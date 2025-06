MSI deelt workaround voor BSOD op LGA1700-moederborden na Windows 11-update

MSI heeft een tijdelijke oplossing gedeeld tegen BSOD's op zijn moederborden met een Intel 600- of 700-serie chipset. Eerder deze week bleek dat sommige van die moederborden met de nieuwste bios last hebben van dergelijke crashes. Dat gebeurde na Windows 11-update KB5029351.

MSI en Microsoft zijn zich naar eigen zeggen bewust van de crashes en doen momenteel onderzoek naar de oorzaak. De bedrijven komen later met meer details. Gebruikers wordt in eerste instantie aangeraden om de update niet te installeren. Voor gebruikers die de update al geïnstalleerd hebben, deelt MSI een tijdelijke workaround. De fabrikant zegt dat de update mogelijk automatisch wordt gedeïnstalleerd nadat de crash zich heeft voorgedaan. Anders wordt aangeraden om de update te verwijderen en de bios van het moederbord te downgraden naar een oudere versie.

Berichten over de BSOD's op bepaalde MSI LGA1700-moederborden kwamen eerder deze week naar buiten, meldt onder meer The Verge. Sommige van deze moederborden kregen na het installeren van de Cumulative Update Preview KB5029351 te maken met BSOD's. Dergelijke updates bevatten bugfixes en zijn optioneel, maar zijn ondanks hun Preview-achtervoegsel al wel via Windows Update beschikbaar voor de releaseversie van Windows 11. Ze moeten dan wel handmatig geïnstalleerd worden.

Getroffen gebruikers melden dat hun pc bij het voordoen van het probleem crasht. Ze krijgen vervolgens een blue screen of death te zien met 'Unsupported Processor' als stopcode. Mogelijk houden de crashes verband met onlangs uitgebrachte bios-versies met ondersteuning voor Intels komende Raptor Lake Refresh-processors. Volgens The Verge treft het probleem MSI-moederborden met de recentste bios geïnstalleerd in combinatie met update KB5029351.