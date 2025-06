Microsoft gaat vier Xbox-exclusives uitbrengen op PS5 en Nintendo Switch

Microsoft gaat vier van zijn Xbox-exclusives uitbrengen op de consoles van Sony en Nintendo. Dat bevestigt Xbox-baas Phil Spencer op donderdagavond. De consolemaker zegt niet om welke games dat precies gaat, hoewel daarover eerder al geruchten rondgingen.

Spencer zegt in een aflevering van de officiële Xbox-podcast dat de vier uitgekozen games al meer dan een jaar beschikbaar zijn op Xbox-consoles en Windows. Het betreffen twee liveservicegames en twee 'kleinere' titels. De topman zegt niet om welke games dat gaan. Bronnen vertellen echter aan The Verge dat het gaat om Hi-Fi Rush en Pentiment, gevolgd door Grounded en Sea of Thieves.

De Xbox-directeur zegt dat het bedrijf zijn exclusiviteitsstrategie niet gaat aanpassen. De topman verwacht naar eigen zeggen wel dat exclusieve games, die slechts op één consoleplatform beschikbaar zijn, in 'de komende vijf tot tien jaar' zeldzamer zullen worden.

Geruchten claimden eerder dat Xbox-moederbedrijf Microsoft ook grotere games beschikbaar gaat stellen op de consoles van Sony en Nintendo. Die spraken specifiek over releases van Starfield en de komende Indiana Jones-game van Bethesda op de PS5. Spencer zegt expliciet dat die twee games niet onder de vier eerste games vallen die het bedrijf multiplatform maakt. Mogelijk volgen die games later, maar dat wordt niet bevestigd door de topman.

"Ik denk niet dat we als industrie ooit moeten uitsluiten dat een game naar een ander platform gaat", zegt Spencer in een interview met The Verge, nadat hij werd gevraagd naar de komst van Starfield en Indiana Jones naar de PS5. "We richten ons op deze vier games en leren van de ervaring." Tegelijkertijd waarschuwt hij dat hij geen valse verwachtingen wil wekken dat dit 'de eerste vier games zijn die over de dam komen en dat de dam daarna opengaat voor de rest'. "Dat is momenteel niet het plan."

Spencer benadrukt daarnaast dat het ook in de toekomst nieuwe Xbox-consoles gaat blijven uitbrengen. De topman bevestigt dat er nieuwe console- en controlleropties uitkomen rond de feestdagen, schrijft The Verge. Mogelijk gaat dat om de Series X-refresh zonder diskdrive en de vernieuwde Xbox-controller die vorig jaar uitlekten in rechtbankdocumenten van Microsoft, hoewel Spencer dat tegenover die techwebsite niet wil bevestigen.

Er gingen al wekenlang geruchten rond over de komst van enkele Xbox-games naar andere platforms, die al spraken over Sea of Thieves, Pentiment en Hi-Fi Rush, naast dus Starfield en Indiana Jones. Microsoft is al langer bezig met het uitbreiden van zijn Xbox-merk. Het bedrijf spreekt al langer de wens uit om Xbox naar meer schermen te brengen, hoewel het daarbij vooral doelde op Windows-pc's, naast smartphones via Xbox Cloud Gaming.

Xbox hintte vorig jaar ook al op de komst van exclusives naar de PS5 en Switch. Tim Stuart, de financiële topman van de consolefabrikant, zei eind vorig jaar dat het de missie van Xbox is om zijn firstpartygames en abonnemenentsdiensten 'beschikbaar te stellen op ieder scherm waarop games gespeeld kunnen worden'. Daarmee doelde hij, naast Windows, smartphones en smart-tv's, óók op de consoles van PlayStation en Nintendo. "Het is een beetje een verandering van de strategie", zei hij toen.