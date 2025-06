Google verhoogt prijzen van Nest Aware-abonnementen

Google heeft de prijzen van zijn Nest Aware- en Nest Aware Plus-abonnementen verhoogd. Het jaarlijkse bedrag van Nest Aware stijgt van 50 euro naar 60 euro, terwijl Nest Aware Plus van 100 euro naar 120 euro per jaar gaat.

De aangepaste prijzen gelden nu al voor nieuwe abonnees. Voor bestaande abonnees geldt het nieuwe bedrag vanaf de volgende factuur op of na 25 maart 2024, vermeldt Google in een mail aan klanten. Het bedrijf verklaart in een bericht dat de prijzen zijn aangepast 'om in te spelen op veranderingen binnen de markt, zoals inflatie en lokale belastingupdates'.

Het aanbod van de abonnementen blijft hetzelfde. Het standaard Nest Aware-abonnement omvat 30 dagen videogeschiedenis en het Plus-abonnement biedt 60 dagen videogeschiedenis en een volledige 24/7-videogeschiedenis van de afgelopen tien dagen. Verder benadrukt Google dat de prijswijzigingen niet van toepassing zijn als de gebruiker geen actief betaald Nest Aware-abonnement heeft of als hij Nest Aware krijgt via een van Googles partners, zoals ADT.