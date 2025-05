Datalek moederbedrijf Vans en The North Face omvat gegevens 35,5 miljoen klanten

35,5 miljoen klanten zijn getroffen door een datalek na een cyberaanval in december vorig jaar, dat zegt VF Corporation, het moederbedrijf van kledingmerken zoals Vans, The North Face, Timberland, Eastpak, Kipling en Supreme.

Uit een document van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission geeft het bedrijf toe dat het datalek gevolgen heeft voor 35,5 miljoen klanten. Het bedrijf stelt dat het geen burgerservicenummers of gegevens van bankrekeningen en betaalkaarten van consumenten heeft verzameld. Ook zou er geen bewijs zijn dat er wachtwoorden gestolen zijn door de hackers. De ongeautoriseerde gebruikers zouden twee dagen na de ontdekking geen toegang meer hebben gehad tot de systemen van VF Corp.

Afgelopen december waarschuwde VF Corp. klanten dat een cyberaanval invloed kon hebben op het uitvoeren van bestellingen voor de feestdagen. Het bedrijf merkte in die maand 'ongeoorloofde gebeurtenissen' op in zijn IT-systemen. Hoewel er bedrijfsgegevens en persoonsgegevens gestolen zouden zijn, was toen nog niet naar buiten gebracht of er ook klanten getroffen waren. VF Corp. heeft tot op heden niet bevestigd wie verantwoordelijk is voor de cyberaanval.