Microsoft waarschuwt voor blue screen of death na recente Windows-previewupdate

Een recente update voor Windows 10 en 11 zorgt bij een onbekend aantal gebruikers voor een blue screen of death. Het is niet bekend hoe dat komt. Er is nog geen oplossing beschikbaar, maar een van de updates de-installeert zichzelf soms om het probleem alsnog op te lossen.

Microsoft waarschuwt op een ondersteuningspagina voor het probleem. Dat ontstond kort na de release van een previewversie van Windows 11, KB5029351, en Windows 10, KB5029331. Dat zijn cumulatieve updates en geen beveiligingsupdates zoals die eerder deze maand tijdens Patch Tuesday werden verzonden. Tijdens de update werden onder andere problemen gerepareerd in de Zoeken-app en werd een preview uitgebracht van een nieuwe back-uptool.

In de twee versies van het besturingssysteem krijgt een onbekend aantal gebruikers een blue screen of death te zien. Het is niet bekend hoe groot de groep gebruikers is waarbij dat voorkomt, maar het lijkt om voornamelijk gebruikers van MSI-moederborden te gaan. Zij krijgen de errorcode 0x0000005D te zien, de bug UNSUPPORTED_PROCESSOR.

Microsoft heeft nog geen oplossing of mitigatie voor het probleem. Het bedrijf zegt de meldingen nog te onderzoeken en roept gebruikers op om die te melden via de Feedback-app. In sommige gevallen zou de update zichzelf automatisch verwijderen. Dat zou in ieder geval gebeuren op Windows 11, nadat de gebruiker het apparaat een aantal keer opnieuw heeft opgestart.