdocument schrijft het bedrijf dat de patch wel is uitgebracht, maar dat gebruikers die Secure Boot hebben ingeschakeld die zelf handmatig moeten installeren. Dat is een vrij ingewikkeld proces. Op 11 juli van dit jaar wil Microsoft een nieuwe release doen 'met extra updateopties die het uitvoeren van de beschermingsmaatregel versimpelen'. Wat die opties zijn, is niet bekend. Pas in het eerste kwartaal van 2024 komt er een definitieve release uit waarmee de Secure Boot voor alle gebruikers standaard wordt beschermd. Wel zegt het bedrijf te kijken of het proces niet sneller kan verlopen.

Microsoft zegt dat het nog zo lang wacht voor het de update definitief uitvoert omdat Secure Boot belangrijke systeemonderdelen stuk kan maken. "Secure Boot bepaalt heel precies welke opstartmedia mogen inladen wanneer het systeem opstart. Als deze fix niet goed is ingesteld, is er een kans op problemen waardoor een systeem helemaal niet meer opstart", zegt het bedrijf. Microsoft zegt wel dat de impact van de bootkit relatief klein is. Om die uit te buiten, hebben aanvallers fysieke toegang tot een machine nodig, of op zijn minst admintoegang.