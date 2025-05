MachineGames toont gameplaybeelden van Indiana Jones-platformgame

Ontwikkelaar MachineGames en uitgever Bethesda brengen later dit jaar een game uit over Indiana Jones. Het gaat om een adventuregame genaamd Indiana Jones and the Great Circle waarin spelers als de beroemde filmarcheoloog spelen, inclusief vechten met zijn zweep.

MachineGames toonde de trailer, die ook gameplaybeelden bevat, tijdens de Xbox Developer Showcase op donderdagavond. Het is de eerste keer dat er beelden verschijnen van het spel, dat al in 2021 werd aangekondigd. In Indiana Jones and the Great Circle is de fictieve actieheld op zoek naar een nieuw artefact, waarin hij onder meer in Egypte en Nepal terecht komt.

In de trailer is onder andere te zien hoe 'Indy', begeleid door een journalist genaamd Gina, zichzelf een weg baant door tempels door puzzels op te lossen en te platformen. Verder kan Indy schieten, maar in de trailer is ook te zien hoe hij zijn klassieke zweep gebruikt om zowel te vechten als zich door puzzels en de levels heen te bewegen. De game komt in 2024 uit voor pc en de Xbox, maar een definitieve releasedatum is nog niet bekend.