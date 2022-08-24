Door cyberaanval getroffen Plex vraagt gebruikers wachtwoord te veranderen

Mediaserverplatform Plex is naar eigen zeggen getroffen door een cyberaanval en vraagt alle gebruikers hun wachtwoord te veranderen. Dit zou niet zozeer noodzakelijk zijn, maar een 'overvloed aan voorzorg'. Er zouden geen betalingsgegevens buitgemaakt zijn bij het datalek.

In een mail aan gebruikers, die door verschillende tweakers werd doorgestuurd, laat Plex weten dat er op 23 augustus 'verdachte activiteit' op een van de databases van de streamingdienst gedetecteerd werd. "We zijn direct een onderzoek gestart en het lijkt erop dat een derde partij bij een beperkte subset van data heeft kunnen komen." Het bedrijf laat weten dat e-mailadressen, gebruikersnamen en versleutelde wachtwoorden zijn buitgemaakt, al is niet duidelijk hoeveel gebruikers slachtoffer zijn geworden van het datalek.

Afbeelding via Plex

Uit voorzorg vraagt Plex daarom alle gebruikers hun wachtwoord te veranderen. Op een speciale supportpagina worden gebruikers stap voor stap ingelicht over dit proces. Gebruikers wordt ook aangeraden om voor de zekerheid alle gekoppelde apparaten uit te loggen en tweestapsverificatie in te schakelen. Volgens een medewerker van de streamingdienst waren de buitgemaakte wachtwoorden 'gehasht met salt en pepper'.

Naar eigen zeggen heeft Plex de 'methode die door de derde partij is gebruikt om het systeem binnen te dringen' al onder handen genomen. Er worden verdere stappen ondernomen om toekomstige incidenten te voorkomen. Het is niet duidelijk of de streamingdienst een dader op het oog heeft of aangifte heeft gedaan van de inbreuk op het systeem.

Ogenschijnlijk heeft Plex momenteel ook interne serverproblemen, vermoedelijk vanwege de grote hoeveelheid verzoeken van ingelichte gebruikers om verandering van wachtwoord. Op het Tweakers-forum melden diverse tweakers dat ze een foutmelding te zien krijgen als ze proberen het wachtwoord te veranderen. Sommigen krijgen vooralsnog de wachtwoordresetmail niet binnen, wat opnieuw lijkt te wijzen op interne problemen bij het bedrijf.

Plex is een streamingdienst waarmee gebruikers onder andere gratis live-tv kunnen kijken, maar ook zelf content kunnen hosten via servers. De dienst biedt ondersteuning voor films, series, podcasts, muziek en games.