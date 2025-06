Nintendo houdt woensdagmiddag Direct-presentatie over Switch-games van derden

Nintendo houdt op 21 februari om 15.00 uur Nederlandse tijd het Direct-evenement. Tijdens de livestream kondigt het gamebedrijf games aan die in de eerste helft van dit jaar voor de Switch moeten verschijnen.

De Nintendo Direct: Partner Showcase is onder meer via YouTube te bekijken en richt zich op games van partners. Hieronder vallen derden die hun games op de Nintendo Switch uitbrengen, waaronder naar verwachting dit jaar ook Microsoft weer valt. De Xbox-uitbater kondigde een week geleden de release van vier Xbox-exclusieve games voor de console van Nintendo aan. De Partner Showcase duurt grofweg 25 minuten.

A #NintendoDirect: Partner Showcase is coming! Watch on-demand via YouTube on 2/21 at 6am PT for around 25 mins of info focused on #NintendoSwitch games coming in the first half of 2024 from our publishing and development partners.



