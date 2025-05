'Plex laat gebruikers vanaf februari films en tv-series huren of kopen'

Plex-gebruikers kunnen vanaf volgende maand tv-series en films kopen of huren. Dat zegt journalist Janko Roettgers op basis van onbenoemde Plex-bestuursleden. 'De meeste' studio's zouden al content willen aanbieden, na release moeten meer studio's volgen.

Gebruikers moeten begin februari tv-series en films kunnen huren en kopen, schrijft Roettgers. De journalist schrijft op zijn Lowpass-platform vaker over streamingnieuws. Het is niet duidelijk of de bestaande gratis content waarbij nu advertenties gelden wordt uitgebreid, of dat gebruikers die content straks zonder advertenties kunnen kijken.

Vier jaar geleden kondigde het bedrijf aan dat gebruikers ook zouden kunnen betalen voor films of tv-series, door deze te huren of te kopen. Een jaar geleden zei Plex volgens TechCrunch hier nog steeds aan te werken, maar toen gaf het bedrijf aan tegen technische problemen aan te lopen. Zo had de dienst moeite met de drm van de content en bugs bij andere diensten die opgelost moesten worden, waardoor er niet aan de huur- en koopwinkel kon worden gewerkt. Vorig jaar zei Plex te verwachten dat de koop- en huurwinkel er in het tweede kwartaal van dat jaar zou zijn.