Patch Tuesday-ronde repareert 49 bugs waaronder ernstig lek in Kerberos

Microsoft heeft tijdens de Patch Tuesday-ronde van januari 49 bugs gerepareerd. Een daarvan is een ernstige remote code execution in authenticatieprotocol Kerberos, waarvan Microsoft verwacht dat het kan worden uitgebuit.

Microsoft heeft cumulatieve updates KB5034123 voor Windows 11-versies 23H2 en 22H2, en KB5034122 voor Windows 10 21H2 en 22H2 uitgebracht. In die Patch Tuesday-reparatieronde repareert het bedrijf in totaal 49 kwetsbaarheden, een relatief laag aantal. In 12 gevallen gaat het om een remote code execution. Twee bugs krijgen de klassificatie Kritiek. Een daarvan is CVE-2024-20700, een remote code execution-bug in Hyper-V waarmee een aanvaller een virtuele machine kon overnemen. Daarvoor was het wel nodig om eerst toegang tot een netwerk te krijgen en een race condition te 'winnen'.

Een andere kritieke bug is CVE-2024-20674. Dat is een feature-bypasskwetsbaarheid in authenticatieprotocol Kerberos. Microsoft zegt dat het waarschijnlijk is dat die kwetsbaarheid in de toekomst zal worden uitgebuit. Een aanvaller kan daarmee de authenticatie op bijvoorbeeld een Entra ID-, voorheen Azure Active Directory-, omgeving omzeilen door een gebruiker te spoofen. Microsoft noemt een man-in-the-middleaanval als voorbeeld van hoe dat kan. Het bedrijf geeft verder geen details over die kwetsbaarheid, maar geeft die een CVSS-score van 9.

In de Patch Tuesday-ronde zijn verder nog tien privilege-escalationbugs gerepareerd, net als zeven manieren om de beveiliging van een systeem te omzeilen. Ook zijn er elf bugs gerepareerd waarmee informatie kon worden afgelezen, zes denial-of-servicebugs en drie spoofingkwetsbaarheden.