Klantgegevens van juwelier Brandfield waren openbaar toegankelijk

De persoonsgegevens van 60.000 klanten van de Nederlandse juwelier Brandfield waren openbaar toegankelijk. De cloudomgeving waar deze gegevens opgeslagen waren, was niet beveiligd. Het probleem is volgens Brandfield intussen opgelost.

Het gaat om de gegevens van klanten die tussen 2018 en 2020 een bestelling bij de juwelier hebben geplaatst. Het datalek werd door de redactie van BNR ontdekt met behulp van de scantool Gray Hat Warfare. De juwelier heeft vrijdag het probleem opgelost en een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Getroffenen worden volgens de juwelier nog ingelicht over het incident. Het is niet duidelijk of kwaadwillenden daadwerkelijk iets met de openbare gegevens hebben gedaan en om welke informatie het precies gaat. Brandfield is een Nederlandse online juwelier met tevens twee vestigingen in Noord-Brabant.