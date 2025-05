Hackers scrapen data van meer dan 15 miljoen Trello-gebruikers

Hackers hebben op 16 januari data gescrapet bij projectmanagementtool Trello. Er werden gegevens van ongeveer 15,1 miljoen gebruikers buitgemaakt, waaronder e-mailadressen, namen en gebruikersnamen. Volgens Trello was er geen sprake van ongeautoriseerde toegang.

Volgens X-account HackManac wordt de data momenteel aangeboden op het dark web. De gegevens zijn toegevoegd aan de database van Have I Been Pwned. Daar staat te lezen dat de gegevens zijn bemachtigd door data van een publiek toegankelijke resource te koppelen aan e-mailadressen uit vorige datalekken. Het is niet duidelijk om welke publiek toegankelijke resource het dan gaat. Have I Been Pwnd meldt via X dat alle gegevens die in januari zijn buitgemaakt al waren opgenomen in hun database.