Google Home-app krijgt ondersteuning voor eerste generatie Nest Cam Indoor

Google gaat in de Google Home-app ondersteuning bieden voor de eerste generatie Nest Cam Indoor-beveiligingscamera's, die zijn uitgebracht in 2015. Deze apparaten moeten tussen nu en enkele weken te beheren zijn in de Public Preview-versie van de smarthome-app.

Om de eerste Google Nest Indoor op afstand in te stellen, te beheren en te bedienen, moesten gebruikers tot dusver nog gebruikmaken van de Nest-app. Nu moet het echter mogelijk worden om de eerste generatie beveiligingscamera over te zetten van de Nest-, naar de Google Home-app, indien gebruik wordt gemaakt van de Public Preview-versie van laatstgenoemde. Daarin moet een pop-up verschijnen waarmee de camera overgezet kan worden. Google waarschuwt dat het enkele weken kan duren voordat iedere Public Preview-gebruiker met zo'n acht jaar oude camera de pop-up te zien krijgt. Wanneer deze mogelijkheid voor alle gebruikers beschikbaar komt, is niet bekend.

De Home-app dient als vervanging voor de Nest-app. Nieuwe Nest-apparaten zijn al louter te gebruiken met de Home-app, maar veel oudere smarthomeproducten van Google kunnen vooralsnog enkel bediend worden via de Nest-app. Het bedrijf beloofde eerder al dat alle Nest-apparaten uiteindelijk te bedienen moeten zijn via de Home-app, waaronder dus ook producten als de rookmelders en thermostaten. Wanneer dat precies moet gebeuren, is echter nog onduidelijk. Nadat de Nest Indoor voor alle gebruikers is overgezet, is de Nest Outdoor volgens Google als volgende aan de beurt.

Wanneer gebruikers hun camera hebben overgezet naar Home, is het overigens niet meer mogelijk om deze te bedienen via de Google Nest-app. Wel kunnen gebruikers de overdracht nog ongedaan maken. Voorlopig blijft de Google Nest-app nog gewoon bruikbaar, laat Google weten.

Daarnaast schrijft de techgigant dat het 'later dit jaar' mogelijk moet worden om handmatig clips te maken van Nest Cam-beelden in de Home-app. Vervolgens kunnen de geknipte beelden gedownload worden. Deze functie was al beschikbaar in de Nest-app, maar in de Google Home-app is het momenteel enkel mogelijk om automatisch clips te laten maken van de camera-opnames.