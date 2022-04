Plex-functie geeft aan op welke streamingdiensten films en series te kijken zijn

Plex krijgt een Discover-tabblad, waarin wordt gebundeld op welke streamingdiensten een tv-serie of film te bekijken is. Die informatie wordt volgens Plex gelokaliseerd naar de regio van de gebruiker en heeft onder meer Netflix-, Disney+- en HBO Max-integratie.

Discover is volgens Plex een tabblad die 'alle watchlists en aanbevelingen van verschillende streamingdiensten moet bundelen in één systeem'. Gebruikers kunnen in Discover aangeven welke series en films ze willen kijken en wat ze leuk vinden, en ook op welke streamingdiensten ze geabonneerd zijn. Plex laat gebruikers dan zien welke series en films zij kunnen kijken en op welke streamingdienst dit dan kan.

Gebruikers krijgen ook een melding als een film die ze op hun watchlist hebben geplaatst, bij een streamingdienst beschikbaar komt. Dit kan ook met films en tv-series die nog niet zijn verschenen. Plex geeft het voorbeeld van Jurassic World Dominion, een film die over enkele maanden verschijnt. Gebruikers kunnen met Discover zien wanneer de film in de bioscoop verschijnt, wanneer deze te huren is en wanneer deze te kijken is via streamingdiensten. Ook bevat Discover trailers voor films en series, en informatie over bijvoorbeeld het genre en de acteurs.

De komst van de Discover-functie werd in januari in de apk van de Android-app gevonden. Toen werd vermoed dat het mogelijk zou zijn om streams van externe diensten als Netflix en Disney+ in Plex te kunnen kijken. Dit blijkt op dit moment niet mogelijk te zijn. Gebruikers kunnen binnen Plex wel met een knop naar streamingdiensten navigeren, mits de streamingdienst dit toestaat.

Plex zegt dat Discover met honderden streamingdiensten werkt, zoals Amazon Prime, Paramount+, Funimation en Hulu. Gebruikers kunnen ook zien of een serie of film in hun privécollectie zit. Discover is vanaf dinsdag als bèta beschikbaar binnen Plex en is gratis te gebruiken in onder meer Roku, Apple TV+, Android TV, Amazon Fire TV, iOS, Android, smart-tv's, consoles en de webversie.