Microsoft stopt met het ondersteunen van Publisher in oktober 2026

Microsoft gaat stoppen met het ondersteunen van de ontwerpsoftware Publisher in oktober 2026. Dat betekent ook dat Publisher niet langer wordt toegevoegd aan versies van de Office Suite die na die tijd verschijnen.

In een bericht op de supportpagina schrijft Microsoft dat veel functies van Publisher, zoals het ontwerpen van enveloppen en folders, al in andere Office-programma's zitten. "Terwijl we toewerken naar het stopzetten van Publishers ondersteuning, gaan we kijken hoe we Publisher-functies kunnen toepassen in Microsoft Word, PowerPoint en Designer", aldus Microsoft.

Het bedrijf belooft gebruikers op de hoogte te houden van wijzigingen en dat het Publisher blijft ondersteunen tot oktober 2026. Dan stopt ook de ondersteuning van Office LTSC 2021 en hebben Microsoft 365-klanten niet langer toegang tot Publisher.